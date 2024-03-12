



CHP'NİN ESKİ AVUKATI A HABER'E KONUŞTU

Dönemin CHP avukatı Mustafa Kemal Çiçek konuya ilişkin A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu. Çiçek binanın görüntülerden önce alındığını açıkladı. Dönemin CHP'li avukatı Mustafa Kemal Çiçek, A Haber'e konuştu: Bina görüntülerden önce alınmıştı

Çiçek şu ifadelere yer verdi:



"Tabi bu paylaşım gündeme düşünce bende bir paylaşım yapma gereğinde bulundum o da 2019 yılında İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir bina alma gereği olduğunu dile getirdi. CHP'nin şöyle bir özelliği vardı herhalde Türkiye'de siyasi partiler içerisinde en çok gayrimenkul alan partidir yani kiracılıktan ziyade kendi mülkünü edinme yolunu tercih eder.



CHP'nin Şişli'de bulunan bir binası vardı ve küçük olmasından kaynaklı bu binayı bulmuşlardı. Bizde dönemin avukatları olarak alınabilir veya alınamaz adına bir rapor sunduk alınabilir diye. O dönem itibariyle 25 milyon TL gibi bir rakam söz konusuydu. Aralık ayı olduğu için siyasi partiler hazine yardımı ile hayatlarını idame ettirirler Ocak ayında da yardım geleceği için partinin son kuruşuna kadar bu ödeme genel merkez tarafından yapılarak bu bina alındı ve kayıtlara geçti.



Sonrasında bu parti binasının eksikleri vardı ve Canan Kaftancıoğlu bir yardım kampanyası yapacağını söyledi. Kampanya yapıldı fakat çok büyük bir meblağ toplanmadı. 160 bin TL toplandı.









Şu görünen tabloda partinin genel merkezinden bir ilgili yok, avukat yok, genel merkez yöneticisi yok, il başkanlığı yöneticisi de yok. Bu isimler nasıl bir araya gelmiş belli değil. Fatih Keleş ismini de ilk defa duydum danışman olduğuna dair ifadeler var.



Genel merkez yükümlülüğü getirip binayı almış ve tapuyu da almış vaziyetteydi. Bundan sonraki süreçte genel merkez paralarının kalmadığını ve belediyelere bir salma gönderilerek bir meblağa toplamasına o binanın tefrişatı konumlandırılmasının gerçekleştirilmesi için yapıldı veya yapılmadı bunları bilmiyoruz. Bu durumu sonlandıracak olan genel merkezde bunların kayıtları vardır ve bunların sunulması lazım. Ondan önemlisi direkt bu işin içerisinde olan Canan Kaftancıoğlu'ydu ve anladığım kadarıyla ona da gazeteciler ulaşamıyormuş. "CİDDİYETSİZ BELGE"

Kesinlikle yeterli bir cevap gelmedi partiden. Baktığınız zaman adi yazılı, ciddiyetsiz bir belge. Bu kadar yüklü bir meblağ böyle ciddiyetsiz bir şekilde mi gönderecekler. Bu beleğeler anayasa mahkemelerine gidiyor. Burada bir tiyatro var, burada birileri var ve büyük meblağalar dönüyor. Bunları kamu imkanları ile sağlanan paralar olduğu kanaatindeyim. Çünkü başka türlü hiçbir şekilde temin edemezler. 150 bin lira bağış toplanmış ama burada milyonlardan bahsediliyor. Bu binayı alan kişinin de suç dosyasının kabarık olduğunu söylüyor diğer muhalefete yakın kanaldaki gazeteciler. Onlarda İmamoğlu'nu aklama çabasına girip genel merkeze bu işi yıkma çabasındalar."





BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI



CHP'deki kirli para trafiğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." Şeklindeki paylaşım ile birlikte paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti açısından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.



CHP'nin açıkladığı tutanağın sahte olduğu ortaya çıktı



TUTANAĞIN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



CHP'nin para sayımına ilişkin paylaştığı evrağın sahte olduğu ortaya çıktı.



Kayıt dışı paranın sayıldığı görüntülerde videonun sağ üst köşesinde 10 Aralık 2019 tarihi dikkat çekiyor. 15 milyon 510 bin TL elden ödeme yapıldığına ilişkin tutanağın tarihinde ise 09 Aralık 2019 tarihi yazılı.



Böylelikle imzalı A4 kağıt parçasını 'delil' olarak sunmaya kalkışan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın da foyası ortaya çıktı. CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'in paylaştığı tapu senedi



"PARA VERMEDEN KİM KİME TAPU VERİR..."



Öte yandan tapu tarihi 10 Ağustos 2019 olarak düzenlenmiş. Ancak paranın teslim tarihi 10 Aralık 2019... Bu durumla eş güdümlü olarak "Para vermeden kim kime tapu verir" yorumları yapıldı. CHP'deki şaibe bir kez daha ayyuka çıktı.





"ÖZGÜR ÇELİK KİMİ KANDIRIYORSUN?"



CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan gelen 'parayla bina aldık' açıklaması sonrası görüntüleri ifşa eden CHP'li Erkan Çakır'dan yeni bir paylaşım geldi.



Çakır, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın iddiasının aksine binanın 15 milyona değil 23 milyon liraya alındığı ödemeyi de bizzat CHP Genel Merkezi'nin yaptığını öne sürdü. CHP'li Erkan Çakır'dan Özgür Çelik'e tepki: Kimi kandırıyorsunuz?



Özgür Çelik'e "Kimi kandırıyorsunuz?" diye tepki gösteren Erkan Çakır şu ifadeleri kullandı;



Nakit parayla mı İstanbul İl Başkanlığı'nı aldınız? İl başkanlığının parasını CHP Genel Merkezi ödedi, 23 milyona alındı orası. Sayın Özgür Çelik kimi kandırıyorsunuz? Nakit para ile İstanbul İl Başkanlığı mı satın alıyorsunuz? Bir de orada görünen para 23 milyon değil ki, Özgür Çelik kimi kandırıyorsun? Sen geç bunları.



Öte yandan CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı yalanlayan bir açıklama geldi.



CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'in paylaştığı tapu senedi





PARAYI GENEL MERKEZ GÖNDERDİ, İŞLEMLER BANKADAN YAPILDI



Aralık 2019'da bahse konu olan binanın alımında CHP'yi temsilen avukat olarak bulunan Çiçek, "30 milyon TL'nin üzerindeki rakam Genel Merkez marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım; Ocak 2020 de hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir! Bu boyutta haricen bir rakam söz konusu olmamıştır! Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır!" şeklinde konuştu.



Çiçek, Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in ortaya saçılan para sayma görüntülerine ilişkin de "Birileri, bir yerlerden haricen para toplayarak; haksız zenginleşme içerisine girmiş ise bunun tespit ve gereğini yapacak makamlar bellidir!" değerlendirmesinde bulundu.