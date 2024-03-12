İL BİNASI KAYIT DIŞI PARAYLA MI ALINDI?
Konuya ilişkin gazeteci Zafer Şahin, "Siyasi partiler Sayıştay tarafından denetlenir. Eğer CHP'nin il binası kayıt dışı parayla alınmışsa bu iş çok farklı yerlere gider. CHP'yi böyle bir işe bulaştıranlar bunun açıklamasını yapmak zorunda" paylaşımında bulundu.
Şahin, kara para skandalına karışan CHP'ye 4 önemli soru yöneltti;
GENEL MERKEZ BANKADAN ÖDEME YAPMIŞ, 15 MİLYON NE PARASI?
1- İl binası tapuda 25 milyon lira olarak görünüyor. Ve o para Siyasi Partiler Kanununa göre Genel Merkez tarafından ödenmek zorunda. Genel merkez o ödemeyi banka üzerinden ödediğine göre bu saydıkları ve 15 milyon dedikleri para ne parası?
2 - Yardım kampanyası hesabı İş Bankası'nda açılmış. Neden o kampanyada ne kadar toplandığını açıklamıyorsunuz? Tartışma şak diye kapanır!
MAKBUZ KESMEDEN CHP ADINA PARA MI TOPLADINIZ?
3- Diyelim ki elden de yardım parası topladınız. Olmaz ya… Makbuz kesmeden koca CHP'ye elden para mı topladınız? O paralar görüntülerdeki gibi deste deste hale nasıl ve nerede getirildi?
4- Bu paralar o ofise getirilmeden önce nerede bekletildi? Bankadan çekildiyse makbuzu, dekontu nerede?
İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür de konuyu köşesine taşıdı. Övür, "İlginçtir, sosyal medya yıkılıyor ama ne İmamoğlu'ndan ne de İl Başkanı Özgür Çelik'ten bir ses var. Seçim süreçlerinde bu tür iddialara hep şüpheyle bakarım. Ama İstanbul İl Kongresi ve CHP kurultay sürecinde dönen dolaplar, pazar günü açılan döviz büroları, il il dolaşan "çantalar" ortada şüphe falan bırakmıyor." ifadelerini kullandı.
İBB'nin danışmanlar ordusuyla yönetildiğini söyleyen Övür, bu durumun asıl nedeninin 'para kaynağı' yaratmak olduğuna dikkat çekti.
Övür, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş isminin bu konuda öne çıkan isimler olduğunu vurgulayarak, eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da unutulmaması gerektiğini ifade etti.
Övür, yazısında İmamoğlu'na " Bu paralar İBB kaynaklarından mı aktarıldı? Bu paraların CHP İl Başkanlığı'nda ne işi var? Bir işi yoksa kasanız olduğu iddia edilen Fatih Keleş orada ne yapıyor? Son bir soru: Asker arkadaşınız Bayar'ın topladığı paralar nereye gitti? Ve o paralar yasal mıydı?" sorularını yöneltti.