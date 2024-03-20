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CHP'deki 'paradan kule'de bir isim daha deşifre oldu! Balya balya şaibe Şişli Belediyesi'ne de sıçradı: Kim bu Onur Öksel?

CHP'deki paradan kule skandalında bir isim daha deşifre oldu. Para sayma görüntülerinde Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel’in de yer aldığı ortaya çıktı. Öksel’in kayıt dışı para olayının kamuoyuna yansımasının ardından izne çıktığı öğrenildi. Öte yandan skandala ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu yer alıyor. İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş, sağ kolu Turan Taşkın Özer ve şirketinin müdürü Tuncay Yılmaz balya balya skandalda başrolde.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 13:59 Güncelleme 20 Mart 2024, 14:13
CHP’deki ’paradan kule’de bir isim daha deşifre oldu! Balya balya şaibe Şişli Belediyesi’ne de sıçradı: Kim bu Onur Öksel?

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CHP'deki paradan kule skandalı boyut kazanarak büyüyor.

Kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu kanıtlandı. Parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf eden Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş, paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.



Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Ortaya çıkan durum şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.

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TEHDİT: 2 MİLYON VERMEZSEN YATIRIMLARIN DURUR

Öte yandan İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in "2 milyon vereceksin yoksa yatırımlarını durduruz" diyerek Metin Gül isimli bir müteahhidi tehdit ettiği ortaya çıktı. 'Beyan sahibi' sıfatıyla ifade veren Avukat Gökhan Taşkapan, ofise 3 saat boyunca para geldiğini ayrıca kapalı halde iki çantanın daha getirildiğini söyledi.

Taşkapan, Fatih Keleş'in paraları not aldığını ifade ederek İBB'den ofise 1 milyon lira geldiğini söyledi.

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İBBSK LOGOLU ÇANTA İLE PARA TRANSFERİ

Geride bıraktığımız gün ortaya çıkan görüntülerde ise Fatih Keleş'in çanta dolusu paralarla geldiği ve paraları masaya boşalttığı görüldü.

Görüntülerde yer alan çantalardan birinin üzerinde yazan "İBB Spor Kulübü" ifadeleri işin merkezinde İBB'nin yer aldığını bir kez daha gösterdi.



PARADAN KULEDE BİR İSİM DAHA DEŞİFRE OLDU

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'deki paradan kule skandalına ilişkin yeni ve çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı.

Para sayma görüntülerinde Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in de yer aldığı ortaya çıktı.



CHP'li Muammer Keskin'in, Şişli Belediye Başkanı olduktan sonra Onur Öksel'i belediyede önce özel kalem müdürü, daha sonra belediye başkan yardımcısı görevine getirdiği bildirildi.

GÖRÜNTÜLER İFŞALANINCA APAR TOPAR İZNE ÇIKTI

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in para sayma görüntülerinin kamuoyuna yansımasının ardından izne çıktığı öğrenildi.

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