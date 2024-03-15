Kara para trafiğinde yeni detaylar | Parayı getiren isim belli oldu! İmamoğlu ’kayıt dışı para’ itirafını yineledi: Türkiye’de olan şeyler bunlar

KAYNAĞI SORULACAK Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu 'nun Boğaz'a nazır kaçak villasına göz yuman Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde etkili olduğu öğrenilen Keleş'in buradaki lakabının 'Kafa Koparan' olduğu kamuoyuna yansımıştı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanından ayırmadığı Keleş'e savcılık sorgusunda paraların kaynağının neresi olduğu ve ne amaçla getirildiğine ilişkin soruların yöneltilmesi bekleniyor.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu , CHP'deki kara para skandalına ilişkin akla ziyan açıklamalarda bulunarak kendini aklamaya yeltendi.

KENDİNİ AKLAMA DERDİNE DÜŞTÜ

Daha önce kendi danışmanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yer aldığı para sayma görüntülerine ilişkin 'kumpas' ve 'iftira' diyen İmamoğlu, "Para beni ilgilendirmiyor" diyerek vatandaşın aklıyla alay etmişti.

"TÜRKİYE'DE OLAN ŞEYLER"

İmamoğlu dün katıldığı programda da bu söylemlerini sürdürerek görüntülerin 4,5 yıl önce çekildiğini ileri sürdü.

Balya balya paralar sorulan İmamoğlu, "Bunlar Türkiye'de olan şeyler." diyerek kendisini aklamaya çalıştı. İmamoğlu, "Arkadaşlarımız ifade verecek ama mesele o deği. Doğru değil, eksiklikler var." dedi.

Kendisi üzerindeki şaibeyi kaldırmak için CHP Genel Merkezi'ne topu atan İmamoğlu, "40 yıldır bunla mücadele ediyorum. Tapu değerinden düşük satmak isteyen satıcı, almak için mücadele veren alıcı. Gidip arkadaşlarımız ifade verecekler hukuki zemini var ama mesele o değil." ifadelerini kullandı.