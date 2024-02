Çağlayan’daki terör saldırısında Can Atalay detayı! ’Sokağa çıkın’ çağrısından 6 gün sonra gerçekleşen hain eylemin hedefi onlar mıydı?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi davasında mahkûm olduktan sonra milletvekili seçilen Can Atalay 'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti.

Can Atalay



TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay, Yargıtay'a başvurmuş, süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı. Yargıtay'ın, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını onamasının ardından Atalay, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.



Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi davasında mahkûm olduktan sonra milletvekili seçilen Can Atalay için hak ihlali kararı vermiş, gerekçeli karar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.