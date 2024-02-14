Çağlayan’daki terör saldırısında Can Atalay detayı! ’Sokağa çıkın’ çağrısından 6 gün sonra gerçekleşen hain eylemin hedefi onlar mıydı?

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Atalay'ın ikinci kez bireysel başvurusunda da Yargıtay kararını değiştirmemiş ve Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine hükmetmişti. Daire, kararın TBMM Başkanlığına gönderilmesine karar vermişti. Bu gelişmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği, okunan kararın ardından düşürülmüştü.

SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından ise TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baş, "Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürmek 'Ben bu ülkenin anayasa ve kanunlarını tanımıyorum, aklıma ne eserse onu yaparım' demektir. Bunu karşılıksız bırakmayacağız. Darbecilere karşı ülkemize sahip çıkmak için tüm yurtta sokağa çıkıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz" paylaşımında bulunmuştu.

Teröristler polis noktasına saldırı gerçekleştirdi. ÇAĞRIDAN 6 GÜN SONRA SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Bu paylaşımdan tam 6 gün sonra İstanbul Adalet Sarayına terör saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 96 şüpheliden 48'i tutuklandı. Terör saldırısına ilişkin yeni detaylarda ortaya çıkmaya başladı.

Terör örgütü DHKP/C' üyesi Emrah Yayla ve Pınar Birkoç



Bu kapsamda, savcılığın sevk yazısında, Teröristlerin amacının örgüt yöneticilerinin talimatı doğrultusunda silahla adliyeye girerek, duruşma bahanesiyle eylem için hazır bekleyen şüphelilerin yardımıyla kamu görevlilerini rehin almak olduğu belirtildi.