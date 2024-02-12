Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! 4 leş 3 aylık kanlı plan! Fotoğraflar ele verdi

Terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç 'un 6 Şubat'ta Çağlayan 'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 54 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 48 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TERÖRİSTLERLE BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ Soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. 30 Ekim'de Meriç sınırında dur ihbarı uymayan 4 DHKP/C'li ile jandarma arasında çatışmada teröristler etkisiz hale getirilmişti.





Üzerlerinde patlayıcı madde bulunan ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasadışı girmeye çalışan 4 kişinin terörden arananlar listesinde yer alan DHPK-C üyesi Özkan Güzel, Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır olduğu öğrenilmişti.