Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! 4 leş 3 aylık kanlı plan! Fotoğraflar ele verdi

Terör örgütü DHKP/C'li Pınar Birkoç
EYLEMCİLER 12 KİLOGRAM PATLAYICIYLA YAKALANDI
Örgüt üyelerinin geldiği güzergahta arama yapan Jandarma 2 kilometre uzaklıkta boş arazide 12 kilogram patlayıcı madde düzenekleri kurulu canlı bomba yelekleri ele geçirilmişti.
Terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla
İstanbul Adliye'sine yönelik yapılan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, sınırda etkisiz hale getirilen teröristler ile saldırının arasında bağlantı tespit edildi.
DHPK-C üyesi Burak Ağarmış.
ADLİYEYE AİT FOTOĞRAFLAR VE UYDU GÖRÜNTÜLERİ ELE GEÇİRİLDİ
Savcılığın sevk yazısında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 Kasım 2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı gönderildiği belirtildi.
DHPK-C üyesi Özkan Güzel
Yazıda, 30 Ekim'de Meriç sınırından ülkeye giriş yaparken etkisiz hale getirilen 4 DHKP/C üyesinin üst aramalarında patlayıcılarla birlikte İstanbul Adliyesi'ne ait fotoğraf, güzergâh ve uydu görüntülerinin ele geçirildiği ortaya çıktı.
DHPK-C üyesi Erdoğan Çakır
YAZIDAN 3 AY SONRA EYLEM GERÇEKLEŞTİ
Sabah'ta yer alan habere göre; sevk yazısında, DHKP/C terör örgüt mensuplarının devlet otoritesini sarsma amacıyla adliye binasına yönelik eylem yapma potansiyelinin bulunduğunun resmi olarak iletildiği vurgulandı.
DHPK-C üyesi Harika Kızılkaya
Bu yazının üzerinden tam 3 ay sonra Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'nın eylemin talimatsız yapılamayacağı sevk yazısında vurgulandı.