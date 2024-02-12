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Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! 4 leş 3 aylık kanlı plan! Fotoğraflar ele verdi

Terör örgütü DHKP/C tarafından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin 54 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak hain saldırıdan 3 ay önce Meriç sınırında etkisiz hale getirilen 4 DHKP/C'li teröristin üzerinden İstanbul Adliyesi'ne ait fotoğraf, güzergâh ve uydu görüntülerinin ele geçirildiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 08:31 Güncelleme 12 Şubat 2024, 09:09
Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! 4 leş 3 aylık kanlı plan! Fotoğraflar ele verdi

Terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un 6 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 54 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 48 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



TERÖRİSTLERLE BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ
Soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. 30 Ekim'de Meriç sınırında dur ihbarı uymayan 4 DHKP/C'li ile jandarma arasında çatışmada teröristler etkisiz hale getirilmişti.



Üzerlerinde patlayıcı madde bulunan ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasadışı girmeye çalışan 4 kişinin terörden arananlar listesinde yer alan DHPK-C üyesi Özkan Güzel, Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır olduğu öğrenilmişti.

Terör örgütü DHKP/C'li Pınar BirkoçTerör örgütü DHKP/C'li Pınar Birkoç



EYLEMCİLER 12 KİLOGRAM PATLAYICIYLA YAKALANDI
Örgüt üyelerinin geldiği güzergahta arama yapan Jandarma 2 kilometre uzaklıkta boş arazide 12 kilogram patlayıcı madde düzenekleri kurulu canlı bomba yelekleri ele geçirilmişti.

Terör örgütü DHKP/C'li Emrah YaylaTerör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla



İstanbul Adliye'sine yönelik yapılan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, sınırda etkisiz hale getirilen teröristler ile saldırının arasında bağlantı tespit edildi.

DHPK-C üyesi Burak Ağarmış. DHPK-C üyesi Burak Ağarmış.



ADLİYEYE AİT FOTOĞRAFLAR VE UYDU GÖRÜNTÜLERİ ELE GEÇİRİLDİ
Savcılığın sevk yazısında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 Kasım 2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı gönderildiği belirtildi.

DHPK-C üyesi Özkan Güzel DHPK-C üyesi Özkan Güzel



Yazıda, 30 Ekim'de Meriç sınırından ülkeye giriş yaparken etkisiz hale getirilen 4 DHKP/C üyesinin üst aramalarında patlayıcılarla birlikte İstanbul Adliyesi'ne ait fotoğraf, güzergâh ve uydu görüntülerinin ele geçirildiği ortaya çıktı.

DHPK-C üyesi Erdoğan Çakır DHPK-C üyesi Erdoğan Çakır



YAZIDAN 3 AY SONRA EYLEM GERÇEKLEŞTİ
Sabah'ta yer alan habere göre; sevk yazısında, DHKP/C terör örgüt mensuplarının devlet otoritesini sarsma amacıyla adliye binasına yönelik eylem yapma potansiyelinin bulunduğunun resmi olarak iletildiği vurgulandı.

DHPK-C üyesi Harika Kızılkaya DHPK-C üyesi Harika Kızılkaya



Bu yazının üzerinden tam 3 ay sonra Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'nın eylemin talimatsız yapılamayacağı sevk yazısında vurgulandı.

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