Türkiye'nin yangın yerine çevrildiği Gezi parkı olayları kapsamında yargılanan ve tutuklandıktan sonra Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Hatay Milletvekili Şerafettin Can ATALAY'ın kesin hüküm giydiğine dair yazısı bilgiye sunuldu. Okunan yazı neticesinde Şerafettin Can ATALAY'ın milletvekilliği Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düştü. — TBMM Genel Kurulu (@TBMMGenelKurulu) January 30, 2024



ŞERAFETTİN CAN ATALAY'IN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞTÜ



TBMM Genel Kurulu'nun, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın kesin hüküm giydiğine dair yazısı bilgiye sunuldu. Okunan yazı neticesinde Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düştü." ifadelerine yer verildi.

MUHALEFET MECLİS'İ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI



TBMM'de Atalay'ın vekilliğinin düşürülürken CHP, PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti ve TİP'li milletvekilleri kararın okunmasını engellemeye çalıştı.