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Gezi tutuklusu Can Atalay'ın Milletvekilliği düşürüldü: Karar TBMM'de okundu | Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlattılar

Son dakika haberi! Gezi suçlarından hükümlü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliği düşürüldü. Karar TBMM'de okundu. Atalay'ın vekilliği düşürülürken CHP, DEM Parti ve TİP'li milletvekilleri kararın okunmasını engellemeye çalıştı. CHP, DEM ve TİP Milletvekilleri kararı protesto için Başkanlık Kürsüsünü işgal etmeye çalıştı. Bu anlarda TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın yüzüne anayasa kitapçığı fırlatıldı.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 16:47 Güncelleme 30 Ocak 2024, 18:01
Gezi tutuklusu Can Atalay’ın Milletvekilliği düşürüldü: Karar TBMM’de okundu | Bekir Bozdağ’a Anayasa kitapçığı fırlattılar

Türkiye'nin yangın yerine çevrildiği Gezi parkı olayları kapsamında yargılanan ve tutuklandıktan sonra Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.


ŞERAFETTİN CAN ATALAY'IN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞTÜ

TBMM Genel Kurulu'nun, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın kesin hüküm giydiğine dair yazısı bilgiye sunuldu. Okunan yazı neticesinde Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düştü." ifadelerine yer verildi.

MUHALEFET MECLİS'İ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

TBMM'de Atalay'ın vekilliğinin düşürülürken CHP, PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti ve TİP'li milletvekilleri kararın okunmasını engellemeye çalıştı.



ANAYASA KİTAPÇIĞI FIRLATILDI

Bu sırada CHP, DEM ve TİP Milletvekilleri kararı protesto için Başkanlık Kürsüsünü işgal etmeye çalıştı.

Meclis'te skandal hareket!

Bu anlarda TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yüzüne Anayasa kitapçığı fırlatıldı. Yargıtay kararı okunduktan sonra Bozdağ birleşime ara verdi.

Can Atalay'ın milletvekilliği düştü

CHP-DEM MASALARI DÖVDÜ

TBMM Genel Kuruluna başkanlık eden Bekir Bozdağ konuşma yaptığı sırada CHP, DEM ve TİP'li isimler oturdukları sıralara vurdu.

CHP-DEM'liler masaları yumrukladıCHP-DEM'liler masaları yumrukladı

KAPALI OTURUMA GEÇİLMİŞTİ

Yaşananlar sonrası Meclis kapalı oturuma geçmişti. Meclis'te kapalı oturumda önerge reddedilerek, açık oturuma geçilmesine karar verildi.

Gezi tutuklusu Can Atalay'ın Milletvekilliği düşürüldü

YARGITAY AYM'NİN SKANDAL KARARINI REDDETMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi, Gezi davasından tutuklandıktan sonra 18 yıl hapse mahkum edilen ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Türkiye İşçi Partisi'nden vekil seçilen Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 3 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi'nin kararını bir kez daha reddederek ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına, karara uyulmamasına karar verdi.

Yargıtaydan Can Atalay kararı: AYMnin ikinci ihlal kararının hukuki değeri yokYargıtaydan Can Atalay kararı: AYMnin ikinci ihlal kararının hukuki değeri yok

3 Ocak'ta açıklanan kararda, "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın bireysel başvuruları hakkındaki hak ihlali kararlarına hukuki değer ve geçerlilik izafi edilemeyeceği" belirtilerek, "Anayasa'nın 153. maddesi kapsamında uygulanması gereken bir karar bulunmadığı" ifade edildi.

Atalay hakkında verilen mahkumiyet kararının daire tarafından daha önce onandığı ve bu kararın kesin olduğu kaydedilen kararda, Anayasa Mahkemesinin ihlal yönündeki kararlarına uyulmasına yer olmadığı kaydedildi.

Atalay hakkındaki hükmün kesinleşmesinin Anayasa'nın 84/2. maddesinde belirtilen milletvekilliğinin düşme sebeplerinden biri olduğu aktarılan kararda, Anayasa'nın 76. maddesinde sayılan ve milletvekilliğiyle bağdaşmayan suçlardan kurulan mahkumiyet hükmünün milletvekilliğini düşüreceği belirtildi.

TBMM'YE GÖNDERİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTI

Anayasa'nın 84/2. maddesi yönünden Anayasa Mahkemesine müracaat imkanı tanınmadığı ve Anayasa Mahkemesinin bu konuda inceleme yetkisi de bulunmadığı kaydedilen kararda, anayasal zorunluluk gereği Atalay hakkındaki kararın örneğinin, gereğinin takdir ve ifası için TBMM Başkanlığına tekrar gönderilmesi kararlaştırıldı.

YARGITAY SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2023 Kasım ayında AYM'nin yetkisini aştığını vurgulayarak hak ihlali kararına uymamış Can Atalay'ı tahliye etmemişti.

Öte yandan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı veren üyeleri hakkında suç duyurusunda da bulunarak Türk yargı tarihinde bir ilke imza atmıştı.

HAK İHLALİ KARARI FETÖ VE PKK'YA KAPI ARALIYORDU

Yargıtay'ın itiraz yolunun açık olmadığını ifade etmesine rağmen Anayasa Mahkemesi'nin direttiği Can Atalay kararı terör örgütü FETÖ ve PKK'lılara özgürlük yolunu açıyordu.

AYM'nin uygulamak istediği kararın ulaşacağı boyutları daha net anlamak için şu örneklere dikkat çekmekte fayda var; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen milletvekilliğine aday olsa ve kazansa Anayasa Mahkemesi isterse Fetullah Gülen'i milletvekili olarak FETÖ'nün bombaladığı Gazi Meclis'e sokup üstüne dokunulmazlık verebilirdi.

Yine PKK elebaşlarından Murat Karayılan milletvekili adayı olsa ve kazansa Anayasa Mahkemesi isterse PKK elebaşı teröristi Gazi Meclis'e sokar üstüne de dokunulmazlık verebilirdi.

AYM bu kafayla FETÖ ile PKKyı Meclise sokup dokunulmazlık verir! Can Atalay ilk değil skandalın bini bir para: Yeniden yapılandırma şartAYM bu kafayla FETÖ ile PKKyı Meclise sokup dokunulmazlık verir! Can Atalay ilk değil skandalın bini bir para: Yeniden yapılandırma şart

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