Türkiye'nin yangın yerine çevrildiği Gezi parkı olayları kapsamında yargılanan ve tutuklandıktan sonra Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.
ŞERAFETTİN CAN ATALAY'IN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞTÜ
TBMM Genel Kurulu'nun, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın kesin hüküm giydiğine dair yazısı bilgiye sunuldu. Okunan yazı neticesinde Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düştü." ifadelerine yer verildi.
MUHALEFET MECLİS'İ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
TBMM'de Atalay'ın vekilliğinin düşürülürken CHP, PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti ve TİP'li milletvekilleri kararın okunmasını engellemeye çalıştı.
ANAYASA KİTAPÇIĞI FIRLATILDI
Bu sırada CHP, DEM ve TİP Milletvekilleri kararı protesto için Başkanlık Kürsüsünü işgal etmeye çalıştı.
Bu anlarda TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yüzüne Anayasa kitapçığı fırlatıldı. Yargıtay kararı okunduktan sonra Bozdağ birleşime ara verdi.
CHP-DEM MASALARI DÖVDÜ
TBMM Genel Kuruluna başkanlık eden Bekir Bozdağ konuşma yaptığı sırada CHP, DEM ve TİP'li isimler oturdukları sıralara vurdu.
CHP-DEM'liler masaları yumrukladı
KAPALI OTURUMA GEÇİLMİŞTİ
Yaşananlar sonrası Meclis kapalı oturuma geçmişti. Meclis'te kapalı oturumda önerge reddedilerek, açık oturuma geçilmesine karar verildi.
YARGITAY AYM'NİN SKANDAL KARARINI REDDETMİŞTİ
Anayasa Mahkemesi, Gezi davasından tutuklandıktan sonra 18 yıl hapse mahkum edilen ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Türkiye İşçi Partisi'nden vekil seçilen Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 3 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi'nin kararını bir kez daha reddederek ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına, karara uyulmamasına karar verdi.
3 Ocak'ta açıklanan kararda, "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın bireysel başvuruları hakkındaki hak ihlali kararlarına hukuki değer ve geçerlilik izafi edilemeyeceği" belirtilerek, "Anayasa'nın 153. maddesi kapsamında uygulanması gereken bir karar bulunmadığı" ifade edildi.
Atalay hakkında verilen mahkumiyet kararının daire tarafından daha önce onandığı ve bu kararın kesin olduğu kaydedilen kararda, Anayasa Mahkemesinin ihlal yönündeki kararlarına uyulmasına yer olmadığı kaydedildi.
Atalay hakkındaki hükmün kesinleşmesinin Anayasa'nın 84/2. maddesinde belirtilen milletvekilliğinin düşme sebeplerinden biri olduğu aktarılan kararda, Anayasa'nın 76. maddesinde sayılan ve milletvekilliğiyle bağdaşmayan suçlardan kurulan mahkumiyet hükmünün milletvekilliğini düşüreceği belirtildi.
TBMM'YE GÖNDERİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTI
Anayasa'nın 84/2. maddesi yönünden Anayasa Mahkemesine müracaat imkanı tanınmadığı ve Anayasa Mahkemesinin bu konuda inceleme yetkisi de bulunmadığı kaydedilen kararda, anayasal zorunluluk gereği Atalay hakkındaki kararın örneğinin, gereğinin takdir ve ifası için TBMM Başkanlığına tekrar gönderilmesi kararlaştırıldı.
YARGITAY SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2023 Kasım ayında AYM'nin yetkisini aştığını vurgulayarak hak ihlali kararına uymamış Can Atalay'ı tahliye etmemişti.