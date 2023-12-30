Kirli geçmişini örtbas edemedi | HSK harekete geçti: Özgür Karabat’ın 254 haberine erişim engeli getiren o hakim kararından döndü! Karabat Bodrum’dan önce kaç ilin adliyesini dolaştı?

SORUŞTURMA AÇILDI Yerli ve milli medyanın dik duruşu sayesinde tüm Türkiye gerçekleri bir kez daha gözler önüne sererken, eşi benzeri görülmemiş bir rezilliğe imza atan Hakim Fatih Kale hakkında soruşturma açıldı. Tüm bunların yanında bugün yeni bir gelişme yaşandı.

SKANDAL KARARDA GERİ ADIM: ERİŞİM ENGELİ KALDIRILDI Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 254 habere erişim engeli getirerek CHP 'nin hakimleri gibi hareket eden Fatih Kale , erişim engeli kararlarına yapılan itirazlar üzerine erişim engeli kararından geri adım attı.

HABERLER İNKAR EDİLEMEZ KAPSAMDA GERÇEKLİK PAYINA SAHİP Kararda, "Habere konu yazıların inkar edilemez kapsamda gerçeklik payına yakın nitelikte bulunması, söz konusu haber ve yazıların kamuoyunu bilgilendirme değeri yüksek nitelikte olması, bahse konu haber ve köşe yazılarında bazı cümlelerde sert bir eleştiri getirilmesi ve abartıya kaçmasının basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü anlamında kabul edilebilir olduğu, haber yapma şeklinin ne şekilde olacağını belirlemenin yargı mercilerinin görevi alanında kalmaması, basın özgürlüğünün demokrasi ile yakın ilişkisinin doğal sonucu olarak haber içeriklerinde abartıya ve provakatif dil kullanılmasına izin verecek şekilde geniş yorumlanmasının gerekliliğinin kabul edilmesi gerektiği, ifade özgürlüğünün sadece haber ve fikir içeriklerini korumadığı, bunun yanında haber ve fikirlerin iletilmesi usulünü de koruduğunun gözetilmesi gerektiği, internet ortamında yayınlanan güncel haberlere ilişkin erişimin engellenmesi tedbirinin en son başvurulacak çare olması, çekişmesiz bir dava niteliğinde olan erişimin engellenmesi taleplerinin değerlendirilmesinin, ancak hukuka aykırılığın ve kişilik haklarına müdahalenin ilk bakışta anlaşılacak kadar belirgin olması ve zararın süratle giderilmesinin zorunlu olduğu hallerde işletilmesi gerektiği…" belirtilerek erişim engeli kararlarının kaldırılmasına karar verildi.





KAÇ İLİN ADLİYESİNİ DOLAŞTI?

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Kararın altında da Bodrum 2. Sulh Ceza Hâkimi Fatih Kale'nin imzası var. Hâkim ve Savcılar Kurulu'nun başlattığı soruşturma nasıl sonuçlanır göreceğiz ama şunu da merak ediyorum: "Özgür Karabat, Bodrum'dan önce Sivas ve Erzincan gibi kaç ilin adliyesini dolaştı?" ifadelerini kullandı.

İşte Mahmut Övür'ün ilgili yazısından dikkat çeken o bölüm...

ELİ UZUN KARABAT!

İmamoğlu'nun İBB'deki en yakın adamı, paradan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı, kurultay sürecinin "çantası"yla meşhur ismi Özgür Karabat, birkaç gün önce müthiş bir yargı skandalına imza attı.

Kendi adının karıştırıldığı seks skandalı ve İBB'deki yolsuzluklarla ilgili tam 254 haberi yargı kararıyla kaldırttı.

İlk kez Sabah Gazetesi'nde çıkan haberi skandala dönüştüren de bu yargı kararlarının İstanbul veya Ankara'da değil Muğla'nın tatil beldesi Bodrum mahkemelerinden alınmasıydı. Önce Bodrum 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne gidiyor.

O mahkeme hâkimi, Karabat'ın kendisiyle ilgili kararları onaylıyor ama İBB ile ilgili olanları reddediyor. Tabii bu Karabat'ı durdurmaya yetmiyor.



Bu kez 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvuruyor. 254 haberin kaldırılmasına bu mahkeme karar veriyor.

Neresinden bakarsanız bakın, skandal bir karar. Kararın altında da Bodrum 2. Sulh Ceza Hâkimi Fatih Kale'nin imzası var.

Hâkim ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) başlattığı soruşturma nasıl sonuçlanır göreceğiz ama şunu da merak ediyorum: Özgür Karabat, Bodrum'dan önce Sivas ve Erzincan gibi kaç ilin adliyesini dolaştı?

İŞTE O ENGELLENEN HABERLERİMİZ

İşte Karabat'ın talebiyle Hakim Fatih Kale'nin engellediği o haberlerimiz:



https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/09/20/chpli-ozgur-karabatin-karistigi-iddia-edilen-seks-kasedi-santaji-ortaligi-karistirmisti-mahkemeden-hapis-karari