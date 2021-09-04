İstanbul’da ulaşım kabusu: Önce tramvay bozuldu sonra otobüsün kapısı düştü!

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbullu toplu taşıma mağduriyeti yaşadı. Sabah saatlerinde T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nda arıza meydana geldi. Hattın Topkapı istasyonunda meydana gelen tramvay arızası nedeniyle vatandaşlar tramvaydan indi. Yaklaşık 30 dakika bekleyen vatandaşlar arıza nedeniyle işlerine gitmekte zor anlar yaşadı.
ŞİMDİ DE OTOBÜSÜN KAPISININ DÜŞTÜ
Alternatif araçları kullanan vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi. Öte yandan, bakımsızlıktan çöken İstanbul'un toplu taşımasında yeni bir skandal yaşandı. Yanan, yolda kalan, kaza yapan İETT araçlarındaki skandallar silsilesine Esenyurt'ta otobüsün kapısının düşmesi de eklendi. Seyir halinde olduğu belirtilen aracın orta kapısının düşmesi sonucu araç seferi iptal edildi.
14 FARKLI İHALE İLE 1 MİLYAR 233 MİLYON TL HARCANDI
Sabah'ın aktardığına göre, İBB yönetimi İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesi ihalesini 2019 seçimleri sonrasında iş konusunda tecrübesi olmayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini üstlendiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirkete 14 ihale verdiği ortaya çıktı.