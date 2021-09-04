İstanbul’da ulaşım kabusu: Önce tramvay bozuldu sonra otobüsün kapısı düştü!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın siyasi arkadaşı olan CHP Milletvekili Karabat'ın, toplamda 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL'lik ihaleyi aldığı görüldü. Her gün onlarca otobüs, bakım ve onarımı gerekli ve yeterli bir şekilde yapılmadığı ihalenin teknik şartnamesine uyulmayarak orjinal parça yerine yan sanayi ürünleri kullanıldığı için bazı otobüsler yandı bazı otobüsler ise uyumsuzluktan dolayı yollarda kaldığı öne sürüldü.

CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın kendisine zorla sahip olduğunu ileri süren, ifadesinin detaylarında, "Bana İBB'den büyük bir ihale alacağını ve ondan sonrasında ise araba alacağını, evimi değiştireceğini söyledi" diyerek savcılığa ifade veren Doğan'ın bahsettiği ihalelerin ise İETT üzerinden gerçekleştiği belirtildi.

Yerel seçimlerin ardından iBB'den peş peşe ballı ihaleler alan Karabat'ın yasak aşk yaşadığı sevgilisi Aynur Doğan'a "İBB'den büyük ihale alacağım" sözünün ardından birisi 544 milyon 678 bin 420 TL, diğerinde 156 milyon 729 bin 540 TL ve akabinde ise 125 milyon 729 bin TL'lik otobüs bakım ve onarım ihalelerini alması dikkat çekti. Öte yandan Karabat'ın ihaleyi alan şirketin servis yerinin açılış kurdelasını kestiği de görüldü. Daha önce konuşan İETT şoförleri, "Arıza talebinde bulunduğumuzda bize 'İdare edin' yanıtı veriliyor" ifadelerini kullanmıştı.