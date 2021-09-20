CHP’li Özgür Karabat’ın karıştığı iddia edilen seks kasedi şantajı ortalığı karıştırmıştı... Mahkemeden hapis kararı

"S..S PARTİNİZLE ALAKALI. KAYITLAR ELİMİZDE"

Mesajlarda "Selam vekilim. Bir emanet var. Göndereceğim size. S..s partinizle alakalı. Kayıtlar elimizde. Başka yerlere gitmeden sana gelsin dedim" ifadelerine yer verilmişti.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Özgür Karabat'ın o dönem Çekmeköy Meclis Üyesi olan Aynur Doğan E. ile bir evde yakınlaşması sonrasında şantaja uğradığı iddia edilmişti.

Sanık Aynur D.E. ve yine partinin eski Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan B.'nin arasında bulunduğu 4 sanığın, evdeki yakınlaşmayı gizli kamerayla kayda alarak milletvekili Karabat'a şantaj yaptığı öne sürülmüştü.

ÖNCE 10 ARDINDAN 3 MİLYON TL

Görüntüleri milletvekiline gönderen sanıkların önce 10 milyon TL, milletvekilinin şantaja boyun eğmemesi üzerine de bu parayı 3 milyon TL istedikleri iddia edilmişti. Şantajın devam etmesi üzerine milletvekili Özgür Karabat, adli makamlara şikayette bulunmuştu.

Bunun üzerine yakalanan sanıklar Aynur Doğan E., Cahit A., Ahmet A. ve Erdoğan B. 24 Aralık 2020 tarihinde tutuklanmışlardı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca tamamlanan soruşturma sonucunda 4 sanık hakkında "Zincirleme şekilde özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "Zincirleme şekilde şantaj" suçlarından dava açılmıştı. Tutuklu olarak yargılanmaya başlanan sanıklar, 2 Nisan 2021 tarihli duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.