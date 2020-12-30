SON DAKİKA: CHP’de 10 milyonluk yasak aşk skandalı: Hırslı aşığından vekile görüntülü şantaj





GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRDİ

İlerleyen süreçte partide istediği gibi yükselemeyen ve işe yerleştirilmeyen Aynur Doğan, arkadaşlarıyla birlikte Karabat'a şantaj yapmaya karar verdi ve bir plan yaptı. CHP'li vekil ile birlikte oldukları evin yatak odasındaki yangın duman sensörü içine gizli kamera düzeneği yerleştiren kadın, Karabat'la mahrem anlarını kayda aldı.





10 MİLYON TL İSTEDİLER

Aynur Doğan ile son yaşadıkları birliktelikten birkaç gün sonra CHP'li Karabat, bilinmeyen bir numaradan arandı. Sonradan Aynur Doğan'ın arkadaşı olduğu belirlenen kişi, Karabat'la yaptığı telefon görüşmesinde, ellerinde görüntülerinin bulunduğunu söyledi. Karabat'ı görüntüleri yaymakla tehdit eden kişi, bu görüntüleri silme karşılığında Karabat'tan tam 10 milyon TL istedi.









EŞİNE ANLATTI, ŞİKÂYETÇİ OLDU

Karabat ise söz konusu teklifi kabul etmedi. Bir müddet sonra yeniden arayan şantajcı, bu kez 1 milyon TL karşılığında görüntüleri imha etmeyi önerdi. Gelen tehdit ve şantajlardan bunalan Karabat, sonunda yaşadığı gayri meşru ilişkiyi eşine itiraf edip şikâyetçi olmaya karar verdi. Karabat, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu ve soruşturma başlatıldı.





MECLİS ÜYESİ DE VAR

Milletvekili Karabat'ın verdiği bilgiler üzerine inceleme yapan emniyet ekipleri, tehdit ve şantaj olayında Aynur Doğan ile CHP eski Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan Bozkurt'un da aralarında yer aldığı 6 şüphelinin bulunduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalanmamak için patates hat kullandıkları belirlendi. Polis ekipleri Karabat'a yönelik şantaj mesajlarına da ulaştı.





GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi olan Bozkurt'un Karabat'a yapılan şantajda şüphelilerle birlikte hareket ettiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu doğrultusunda olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilmesi bekleniyor.