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CHP yandaşı Fatih Portakal, Senem Ilgaz'ı azarlayan Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu: Varsa psikolojik sorununuz tedavi olun

Geçtiğimiz günlerde yandaş Sözcü TV ekranında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TOKİ'nin sosyal konut projeleri ile ilgili asılsız iddialarda bulunmuştu. Yalanlar sonrası TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un yanına bağlanmak istemesiyle adeta panik atak geçiren İmamoğlu sinirini Sözcü TV sunucu Senem Toluay Ilgaz'dan çıkarmıştı. Yaşanan skandal sonrası CHP yandaşı Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu. “Gazeteciye ayar çekemezsiniz” diyen CHP yandaşı Portakal, " Siz bizimle aynı seviyedesiniz, hepimizle aynı seviyedesiniz. Bize ayar vermek gibi had bildirmek yapamazsınız. Varsa psikolojik bir sorununuz sıkıntınız Ekrem Bey tedavi olun diyeceğim size. O yüzden gazetecinin de işine karışmayın” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 20:06 Güncelleme 29 Aralık 2023, 20:38
CHP yandaşı Fatih Portakal, Senem Ilgaz’ı azarlayan Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Varsa psikolojik sorununuz tedavi olun

Geçtiğimiz günlerde CHP yandaşı Sözcü TV'de ekrana çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında büyük skandala imza atmıştı.

"Varsa bi psikolojik sorununuz tedavi olun Ekrem bey"



Sözcü TV sunucusu Senem Ilgaz'ı azarlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu büyük tepki toplamıştı.

CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlundan canlı yayında skandal! Sözcü TV sunucusu Senem Ilgaz TOKİ Başkanı Ömer Bulutun bağlanmak istediğini söyleyince azarı yedi!

İMAMOĞLU CANLI YAYINDA PANİK OLDU
Asılsız iddialarla TOKİ'nin gerçekleştirdiği sosyal konut projelerini hedef alan Ekrem İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un yayına katılmak istemesi üzerine adeta panik atak geçirdi.

TOKİ Başkanı yayına bağlanmak istedi İmamoğlu panikledi!



Programın moderatörü Senem Toluay Ilgaz, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un yayına bağlanmak istediğini belirterek, "Şimdi bir yayıncı notunu düşmem lazım. Bu özel yayınlarda formatımız buna müsait değildi. TOKİ Başkanı Sayın Ömer Bulut yayına katılmak istedi. Fakat bu yayında değil ama Sözcü TV'nin kapısı ona her zaman açık. Az önce Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz'a mesajlarını iletti. Sayın İmamoğlu'nun bu yayında soruları vardı. Eğer kendisi gelir bir yayınımıza katılırsan çok da memnun oluruz. Hem Sayın İmamoğlu'nun eleştirerek gündeme getirdiği sorular hem de TOKİ'yle ilgili soruları ve deprem gerçekleriyle ilgili sorunları konuşuruz" dedi.



SUNUCUYU AZARLADI

Söz konusu yayının moderatörü Senem Ilgaz TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un yayına katılmak istediğini açıklayınca İmamoğlu sunucuyu azarladı.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında söylediği tepki çeken o açıklama:

"Senem hanım kusura bakmayın. TOKİ Başkanı sizin için neyi ifade ediyor bilmiyorum ama, bir gün isterse KİPTAŞ Genel Müdürüyle oturur konuşur. İkidir tekrar ediyorsunuz. Yarın bir gün İstanbul Belediye Başkanı ya da İstanbul Belediye Başkan Adayı'yla konuşacak kişi o değildir. Sizin üzerinizden prim yapmaya gayret ediyor. İşine baksın. Yarın bir yerde cevabını verir. İşini görsün, işine baksın. Bence yanlış bir anons yaptınız onu da söyleyeyim. Burada bir bakan oturabilir Başbakan oturabilir. KİPTAŞ'ın Genel Müdür onu arayıp bir şey derse anons eder misiniz? Etmezsiniz. Doğru bir yayıncılık politikası değil. Ben eleştirimi yapıyorum. O zaman bir sürü insan daha yazabilir yani. Benim muhatabım TOKİ değil. İkidir açıklama yapıyorsunuz. Ben İstanbul Belediye Başkanı'yım. Ben kendisini tanımam. Programdan sonra ararsınız Senem Hanım. Teşekkür ediyorum"



CHP YANDAŞI FATİH PORTAKAL: TEDAVİ OL EKREM

Yaşanan skandal sonrası CHP yandaşı Fatih Portakal, Sözcü TV'de Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.



"GAZETECİYE AYAR ÇEKEMEZSNİZ"

"Gazeteciye ayar çekemezsiniz" diyen CHP yandaşı Portakal, "Dünkü yayında benim en çok dikkatimi çeken bölüm Senem'le yaşamış olduğu diyalog. Senem yılların gazetecisidir. Çokta düzgün yapar işini. TOKİ ile bir şeyler geçiyor Senem'de söz hakkı vardır. Ama bu programın konsepti uygun değil. Uygun zamanda TOKİ başkanı da programa alınabilir ve burada söz hakkını kullanabilir. Oradan Ekrem İmamoğlu "Bir dakika ya bir dakika bunu ikidir yapıyorsun" dedi. Gerçekten kamuya yayın yapıyorsun, her şeyden önce karşınızda bir kadın var bu bir. İkinci gazeteci var. Gazeteciye ayar çekemezsiniz ve orada ayar vermeye çalışıyor" dedi.

"Varsa bi psikolojik sorununuz tedavi olun Ekrem bey"



"VARSA PSİKOLOJİK SORUNUNUZ TEDAVİ OLUN"

Sözlerinin devamında çok sert sözler söyleyen yandaş gazeteci Fatih Portakal, "Arkadaş bak gergin olabilirsin. Tansiyon probleminde olabilir. Sordum Senem benim sorumdu. Yok dedi, tansiyon problemim yok dedi. Sinirli de olabilirsin, yıpranmışta olabilirsin ama gazetecinin ne sorup sormayacağını veya ona ayar çekmeye haddin değil bir kere. Sizin oturduğunuz koltuktan almış olduğunuz bir güç yok. Siz bizimle aynı seviyedesiniz, hepimizle aynı seviyedesiniz. Bize ayar vermek gibi had bildirmek yapamazsınız. Varsa psikolojik bir sorununuz sıkıntınız Ekrem Bey tedavi olun diyeceğim size. O yüzden gazetecinin de işine karışmayın" ifadelerini kullandı.

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