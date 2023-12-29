CHP yandaşı Fatih Portakal, Senem Ilgaz’ı azarlayan Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Varsa psikolojik sorununuz tedavi olun





"GAZETECİYE AYAR ÇEKEMEZSNİZ"



"Gazeteciye ayar çekemezsiniz" diyen CHP yandaşı Portakal, "Dünkü yayında benim en çok dikkatimi çeken bölüm Senem'le yaşamış olduğu diyalog. Senem yılların gazetecisidir. Çokta düzgün yapar işini. TOKİ ile bir şeyler geçiyor Senem'de söz hakkı vardır. Ama bu programın konsepti uygun değil. Uygun zamanda TOKİ başkanı da programa alınabilir ve burada söz hakkını kullanabilir. Oradan Ekrem İmamoğlu "Bir dakika ya bir dakika bunu ikidir yapıyorsun" dedi. Gerçekten kamuya yayın yapıyorsun, her şeyden önce karşınızda bir kadın var bu bir. İkinci gazeteci var. Gazeteciye ayar çekemezsiniz ve orada ayar vermeye çalışıyor" dedi.





"VARSA PSİKOLOJİK SORUNUNUZ TEDAVİ OLUN"



Sözlerinin devamında çok sert sözler söyleyen yandaş gazeteci Fatih Portakal, "Arkadaş bak gergin olabilirsin. Tansiyon probleminde olabilir. Sordum Senem benim sorumdu. Yok dedi, tansiyon problemim yok dedi. Sinirli de olabilirsin, yıpranmışta olabilirsin ama gazetecinin ne sorup sormayacağını veya ona ayar çekmeye haddin değil bir kere. Sizin oturduğunuz koltuktan almış olduğunuz bir güç yok. Siz bizimle aynı seviyedesiniz, hepimizle aynı seviyedesiniz. Bize ayar vermek gibi had bildirmek yapamazsınız. Varsa psikolojik bir sorununuz sıkıntınız Ekrem Bey tedavi olun diyeceğim size. O yüzden gazetecinin de işine karışmayın" ifadelerini kullandı.