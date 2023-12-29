CHP yandaşı Fatih Portakal, Senem Ilgaz’ı azarlayan Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Varsa psikolojik sorununuz tedavi olun

Geçtiğimiz günlerde CHP yandaşı Sözcü TV'de ekrana çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında büyük skandala imza atmıştı.
Sözcü TV sunucusu Senem Ilgaz'ı azarlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu büyük tepki toplamıştı.
İMAMOĞLU CANLI YAYINDA PANİK OLDU
Asılsız iddialarla TOKİ'nin gerçekleştirdiği sosyal konut projelerini hedef alan Ekrem İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un yayına katılmak istemesi üzerine adeta panik atak geçirdi.
Programın moderatörü Senem Toluay Ilgaz, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un yayına bağlanmak istediğini belirterek, "Şimdi bir yayıncı notunu düşmem lazım. Bu özel yayınlarda formatımız buna müsait değildi. TOKİ Başkanı Sayın Ömer Bulut yayına katılmak istedi. Fakat bu yayında değil ama Sözcü TV'nin kapısı ona her zaman açık. Az önce Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz'a mesajlarını iletti. Sayın İmamoğlu'nun bu yayında soruları vardı. Eğer kendisi gelir bir yayınımıza katılırsan çok da memnun oluruz. Hem Sayın İmamoğlu'nun eleştirerek gündeme getirdiği sorular hem de TOKİ'yle ilgili soruları ve deprem gerçekleriyle ilgili sorunları konuşuruz" dedi.