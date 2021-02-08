Son dakika: İçerisi yangın yeri! CHP Milletvekili Özgür Karabat’a CHP’liler tarafından ’seks partisi’ şantajı

Eler, Karabat'la birden fazla kez evine davet ederek ilişki yaşadı ve ilişki anlarına ait görüntüleri de Cahit Alma ve Ahmet Alma tarafından evin salonuna konulan gizli kamera düzeneğiyle kayıt altına aldı.
10 MİLYON VE İBB'DEN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ İSTEĞİ
4 şüpheli de Karabat'a görüntülerin ifşa edileceği tehdidiyle mesajlar göndermeye başladı. Cahit Alma, görüntülerin ifşa edilmemesi için önce 10 milyon TL ile İBB yönetim kurulu üyeliği istedi ve rakam ilerleyen günlerde 3 milyon TL'ye kadar düştü. Karabat ise ödemeyi reddederek soluğu emniyette aldı ve adli süreç başladı.
4 şüphelinin de dijital materyalleri incelendi. Adli bilişim uzmanı bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, şüpheliler Cahit Alma ile Eler arasında geçen yazışmalar dikkat çekti. Parti içi şantajı gerçekleştiren iki baş şüpheli arasında geçen yıl 17 Ağustos-3 Aralık arasındaki yazışmalar incelendi. Cahit Alma'nın, Eler'e gönderdiği mesajlarda şantajı ortaya koyan çok sayıda sözler var. Mesajlardan birinde "Telefonunda bir şey bırakma ne olur ne olmaz, resim, yazışma, video. İşimiz sağlamda olsun. Yarın bir şeyler netleşir sen cevap verme verirsen her şey toz toprak olur" diyor.
"SELAM OLSUN NAMUSSUZ ŞAHISLARA"
Eler'in, Cahit Alma'ya yazdığı çok sayıda mesajdan birinde Karabat'ın eşi varken aramadığını söylüyor ve "Ne kadar isteyeceksin. (Cahit Alma- 3 Milyon) Bu kadar mı?" diye yazıyor. Cahit Alma'ya bir bankaya ait IBAN numarası göndererek "Salı günü herkes parasını alsın rahat etsin" diyor. 21 Eylül'de de Karabat'ı "Bak sizi de unuttum sanmayın selam olsun namuslu ayaklarıyla siyaset yapmaya çalışan namussuz şahıslara!" mesajıyla tehdit ediyor.
ZİNCİRLEME ŞANTAJ
CHP Çekmeköy Meclis Üyesi Aday Adayı da olan Aynur Doğan Eler, Cahit Alma, kardeşi Ahmet Alma ve eski CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan Bozkurt'un da aralarında bulunduğu 4 tutuklu şüpheli hakkında "Zincirleme şekilde özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Zincirleme şekilde şantaj" suçlarından iddianame düzenlendi. Karabat'ın 'müşteki' sıfatıyla yer aldığı iddianame gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.