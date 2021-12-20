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Son dakika: İBB vurguncusu Özgür Karabat belediyeyi maaile parsellemiş! Kardeşi Gültekin Karabat'ı da işe aldırmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın ve İBB yönetiminin İETT üzerinden yaptıkları yaklaşık 2 milyar TL'lik vurguna ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Karabat’ın İBB’yi maaile parsellediği ortaya çıktı. Özgür Karabat’ın kardeşi Gültekin Karabat’ın, İBB İstanbul Ulaşım A.Ş'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak işe başladığı iddia edildi.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2021, 00:00 Güncelleme 26 Aralık 2023, 20:26
Son dakika: İBB vurguncusu Özgür Karabat belediyeyi maaile parsellemiş! Kardeşi Gültekin Karabat’ı da işe aldırmış

2022 Bütçe Görüşmeleri Genel Kurulu'nda İBB yönetiminin CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ile İETT üzerinden yaptığı yaklaşık 2 milyar liralık vurguna yönelik soruşturma başlatıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı sayın milletvekili de sordu. Dün ve ondan önceki gün Nurettin Canikli Bey açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada özellikle şunu söyleyeyim; 11 bin 415 ihalenin yüzde 14'ünün açık ihale usulü ile geri kalan yüzde 86'lık 9 bin 791 ihalenin ise doğrudan temin ya da pazarlık usulü ile yapıldı.

Burada bize de gelen ihbar çerçevesinde yaklaşık 2 milyar TL tutan bir işin 730 milyon liralık bölümünün üzerinde fazla ödendiği ve bu ihalelerin yanlış yapıldığı hususunda mülkiye müfettişlerince, MASAK ve Vergi Dairesi tarafından soruşturma başlatılmıştır. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce asfalt ihalesiyle ilgili çok önemli bir ihbar üzerine de yine aynı ekiplerle soruşturma başladı" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'Lİ VEKİLİN MALİ MÜŞAVİR OLDUĞU ŞİRKET 14 İHALE ALDI
CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalenin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu görülmüştü.

İŞTE O 14 İHALE
Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Ekrem İmamoğlu döneminde 20 Eylül 2019-16 Haziran 2021 tarihleri arasında 14 ayrı ihale aldığı bildirildi.

Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aldığı ihalelerin tarihleri şöyle:

20 Eylül 2019- 531 Adet Otokar Kent 290LF Model Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması, Yol Yardımı ve Garaj İşletimi) (Pazarlık Usulü İhale)

23 Eylül 2019- 385 Adet Citaro Solo Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması (Pazarlık Usulü İhale)



20 Kasım 2019- 24.258.000 Kilometre Otobüs, Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

21 Kasım 2019- 23.427.00 Kilometre Otobüs Bakım Onarımı (Açık İhale)

27 Aralık 2019- 2.639.000 Kilometre 139 Adet Karsan 74 Adet Connectog Otobüslerin Bakım Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)



23 Aralık 2020-1.938.750 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

23 Aralık 2020- 1.890.600 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)


22 Ocak 2021- 3.740.300 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

22 Ocak 2021- 3.781.200 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

9 Şubat 2021- Ayazağa Garajı İşlettirme (Açık İhale)


9 Mart 2021- 40.689.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarım (Açık İhale)

11 Mart 2021- 137.621.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

11 Mart 2021- 37.191.00 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

16 Haziran 2021- BMC Procity Model Ağır Hasarlı Aracın Onarımı (Açık İhale)

ÖZGÜR KARABAT İBB'Yİ MAAİLE PARSELLEMİŞ
CHP'nin kabarık "torpilliler" listesine bir yenisi daha eklendi. Karabat'ın İBB'yi maaile parsellediği ortaya çıktı.

2 milyonluk vurgun skandalı ve taciz, tecavüzlerle gündemden düşmeyen Özgür Karabat'ın kardeşi Gültekin Karabat'ın da İstanbul Ulaşım A.Ş'de 10 bin liraya yakın maaşla uzman olarak işe yerleştirildiği öğrenildi.

Ortaya çıkan gerçekler, buldukları her platformda "bizde torpil olmaz" sözlerini sarfeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalan üzerine siyaset yaptıklarını ortaya koyuyor.

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