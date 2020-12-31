CHP’deki ahlaksız ilişkiler ağında ikinci perde! Tecavüz, intikam ve şantaj üçgeni: “Özgür Karabat bana tecavüz etti”

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın adının karıştığı şantaj skandalında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Milletvekili Karabat'ın Aynur Doğan ile yaşadığı ilişkinin gizli kamera görüntülerini yayma tehdidiyle Karabat'tan 10 milyon TL isteyen şebeke yakayı ele vermişti.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
Aynur Doğan ve eski CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan Bozkurt'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık tarafından sorguları yapılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi 11. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aralarında Karabat'la yasak aşk yaşayan ve şantajın başrolünde bulunan Doğan ile Bozkurt, Cahit A. ve Ahmet A. "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Şantaj" suçlarından tutuklandı.
İNTİKAM PLANI YAPTILAR
Şantaj skandalının nasıl geliştiğine ilişkin detaylar şöyle:
Milletvekili Özgür Karabat'tan 10 milyon
TL'yi isteyen şüpheli Cahit A., seçim döneminde CHP
Arnavutköy Belediye Başkan aday adayı
oldu ve Karabat'tan seçilebilmesi için yardım
istedi. Seçilemeyen Cahit A.'nın kardeşi
Ahmet A. bunun sorumlusu olarak
Karabat'ı gördü. Aday adaylığı
dönemindeki masrafları telafi etme
bahanesiyle suç ortaklarıyla birlikte Aynur
Doğan'ın, Karabat'la yakınlaşmasını istedi.
Doğan, Karabat'la birden fazla olacak
şekilde evine davet ederek birliktelik yaşadı.
İlişkiyi gizli kamera düzeneğiyle kayıt altına
aldı. Şüpheliler Karabat'a görüntülerin ifşa edileceği
tehdidiyle mesaj gönderdi. Cahit A. önce
10 milyon TL istedi, Karabat'ın kabul etmemesi
üzerine 3 milyon TL'ye kadar düştü.
Doğan'ın, Karabat'la yaşadığı her
birliktelik sonrası, Cahit A.'ya bilgi verdiği,
Ahmet A.'nın ise dijital materyalleri
Doğan'dan teslim aldığı tespit edildi.
Bozkurt'un ise Karabat'a şantaj
içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi.
Mesajları göndermeden önce ise
Doğan'a göndererek, fikrini sorduğu,
aralarında şakalaştıkları ortaya çıktı.
Bozkurt'un milletvekili
Karabat'a Doğan'la olan ilişkisine ait
fotoğrafları da gönderdiği belirlendi.
Cahit A.'nın Ahmet A.'ya yazdığı
mesajlarda, Doğan'ı tatile göndereceğini,
kimsenin onu bulamayacağını söylediği
tespit edildi.