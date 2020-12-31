CHP’deki ahlaksız ilişkiler ağında ikinci perde! Tecavüz, intikam ve şantaj üçgeni: “Özgür Karabat bana tecavüz etti”

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın adının karıştığı şantaj skandalında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Milletvekili Karabat'ın Aynur Doğan ile yaşadığı ilişkinin gizli kamera görüntülerini yayma tehdidiyle Karabat'tan 10 milyon TL isteyen şebeke yakayı ele vermişti.







Aynur Doğan ve eski CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan Bozkurt'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık tarafından sorguları yapılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi 11. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aralarında Karabat'la yasak aşk yaşayan ve şantajın başrolünde bulunan Doğan ile Bozkurt, Cahit A. ve Ahmet A. "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Şantaj" suçlarından tutuklandı.