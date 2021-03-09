CHP’de şantaja çifte standart! Kasetle koltuğu oturan Kılıçdaroğlu, Teoman Sancar’ı istifaya zorladı...

Son dönemde taciz ve cinsel istismar skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'de, kaset şantajıyla karşı karşıya kalan Denizli Milletvekili Teoman Sancar istifaya zorlanırken, seks kasetiyle gündeme gelen İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve sekreterinin annesiyle ilişki yaşayan Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na sahip çıkılması parti içinde tartışmalara neden oldu.Özgür KarabatÖzgür Karabat'ın CHP Çekmeköy Meclis Üyesi aday adayı olan Aynur Doğan Eler ile yasak aşk yaşadığı, üç kişilik çetenin gizlice çektiği görüntülerle Karabat'tan 10 milyon lira isteyerek şantaj yaptıkları ortaya çıkmıştı. Gaytancıoğlu'nun ise sekreterinin annesi Özlem Feraye Önder'le yasak aşk yaşadığı ve cinsel içerikli görüntülerle kendisine şantaj yapıldığı ortaya çıkmıştı. CHP yönetimi, isimleri skandala karışan Karabat ve Gaytancıoğlu ile ilgili herhangi bir disiplin soruşturması başlatmamış ve iki vekile de sahip çıkmıştı. Parti yönetiminin Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ı ise zorla istifa ettirmesi 'Bu ne yaman çelişki' dedirtti.

Karabat ve Gaytancıoğlu'na "özel hayat" dokunulmazlık zırhı uygulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin Sancar'a davranışı farklı oldu.CHP yönetiminin Sancar'a şantaj yapanlarla masaya oturduğu da ortaya çıktı. Sancar'dan istedikleri 1 milyon doları alamayan şantajcılar, ellerini kollarını sallayarak CHP Genel Merkezi'ne girdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile pazarlığa oturan şantajcılara önce iddiaya göre CHP'li belediyelerde iş teklif edildi. Şantajcılar bu teklife sıcak bakmayınca Torun, durumu Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti. Kılıçdaroğlu'nun ise Torun'a, "Kadın kaç yaşında. Reşit mi?" diye sorduğu, Torun'un "Kadın değil efendim" demesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun "Bunu taşıyamayız, istifa etsin" dediği öğrenildi. Daha sonra Sancar'a boş kâğıt imzalatıldı ve boş kâğıt, istifa dilekçesi olarak düzenlendi. CHP'nin Sancar'a gelince çifte standart uygulaması parti içinde büyük tepki çekerken, Seyit Torun'un şantajcıyla masaya oturduğunun ortaya çıkması parti içindeki gerilimi tırmandırdı.Sancar'ın şantaj videosunun genel merkeze gitmesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanvekili Engin Altay aracılığıyla milletvekillerine, "Sizleri arayan gazetecilere ve seçmenlere 'özel sebepler' diyeceksiniz. Konuyla ilgili hiçbir milletvekili konuşmayacak" talimatını verdiği öğrenildi. LGBT'nin geçen yıl yaptığı Onur Yürüyüşü'ne katılan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın yanı sıra çok sayıda parti yöneticisinin Sancar'a uygulanan çifte standarda sessiz kalması şaşırttı.CHP eski Denizli Milletvekili Teoman Sancar'a kaset şantajı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi. Şantaj çetesinin liderinin, ilişki görüntülerini çeken Fatih S.'nin Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görev yapan polis memuru eniştesi M.B.A. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınanların arasında polis memuru M.B.A. ve Teoman Sancar'ın Ankara'daki berberi de var. Görüntülerden yola çıkan polis, Sancar'ın olay gününe dair çok fazla şey hatırlamaması nedeniyle içeceğine hap konulmuş olabileceğini değerlendiriyor.1 milyon dolarlık şantaj iddiasında partisi tarafından yalnız bırakılan ve istifaya zorlanan Teoman Sancar, SABAH'a yaptığı açıklamada,dedi.