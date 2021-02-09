CHP’deki seks kaseti şantajında yeni detay! Özgür Karabat’ın ofisinden gizli kamera çıktı

Aynur DoğanBuna göre Karabat'a ait mahrem görüntüleri elde eden Aynur Doğan Eler, Cahit Alma'ya bir bankaya ait IBAN numarası gönderdi. Karabat'a nasıl şantaj yapacaklarını anlattı. Eler, Alma'ya şu ifadeleri içeren mesajları gönderdi: "Yapacağın şey şu: Bu akşam işi bitirmek, yarın eline ulaştırmak, en geç pazartesiye gün vermek... Salı günü herkes parasını alsın rahat etsin... Önümüzdeki maçlara bakalım... Kamera taktırdığın yeri, onu da gönder bana... Ben sana söyleyeyim vereceği kesin 2 milyon. Bana ulaşıp pazarlık yapmak istiyor olabilir..."