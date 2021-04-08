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CHP'li Özgür Karabat'ın karıştığı iddia edilen seks kasedi şantajı ortalığı karıştırmıştı... Mahkemeden flaş karar

CHP'li Özgür Karabat'ın o dönem Çekmeköy Meclis Üyesi olan Aynur D.E ile bir evde yakınlaşması sonrasında şantaja uğradığı iddia edilmişti. Sanık Aynur D.E. ve yine partinin eski Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan B'nin arasında bulunduğu 4 sanığın, evdeki yakınlaşmayı gizli kamerayla kayda alarak milletvekili Karabat'a şantaj yaptığı öne sürülmüştü. Karabat'a gizli kamera kaydıyla şantajda bulundukları iddiasıyla yargılanan 4 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

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Giriş Tarihi 08 Nisan 2021, 00:00 Güncelleme 26 Aralık 2023, 21:22
CHP’li Özgür Karabat’ın karıştığı iddia edilen seks kasedi şantajı ortalığı karıştırmıştı... Mahkemeden flaş karar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a, gizli kamera kaydıyla şantajda bulundukları iddiasıyla yargılanan 4 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.


İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün kapalı oturumda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar getirildi. Duruşmada taraf avukatları dışında izleyici alınmadı. Mahkeme, tutuklu sanıklar sanıklar Aynur D.E., Cahit A., Ahmet A. ve Erdoğan B'nin imza şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi. Duruşma ertelendi.



OLAYIN GEÇMİŞİ
CHP'li Özgür Karabat'ın o dönem Çekmeköy Meclis Üyesi olan Aynur D.E ile bir evde yakınlaşması sonrasında şantaja uğradığı iddia edilmişti. Sanık Aynur D.E. ve yine partinin eski Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan B'nin arasında bulunduğu 4 sanığın, evdeki yakınlaşmayı gizli kamerayla kayda alarak milletvekili Karabat'a şantaj yaptığı öne sürülmüştü. Görüntüleri milletvekiline gönderen sanıkların önce 10 milyon TL, milletvekilinin şantaja boyun eğmemesi üzerine de bu parayı 3 milyon TL istedikleri iddia edilmişti. Şantajın devam etmesi üzerine milletvekili Özgür Karabat, adli makamlara şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine sanıklar yakalanan sanıklar Aynur D.E., Cahit A., Ahmet A. ve Erdoğan B. 24 Aralık 2020 tarihinde tutuklanmışlardı.



İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca tamamlanan soruşturma sonucunda 4 sanık hakkında "Zincirleme şekilde özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "Zincirleme şekilde şantaj" suçlarından dava açılmıştı.

CHPdeki seks kaseti şantajında yeni detay! Özgür Karabat’ın ofisinden gizli kamera çıktı
CHP'deki seks kaseti şantajında yeni detay! Özgür Karabat'ın ofisinden gizli kamera çıktı

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