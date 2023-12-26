İstanbul bitti Bodrum’dan aldırılan skandal karar: CHP’li Özgür Karabat 254 haberi engelletti! Kararlar neye göre verildi?

Bilindiği üzere CHP'li Karabat milyarca TL'lik ihalelerin İBB yönetimi tarafından teslim edildiği ve ismi taciz, tecavüz, şantaj, vurgunlarla anılan kişi.





NEREDEN ALINDI BU SKANDAL KARAR?

CHP'nin bu skandal girişimi büyük tepkilere neden olurken, hakim Fatih Kale'nin 254 haberi kaldırma kararını hangi gerekçeye dayandırdığı ve Karabat'ın nasıl sildirdiği büyük bir soru işaret oldu.

İETT ARIZA HABERLERİ BİLE ENGELLENDİ!

Nitekim Bodrum 2. Sulh Ceza Mahkemesi, İETT'nin arıza haberi ve bakanlığın soruşturma haberine bile erişim engeli getirdi.

İMAMOĞLU İHALE YAĞDIRMIŞTI

Karabat'ın gündeme geldiği en önemli meselelerin başında İBB'den kopardığı ballı ihaleler vardı... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da İETT bakım ve onarımını içeren 4.1 milyar lira bedelli 9 ayrı ihaleyi Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu şirkete vermiş ve bu mesele gündemi bir süre meşgul etmişti.