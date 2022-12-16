Mangır Halk TV ’istismar’ yayınına adı tecavüz, şantaj, ’grup sex’ skandalına karışan CHP’li Özgür Karabat’ı çıkardı

Türkiye'yi ayağa kaldıran '6 yaşındaki kıza cinsel istismar' olayı sonrası devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçerek olayı aydınlatmak için kolları sıvadı.
Mağdur H.K.G'ye her türlü destek verildi, devlet koruması altına alındı.
Türkiye'yi ayağa kaldıran '6 yaşındaki kıza cinsel istismar' olayı sonrası devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçerek olayı aydınlatmak için kolları sıvadı.
Mağdur H.K.G'ye her türlü destek verildi, devlet koruması altına alındı.
H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarının 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.
2012 yılında soruşturmayı kapatan Cumhuriyet Savcısıyla ilgili de HSK tarafından soruşturma başlatıldı.
MANGIR HALK TV'DE TEPKİ ÇEKEN YAYIN!
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP yandaşı mangır medyanın aktörlerinden olan Halk TV'de tepki çeken bir yayın kayıtlara geçti.
Halk TV'de İpek Özbey'in sunumuyla yayınlanan 'Sansürsüz' isimli programda Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel istismar konusu ele alındı.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Barış Pehlivan, Fikret Bila, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Can Kakışım programın konukları arasında yer aldı.
Ancak konuklar arasında bir isim oldukça dikkat çekiciydi.
O isim birçoğunuzun da tahmin edeceği üzere daha önce adı tecavüz ve şantaj skandalına karışan CHP'li Özgür Karabat...
2020 yılında Özgür Karabat, CHP üyesi Aynur Doğan ile ilişki yaşamış, skandalın ortaya çıkmasının ardından Aynur Doğan, Karabat'ın kendisine tecavüz ettiği iddia etmişti.
CHP'li vekilin o dönem yanında çalışan bir kişinin eşiyle de ilişki yaşadığını aktaran Doğan, "Bana, benim birlikte olduğum başka bir bayan var. Eşi benim yanımda çalışıyor. Bu kadın ve seninle birlikte grup yapmak istiyorum dedi" ifadelerini kullandı.
"BANA ZORLA SAHİP OLDU!"
CHP Çekmeköy teşkilatında 'Sarı Başkan' lakabıyla tanınan Aynur Doğan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede CHP milletvekili Özgür Karabat tarafından tecavüze uğradığını ve ilişkilerinin böyle başladığını öne sürmüştü.
Doğan, "Geçen sene aralık ayında kendisinin bana ulaşması ile arkadaşlığımız başladı. İnternetten yazarak telefon numaramı istedi. Whatsapp üzerinden yazdı bana, görüştük. Pandemi nedeniyle Ankara'dan dönerken bana uğrayacağını söyledi, kabul ettim. Kahve içtik. Benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmedim. Sonra bana zorla sahip oldu" ifadelerini kullanmıştı.
Doğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde;
"BENİMLE SÜREKLİ BİRLİKTE OLMAK İSTEDİ, WHATSAPP'TAN ARAYIP KENDİNİ TATMİN EDİYORDU"
Aynur Doğan, CHP'li Özgür Karabat'ın kendisi ile sürekli birlikte olmak istediğini ifade etti. Doğan, "Özgür bana sürekli yatakta, "fahi**, oro*** olacaksın dedi. Müsait olduğu zamanlarda beni WhatsApp üzerinden görüntülü arıyordu ve kendini tatmin ediyordu" dedi.
GRUP SEX SKANDALI
CHP'li Özgür Karabat'ın yanında çalışan bir kişinin eşiyle de ilişki yaşadığını açıklayan Aynur Doğan, "Bana, benim birlikte olduğum başka bir bayan var. Eşi benim yanımda çalışıyor. Bu kadın ve seninle birlikte grup yapmak istiyorum dedi. Ben de kabul etmedim, bana zorla sahip oldun dedim. Karabat bana, arkadaşıyla görüşeceğini kabul ederlerse grup sex yapacaklarını söyledi. Arkadaşı bunu kabul etmedi" ifadelerini kullandı.
Fotoğrafta: Aynur Doğan
'İBB İHALESİNİ SANA VERECEĞİM'
Doğan, "Benimle sürekli birlikte olmak istediğini söyledi. 'Tanıdıklarına söylerim' diye beni tehdit ediyordu. Whatsapp üzerinden görüntülü arıyor ve kendisini tatmin ediyordu. Bana, 'İBB'den büyük bir ihale alacağım. Buradan alacağım paradan da sana para vereceğim. Burada oturmanı istemiyorum' dedi. Bana araç alabileceğini de söyledi. Yaşadıklarımı arkadaşım Cahit'e anlattım ve yardım istedim. Şantaj yapmadım" diye konuştu.