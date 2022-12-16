Mangır Halk TV ’istismar’ yayınına adı tecavüz, şantaj, ’grup sex’ skandalına karışan CHP’li Özgür Karabat’ı çıkardı

O isim birçoğunuzun da tahmin edeceği üzere daha önce adı tecavüz ve şantaj skandalına karışan CHP'li Özgür Karabat...



2020 yılında Özgür Karabat, CHP üyesi Aynur Doğan ile ilişki yaşamış, skandalın ortaya çıkmasının ardından Aynur Doğan, Karabat'ın kendisine tecavüz ettiği iddia etmişti.



CHP'li vekilin o dönem yanında çalışan bir kişinin eşiyle de ilişki yaşadığını aktaran Doğan, "Bana, benim birlikte olduğum başka bir bayan var. Eşi benim yanımda çalışıyor. Bu kadın ve seninle birlikte grup yapmak istiyorum dedi" ifadelerini kullandı.

"BANA ZORLA SAHİP OLDU!"

CHP Çekmeköy teşkilatında 'Sarı Başkan' lakabıyla tanınan Aynur Doğan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede CHP milletvekili Özgür Karabat tarafından tecavüze uğradığını ve ilişkilerinin böyle başladığını öne sürmüştü.



Doğan, "Geçen sene aralık ayında kendisinin bana ulaşması ile arkadaşlığımız başladı. İnternetten yazarak telefon numaramı istedi. Whatsapp üzerinden yazdı bana, görüştük. Pandemi nedeniyle Ankara'dan dönerken bana uğrayacağını söyledi, kabul ettim. Kahve içtik. Benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmedim. Sonra bana zorla sahip oldu" ifadelerini kullanmıştı.