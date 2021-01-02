Ahlaksızlık zirve yaptı! CHP’li Özgür Karabat’ın adının karıştığı tecavüz ve şantaj skandalında ’grup sex’ ve ’Whatsapp’ detayı

Aynur Doğan Doğan'ın, Karabat'la yaşadığı her birliktelik sonrası, Cahit A.'ya bilgi verdiği, Ahmet A.'nın ise dijital materyalleri Doğan'dan teslim aldığı tespit edildi. Bozkurt'un ise Karabat'a şantaj içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi. Mesajları göndermeden önce ise Doğan'a göndererek, fikrini sorduğu, aralarında şakalaştıkları ortaya çıktı. Bozkurt'un milletvekili Karabat'a Doğan'la olan ilişkisine ait fotoğrafları da gönderdiği belirlendi. Cahit A.'nın Ahmet A.'ya yazdığı mesajlarda, Doğan'ı tatile göndereceğini, kimsenin onu bulamayacağını söylediği tespit edildi.

"BANA ZORLA SAHİP OLDU!" CHP Çekmeköy teşkilatında 'Sarı Başkan' lakabıyla tanınan Aynur Doğan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede CHP milletvekili Özgür Karabat tarafından tecavüze uğradığını ve ilişkilerinin böyle başladığını öne sürdü. Doğan, " Geçen sene aralık ayında kendisinin bana ulaşması ile arkadaşlığımız başladı. İnternetten yazarak telefon numaramı istedi. Whatsapp üzerinden yazdı bana, görüştük. Pandemi nedeniyle Ankara'dan dönerken bana uğrayacağını söyledi, kabul ettim. Kahve içtik. Benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmedim. Sonra bana zorla sahip oldu" dedi. "BENİMLE SÜREKLİ BİRLİKTE OLMAK İSTEDİ, WHATSAPP'TAN ARAYIP KENDİNİ TATMİN EDİYORDU" Aynur Doğan, CHP'li Özgür Karabat'ın kendisi ile sürekli birlikte olmak istediğini ifade etti. Doğan, "Özgür bana sürekli yatakta, "fahi**, oro*** olacaksın dedi. Müsait olduğu zamanlarda beni WhatsApp üzerinden görüntülü arıyordu ve kendini tatmin ediyordu" dedi.

GRUP SEX SKANDALI CHP 'li Özgür Karabat'ın yanında çalışan bir kişinin eşiyle de ilişki yaşadığını açıklayan Aynur Doğan, "Bana, benim birlikte olduğum başka bir bayan var. Eşi benim yanımda çalışıyor. Bu kadın ve seninle birlikte grup yapmak istiyorum dedi. Ben de kabul etmedim, bana zorla sahip oldun dedim. Karabat bana, arkadaşıyla görüşeceğini kabul ederlerse grup sex yapacaklarını söyledi. Arkadaşı bunu kabul etmedi" ifadelerini kullandı.





'İBB İHALESİNİ SANA VERECEĞİM'

Doğan, "Benimle sürekli birlikte olmak istediğini söyledi. 'Tanıdıklarına söylerim' diye beni tehdit ediyordu. Whatsapp üzerinden görüntülü arıyor ve kendisini tatmin ediyordu. Bana, 'İBB'den büyük bir ihale alacağım. Buradan alacağım paradan da sana para vereceğim. Burada oturmanı istemiyorum' dedi. Bana araç alabileceğini de söyledi. Yaşadıklarımı arkadaşım Cahit'e anlattım ve yardım istedim. Şantaj yapmadım" diye konuştu.







GÖRÜNTÜLER ELİMİZDE

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın adının karıştığı tecavüz ve şantaj skandalında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Karabat'ı, CHP'li Aynur Doğan'la yaşadığı birlikteliğe ilişkin görüntüleri yaymakla tehdit ederek 10 milyon lira isteyen CHP eski Arnavutköy İlçe Belediye Başkan Aday Adayı Cahit Alma'nın, 'İBB'de Yönetim Kurulu Üyeliği' de talep ettiği belirlendi. Karabat, kendisine atılan tehdit ve şantaj içerikli Whatsapp mesajlarını da savcılığa sundu.

"SELAM VEKİLİM GÖRÜNTÜLER ELİMİZDE!"

Mesajlarda "Selam vekilim. Bir emanet var. Göndereceğim size. S..s partinizle alakalı. Kayıtlar elimizde. Başka yerlere gitmeden sana gelsin dedim" ifadeleri yer aldı.

DOĞAN "BİLGİM YOK" DEDİ

Şantajın başrolünde yer alan CHP Çekmeköy teşkilatında 'Sarı Başkan' lakabıyla tanınan CHP'li Aynur Doğan ise konuyla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi, evine kurduğu kamera sistemi için ise "Evimde salonun ortasında kamera var ancak gizli kamera değil" iddiasında bulundu. Kayıtların, Doğan'ın evindeki kameralara ait olduğu ileri sürülüyor.