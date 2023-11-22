PORTRE | Hz. Peygamberin şehrini Müslümanların onurunu savunan kumandan Ömer Fahreddin Paşa | Efsane Medine Müdafaası’ndan kesitler

Fahreddin Paşa, elinde kalan az sayıdaki kuvvetle hem bu çöl yolunu hem de Medine'yi müdafaaya devam etti. Fakat Hicaz demir yolunun Medine'ye yakın olan Tebük-Medain arasındaki Müdevvere İstasyonu'nun düşman eline geçmesinden sonra Medine Kalesi isyancılar tarafından kuşatıldı.

O dönemin güç şartlarına rağmen Fahreddin Paşa şehrin müdafaasını sürdürdü. Kuşatmadan önce kaleyi tahliye etmesini teklif eden İstanbul hükümetine, "Medine Kalesi'nden Türk bayrağını ben kendi elimle indiremem, eğer mutlaka tahliye edecekseniz buraya başka bir kumandan gönderin." şeklinde cevap verdi.

Fahreddin Paşa ve askerleri bir taraftan düşmanla, diğer taraftan açlık ve hastalıkla mücadele ederken İngilizlere karşı 2. Kanal Harekatı felaketle sonuçlandı, Filistin elden çıktı ve en yakın Osmanlı kuvvetleri Medine'den 1300 kilometre uzakta kaldı.

MEDİNE'NİN TESLİM EDİLMESİ İSTEKLERİNE CEVAP VERMEDİ

Bu olayların yaşandığı sırada Osmanlı Devleti mağlup oldu ve 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'ni imzaladı. Mütarekenin 16. maddesine göre teslim olması gereken Fahreddin Paşa bunu kabul etmedi. İstanbul Hükümeti'nin Mondros Mütarekesi'ni tebliğ etmek üzere gönderdiği yüzbaşıyı hapsederek İstanbul'u cevapsız bıraktı.

Fahreddin Paşa, bir yandan İngilizlerin bir yandan Medine'yi kuşatmış Şerif Hüseyin'in kuvvetlerinin Medine'nin bir an önce teslim edilmesi isteklerine karşılık vermedi. Babıali, İngilizlerin de baskısı üzerine bu defa padişahın imzasını taşıyan bir teslim emrini Adliye Nazırı Haydar Molla ile Medine'ye gönderdi. Fahreddin Paşa bu emri de dinlemedi. Askerlerin çoğunun hasta olmasına, cephane, ilaç ve giyecek stoklarının bitmesine rağmen direnmeye devam etti.



Ancak sonunda kendi subaylarının da baskısı ile teslim olmaya rıza gösterdi.



Kabul edilen teslim şartlarının başında, 24 saat içinde Haşimi kuvvetleri karargahında misafir edileceği ifadesi yer aldığı halde Fahreddin Paşa, Ravza-i Mutahhara (Hz. Muhammed'in mezarından minberine kadar olan yer) yakınındaki bir medreseye giderek yatağına girdi ve bir yere gitmeyeceğini ifade etti; kendisiyle 10 Ocak 1919'da görüşmeye gelen kumandan vekili Necib Bey ve etrafındakiler tarafından tutulup Haşimi karargahında hazırlanan çadırına götürüldü.







"RÜYAMDA EFENDİMİZİ GÖRDÜM, BENDEN SÖZ ALDI BURAYI TERK EDEMEM"

Ömer Fahreddin Paşa'nın Medine Müdafaası sırasında hem İngilizlere hem de Şerif Hüseyin'e "Ben rüyamda peygamber efendimizi gördüm. Bana asla burayı terk etmemem için söz aldı. Bu yüzden ben şahsen burayı terk edemem" şeklinde cevap verdiği kaynaklarda yer alıyor.



ALBAYA TOKAT: SANA 2 SENEDİR OSMANLI'NIN TESLİM OLMAYACAĞINI ÖĞRETEMEDİM

Hz. Peygamberin şehrini, Müslümanların onurunu savunun kumandan Ömer Fahreddin Paşa, bir sabah namazında, kendi askerlerinin Mescid-i Nebevi'ye düzenlediği baskınla derdest ediliyor.



Bu hadisenin yaşandığı sırada Albay Necib'in Fahreddin Paşa'ya "Sen beni tanıyorsun ben seni. Geldiği nokta bu, paşam gel teslim olalım" dediği, paşanın bu sözler sonrası albaya tokat atıp "Sana 2 senedir şunu öğretemedim, Osmanlı teslim olmaz" sözleriyle çıkıştığı tarihçiler tarafından naklediliyor.



"VALLAHİ FAHREDDİN SÖZÜNDE DURDU YA RESULULLAH"

Fahreddin Paşa'nın Hücre-i Saadet dairesinin tam önünde durup Naci Kıcıman'a dönerek "Naci al bu kılıcımı! Anamız Hz. Fatıma'nın başına koy" dediği, gözyaşları içinde Peygamber efendimizin kabrine dönüp "Vallahi Fahreddin sözünde durdu ya Resulallah! Ben teslim olmuyorum, bunlar götürüyor" diye ağladığı anlatılıyor.