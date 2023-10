AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çözüm bağımsız Filistin! ABD'ye "İsrail" tepkisi: O zaman diplomasi neye yarayacak?

Çelik, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

İsrail-Filistin çatışmasında sivil can kayıplarının arttığı, Gazze'nin topyekun bombalandığı ve her iki taraftan da sivil insanların hayatını kaybettiği saldırıların üzüntü verici olduğunu belirten Çelik, "Bundan sonrasında nereye gideceği konusunda da büyük bir belirsizliği beraberinde getirmektedir. İlk gün yaptığımız açıklamada söylemiştik, ister Filistin tarafından ister İsrail tarafından her türlü sivil kaybına karşıyız ve sivillerin ve masum insanların hedef alınmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.