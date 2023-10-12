YPG/PKK’yı destekleyen ABD’nin Dışişleri Bakanı Blinken’dan peş peşe skandal açıklamalar! Biden’ın yalanlarını tekrarladı

"Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım." diyen Blinken, İsrail'e yardım etmek için binlerce yedek askerin seferber edildiğini söyledi ve İsrail halkını "cesaretinden dolayı" tebrik etti.

Blinken, "İsrail'e net bir mesaj getirdim. Kendinizi savunabilecek kadar güçlü olabilirsiniz. Ancak ABD var oldukça hiçbir zaman bunu yapmak zorunda kalmayacaksınız çünkü biz her zaman yanınızda olacağız." ifadesini kullandı.

Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz'ın "acil durum hükümeti" kurulması konusunda anlaşmaya varmasını da memnuniyetle karşıladıklarını belirten Blinken, ABD'nin İsrail'e gerekli yardımları her zaman sağlayacağını ve Kongrede de buna yönelik büyük bir destek olduğunu söyledi.

Blinken, "Başkan Biden'ın dün yaptığı uyarıyı bir kez daha yeniliyorum. İsrail'e saldırmak için şu anki krizi kullanmak isteyen devlet ya da devlet dışı aktörler, bunu yapmayın. İsrail'in arkasında ABD var." dedi.