Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! Gri listede aranan Fehmi Öğmen ve 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütünün komuta kademesine ağır bir darbe indirmek amacıyla en uygun zamanda MİT'in düğmeye basması ile Operasyon başarı ile tamamlandı. PKK/KCK'nın Irak alanındaki üst düzey yöneticilerinden ve gri listede aranan PKK/HPG Sorumlularından Sinan Dijvar kod adlı Fehmi Öğmen, beraberindeki sözde Ş. Reşit Taburu Sorumlusu Mazlum Koçer kod adlı Mehmet Salih Çakal ve Ararat Tolhildan kod adlı Ahmed Muhammed Ali, etkisiz hale getirildi.

MURAT KARAYILAN'A BAĞLI ÇALIŞAN SÖZDE HABERLEŞME SORUMLUSU DA ÖLDÜRÜLDÜ

MİT, 22 Mayıs'ta PKK/KCK'nın sözde iletişim sorumlusu Emre Şahin'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti.

Örgütün iletişim altyapısını kuran ve işleyişinden sorumlu olan Şahin ayrıca Murat Karayılan'a bağlı olarak örgütün gizli haberleşme yöntemleri üzerinde çalışıyordu.

Şahin, örgütün haberleşme altyapısına darbe vurmak amacıyla öncelikli etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi.