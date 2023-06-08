Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Görüşmeye ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
HANGİ KONULAR ELE ALINDI
"Blinken, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alınmıştır. Her iki bakan, iki ülke arasında ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa süre zarfında tekrar görüşme iradelerini vurgulamışlardır"
HAKAN FİDAN YEMİN ETTİ
Yeni kabine üyeleri dün TBMM Genel Kurulunda ant içti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yemin ederek göreve resmen başladı.
BLINKEN TEBRİK ETMİŞTİ
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Dışişleri Baknaı Hakan Fidan'ı tebrik etmişti.