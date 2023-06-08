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    • 08.06.2023 11:10
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    İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Diyarbakır Lice kırsalında 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

    AA
    2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu'na katılan tüm kahramanlarımıza selam olsun. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucularımızın katıldığı operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Terör sona erene kadar bahar temizliğine devam. Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizin ve emniyet güçlerimizin ayağına taş değdirmesin" dedi.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi
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