Kandil'in Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu! Sabri Ok, Bese Hozat, Murat Karayılan derken şimdi de Cemil Bayık! Kılıçdaroğlu ile aynı ağız!

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken Kandil'deki elebaşlarından her gün 7'li koalisyona destek açıklaması geliyor. Murat Karayılan, Sabri Ok, Bese Hozat, Helin Ümit, Duran Kalkan, Mustafa Karasu derken son olarak Cemil Bayık PKK'nın medya organı ANF'ye konuştu.
Bayık, HDP'nin paravan partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteye Yeşil Sol Parti'ye desteğini şu sözlerle dile getiriyor:
YEŞİL SOL PARTİ KENDİNİ PARLAMENTOYA GÜÇLÜ TAŞIRMALI
Türkiye'deki sosyalistlerin, yurtseverlerin, demokrasi ve özgürlük mücadelesi yürütenlerin önüne çok tarihi bir fırsat çıktı. Türkiye'yi demokratik cumhuriyet biçiminde geliştirme fırsatı ortaya çıktı. İşte bu tarihi fırsatın değerlendirilebilmesi için Yeşil Sol Partinin oldukça kendini iyi örgütlemesi seçim mücadelesini iyi yürütmesi ve parlamentoya da çok güçlü kendini taşıması gerekiyor. Eğer bunu yaparsa işte ortaya çıkan tarihi fırsatı demokrasi yönünde değerlendirecektir. Türkiye'nin kangren olmuş sorunlarına çözüm geliştirilecektir. Artık Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan Yesil Sol Parti olmuştur. O zaman Yeşil Sol Partinin bu rolünü iyi oynaması gerekiyor.
TALİMATLA ALDIKLARI EYLEMSİZLİK KARARINI BÖYLE SAVUNUYOR
ABD oyuncağı PKK'nın seçimlere giderken eylemsizlik kararını ilk olarak Sabri Ok'tan duymuştuk. Ok, Uluslararası çevrelerin kendilerini desteklediklerini itiraf eden Ok, "Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler: 'eğer bir gün eylemsizlik, ateşkes kararı alırsanız biz üzerimize düşen rolü oynayacağız' dediler. Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık" ifadelerini kullanmıştı.
Sabri Ok'un küresel çete itirafını toparlamaya çalışan Cemil Bayık, eylemsizlik kararını insani, ahlaki ve vicdani nedenlerle aldıklarını iddia etti.