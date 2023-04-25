CHP yandaşı anket şirketi MAK Araştırma'nın sahibi Mehmet Ali Kulat'tan 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na 'Alevi' uyarısı!

18 NİSAN'DA KÜRT VE 19 NİSAN'DA ALEVİ PROVOKASYONU

7'li koalisyonun tescilli riyakar cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor" iftirasını ortaya attı. 18 Nisan'da yapılan bu çıkışın esas amacının 'Kürtler' değil HDPKK ile yapılan karanlık işbirliğini meşrulaştırma çabası olduğu anlaşıldı.

CHP lideri 19 Nisan 2023'te de 'Alevi' provokasyonuna soyundu. Türkiye'de mezhep tartışmalarının yaşandığını, sistemin ayrıştırıcı olduğunu, "Alevi olmaz" denildiğini iddia ederek skandal bir algı operasyonuna imza attı.

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Alevi" notuyla bir video paylaştı ve bu videoyla Alevi vatandaşlara ayrımcılık yapıldığına ilişkin aslı astarı olmayan bir iddia ortaya attı. "Ben Alevi'yim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım" diyerek gençlere seslenen ve oy isteyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Alevi dernekleri başta olmak üzere akademisyen ve siyasilerden tepkiler geldi.