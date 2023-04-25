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    • 25.04.2023 10:58
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    • 25.04.2023 10:58
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    CHP yandaşı anket şirketi MAK Araştırma'nın sahibi Mehmet Ali Kulat'tan 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na 'Alevi' uyarısı!

    Son dakika haberleri... Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kimlik siyasetine başladı. Toplumun sinir uçlarını kaşıyan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi provokasyonuna tepki çığ gibi büyüdü. Provokasyonu elinde patlayan Kılıçdaroğlu'na kimlik siyaseti pahalıya patlayacak görünüyor. Durumun farkına varan CHP yandaşı anket şirketi MAK Araştırma'nın sahibi Mehmet Ali Kulat'tan Kılıçdaroğlu'na uyarı geldi. Seçmenin yüzde 90’ının kararını verdiğini söyleyen Mehmet Ali Kulat, “Sonucun belirleyicisi gençler olacak. Gençler mezhep tartışmalarıyla ilgilenmiyor” dedi.

    takvim.com.tr
    Yandaş anketçiden Kılıçdaroğlu’na ’Alevi’ uyarısı!

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyonun yalan ve algıya dayalı karanlık siyasetine şahitlik ediyor.

    Siyaseten sıkışan şer masası toplumun sinir uçlarını kaşıyor, kendisine alan açmak adına çeşitlik provokasyonlara başvuruyor.

    18 NİSAN'DA KÜRT VE 19 NİSAN'DA ALEVİ PROVOKASYONU
    7'li koalisyonun tescilli riyakar cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor" iftirasını ortaya attı. 18 Nisan'da yapılan bu çıkışın esas amacının 'Kürtler' değil HDPKK ile yapılan karanlık işbirliğini meşrulaştırma çabası olduğu anlaşıldı.

    CHP lideri 19 Nisan 2023'te de 'Alevi' provokasyonuna soyundu. Türkiye'de mezhep tartışmalarının yaşandığını, sistemin ayrıştırıcı olduğunu, "Alevi olmaz" denildiğini iddia ederek skandal bir algı operasyonuna imza attı.

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Alevi" notuyla bir video paylaştı ve bu videoyla Alevi vatandaşlara ayrımcılık yapıldığına ilişkin aslı astarı olmayan bir iddia ortaya attı. "Ben Alevi'yim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım" diyerek gençlere seslenen ve oy isteyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Alevi dernekleri başta olmak üzere akademisyen ve siyasilerden tepkiler geldi.

    KUTUPLAŞTIRMAYA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
    Anadolu Alevi Ocakları Bilim Eğitim İnanç ve Kültür Derneği Genel Başkanı Emrah Uslu: Hiçbir Alevi, PKK ve işbirlikçileriyle işbirliği yapmaz, yapamaz. Siz gidin Almanya'dan, Avrupa'dan alın parayı, dininizi, bayrağınızı satın, sonra da Alevi nutuğu atın. Siz Alevi olamazsınız, siz Alevi'nin tırnağı olamazsınız.

        BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
        Konuyla ilgili tepki gösteren Başkan Erdoğan "Mezhep tartışması açıyorlar" ifadelerini kullanmış, sözlerini şöyle sürdürmüştü:
        Türkiye'nin gençleri tasarladıkça, ürettikçe, katma değer oluşturdukça milletimizin ve devletimizin kazancı da artacaktır. Başkaları yaptıkça hayranlıkla seyrettiklerini kendi insanımız yapınca rahatsız olanları sizler iyi biliyorsunuz. PKK'sından FETÖ'süne iş birliği yapanlar elbette bunlardan rahatsız olurlar. Dikkat ederseniz durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar. Halbuki bu ülkede kimse kimseye kökenini de mezhebini de sormaz. Bugüne kadar Erdoğan'ın ağzından böyle bir söz duydunuz mu? Saygı duyarız. Ama bunu istismar vasıtası yapmak, bir mutfak pozisyonu içinde bunu anlatmanın ne anlamı var? Seccade nedir bilmeyenlerin istimar siyaseti bu ülkede tutmaz. Karanlık pazarlıklarını gizlemeye çalışıyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak bu ülkeye faşizmin en ilkel şeklini dayatanların devri kapanalı çok oldu.

        KİRLİ TİYATRONUN SENARİSTİ KANDİL
        Öte yandan videoda "Samimi bir Müslümanım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu PKK ile de söylem birliği yapmış oldu.

        Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, seccadeyi ayaklar altına aldıktan sonra 'Samimi Müslümanlar' söylemine sığınarak kendisini aklamaya çalışmıştı. PKK elebaşı Murat Karayılan da "Samimi Müslümanlar" söylemine sığınıp 7'li koalisyona 'Müslümanlara oynayın' talimatını vermişti.

        YANDAŞ ANKETÇİDEN HEM KURTARMA HEM DE UYARI
        Tüm bu yaşananlar 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kaybı riski ile karşı karşıya kalmasına neden oldu.

        Yandaş anketçi MAK Araştırma'nın sahibi Mehmet Ali Kulat seçimlere 19 gün kala durumun farkına varmış olacak ki paçayı kurtarma açıklaması yaptı. Kulat, Kılıçdaroğlu'nun Alevi kartını açması hakkında "Kılıçdaroğlu'nun, Alevi üzerine yaptığı açıklama özgüvenin işareti" dedi.

        Ancak aynı açıklamada Kılıçdaroğlu'na da bir uyarı geldi. Seçmenin yüzde 90'ının kararını verdiğini söyleyen Mehmet Ali Kulat, "Sonucun belirleyicisi gençler olacak. Gençler mezhep tartışmalarıyla ilgilenmiyor" dedi.

        FOTOĞRAFIN ARKA YÜZÜNDE GÖRÜNENLER

        Kılıçdaroğlu'nun kimlik siyasetini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu ise şunları yazdı:

        Diğer yanda ise "kimlik siyaseti" merkezli, "video mesaj ve popülist vaat destekli" kanaat belirleme modeli...

        Fotoğrafın arka yüzünde görünenler ise...
        Terör örgütü PKK'dan ayrışmayan dağdaki Kürt kimliğine mavi boncuk. Herkesin bildiği sır olan Alevi aidiyetine vurgu. Çok başlı ve çok parçalı yönetim önerisi. Hayali uluslararası sermaye getirme sözü. Ülkenin iş insanlarını suçlu ilan etme ve yatırımcıyı ürkütme tarzı. Şehircilik ve sosyal politikalardan sorumlu olduğu duyurulan ve ayar verilerek alt kadroya çekilen İstanbul ve Ankara belediye başkanları. Bugünden bakanlıkları ve kamu kadrolarını paylaşan güç odakları. Yabancı devletlerin desteğine bel bağlayan ittifak ortakları...

        Şunu gönül huzuruyla söyleyebiliriz ki... "Sırf değişim için değişim istemek" umut gibi sunulsa da hayal kırıklığı ile sonuçlanıyor. Değişimin, "içerikli olması" esastır. 14 Mayıs'a giderken bizdeki muhalif arayış, değişim talebine değil, "intikam ateşine ve rövanşizme" denk düşüyor.
        Türkiye tecrübesi ile sabittir ki...
        Mantık zincirinden kopan, duygusal yoğunluklu savrulmalar, sadece karşıtlık üretir. Ve astarı yüzünden pahalı olur.
        Evet...
        2018'den bu yana... Kur şoku, pandemi şoku, enflasyon şoku, deprem şoku yaşayarak Nisan 2023'e geldik. Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde milletçe büyük direnç gösterdik. Bu nedenle... Mayıs 2023 ve sonrası...
        Ya şoklara dayanıklı Türkiye'nin seçimi olacak ya da şoklanınca şoke olanları tercihin bedeli!..
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        Haberler Güncel CHP yandaşı anket şirketi MAK Araştırma'nın sahibi Mehmet Ali Kulat'tan 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na 'Alevi' uyarısı!
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