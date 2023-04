Kirli pazarlıklar bitti ötme vakti geldi! HDPKK'nın yedek lastiği Yeşil Sol Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı

KANDİL'İN YAMAKLARI KILIÇDAROĞLU İÇİN OY DİLENCİLİĞİNE BAŞLADI

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında HDPKK İstanbul vekili Hüda Kaya'dan kirli ittifakı resmiyete döken bir çıkış geldi.



Kılıçdaroğlu için oy isteyen Kaya, "Her şeye rağmen, emekçi ve ezilen halklarımız için bir oy Yeşil Sol'a bir oy Kılıçdaroğlu'na" ifadelerini kullandı.



Kandil'in güdümündeki siyasal oluşumların Kılıçdaroğlu için oy dilenmeye başlaması akıllara "Kılıçdaroğlu ne vaatler verdi, hangi bölücü faaliyetlere 'evet' dedi?" sorusu geldi.







HDPKK'lı Hasip Kaplan da "Bir oyumuz Yeşil Sol Parti'ye, bir oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na" paylaşımını yaptı.



"HER CHP'Lİ AİLEDEN BİR OY HDP'YE"

Bilindiği üzere CHP ve HDPKK arasında daha önceden de kirli bir ittifak yapılmış, bölücüleri Meclis'e sokmak adına "Her CHP'li aileden bir oy HDP'ye" kampanyası düzenlenmişti.