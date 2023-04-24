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    • 24.04.2023 22:54
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    Kirli pazarlıklar bitti ötme vakti geldi! HDPKK'nın yedek lastiği Yeşil Sol Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı

    CHP - HDPKK - Kandil hattında kirli pazarlıklar bitti, sıra ittifakı ilan etmeye geldi. HDPKK İstanbul vekili Hüda Kaya "Her şeye rağmen, emekçi ve ezilen halklarımız için bir oy Yeşil Sol'a bir oy Kılıçdaroğlu'na" ifadelerini kullandı. Kandil'in güdümündeki siyasal oluşumların Kılıçdaroğlu için oy dilenmeye başlaması akıllara "Kılıçdaroğlu ne vaatler verdi, hangi bölücü faaliyetlere 'evet' dedi?" sorusu geldi. Öte yandan PKK'nın Avrupa faaliyetlerinden sorumlu CDK’nın sözde İsviçre Eşbaşkanı İsmail Kardaş da "Bu seçimde tek oy iktidarı devirir" sözleriyle HDP - Yeşil Sol'un destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon için oy dilenciliği yapmıştı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Bir Yeşil Sol’a bir oy Kılıçdaroğlu’na

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDPKK ve bölücü türevlerini masumlaştırdı, Kandil'deki büyükbaş teröristler de Kılıçdaroğlu'na arka çıktı.



    Öte yandan HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan geride bıraktığımız günlerde Kılıçdaroğlu'nun adını resmen açıklayacaklarını ima eden bir açıklama yapmış, "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz" ifadeleri kullanmıştı.





    KANDİL'İN YAMAKLARI KILIÇDAROĞLU İÇİN OY DİLENCİLİĞİNE BAŞLADI
    Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında HDPKK İstanbul vekili Hüda Kaya'dan kirli ittifakı resmiyete döken bir çıkış geldi.

    Kılıçdaroğlu için oy isteyen Kaya, "Her şeye rağmen, emekçi ve ezilen halklarımız için bir oy Yeşil Sol'a bir oy Kılıçdaroğlu'na" ifadelerini kullandı.

    Kandil'in güdümündeki siyasal oluşumların Kılıçdaroğlu için oy dilenmeye başlaması akıllara "Kılıçdaroğlu ne vaatler verdi, hangi bölücü faaliyetlere 'evet' dedi?" sorusu geldi.



    HDPKK'lı Hasip Kaplan da "Bir oyumuz Yeşil Sol Parti'ye, bir oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na" paylaşımını yaptı.

    "HER CHP'Lİ AİLEDEN BİR OY HDP'YE"
    Bilindiği üzere CHP ve HDPKK arasında daha önceden de kirli bir ittifak yapılmış, bölücüleri Meclis'e sokmak adına "Her CHP'li aileden bir oy HDP'ye" kampanyası düzenlenmişti.


        Öte yandan PKK'nın Avrupa faaliyetlerinden sorumlu CDK'nın sözde İsviçre Eşbaşkanı İsmail Kardaş da "Bu seçimde tek oy iktidarı devirir" sözleriyle HDP - Yeşil Sol'un destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon için oy dilenciliği yapmıştı.

        Bu kapsamda PKK elebaşlarının 7'li koalisyona destek veren söylemlerini hatırlayalım;




        PKK elebaşı Duran Kalkan: "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır"



        Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok: "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız"




        PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat: "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz"



        PKK'lı Helin Ümit: (7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek) AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım."



        PYD Elebaşı Salih Müslim'den 7'li koalisyona destek: İyi günler bizi bekliyor, özgürleşeceğiz



        PKK'lı İsmail Kardaş'tan 7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu çin oy dilenciliği: "Tek oy iktidarı devirir"
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        Yarısı bizden kampanyasının detayları neler?
        Haberler Güncel Kirli pazarlıklar bitti ötme vakti geldi! HDPKK'nın yedek lastiği Yeşil Sol Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı
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