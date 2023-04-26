Kandil'in 'iç savaş' çıkışı sonrası HDP'den PKK sloganlarıyla 7'liye mesaj: Yeni yüzyılı birlikte kuracağız | Başrolde terörist yengesi Çiğdem

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
"ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK, YEREL ÖZERKLİK..."
HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.
PKK'LI BESE HOZAT'TAN "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ" TEHDİDİ
Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDPKK ve bölücü türevlerini masumlaştırdı, Kandil'deki büyükbaş teröristler de Kılıçdaroğlu'na arka çıktı. Hatta arka çıkmatan öteye gidildi...
PKK elebaşlarından Bese Hozat "Kılıçdaroğlu'na oy verin iç savaş çıkartırız" tehdidinde bulundu.
Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya karşı başarıyla devam ettirdiği operasyonları Kürt vatandaşlara yapılıyormuş gibi göstermeye çalışan Hozat, alçak iftiralarla hükümeti ve Başkan Erdoğan'ı suçlamış, bitme noktasına gelen PKK'nın bu seçimi kurtuluş olarak gördüğünü ifade etmişti.
PKK ELEBAŞI SABRİ OK ÖNCE İÇ SAVAŞLA TEHDİT ETTİ SONRA 7'LİYLE İTTİFAK İTİRAF ETTİ
Öte yandan PKK elebaşlarından Sabrik Ok da "Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi?" sözleriyle elebaşı Bese Hozat'ın iç savaş tehditlerini tekrarladı.
Ok, "Bunu da belirtmeliyim ki parlamenter sistem de tamamen demokratik bir sistem anlamına gelmiyor. İçeriği önemli ama şu an mühim olan bu faşizmin yıkılmasıdır. Bundan dolayı seçimlerde Millet İttifakı ile Emek ve Demokrasi İttifakı kuruldu." diyerek açık açık Kılıçdaroğlu'nun adayı olduğu 7'li koalisyonla, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı partilerin işbirliği içinde hareket ettiklerini itiraf etti.
Bilindiği üzere Sabri Ok daha evvel "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" açıklamasını yapmıştı.