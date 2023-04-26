Kandil'in 'iç savaş' çıkışı sonrası HDP'den PKK sloganlarıyla 7'liye mesaj: Yeni yüzyılı birlikte kuracağız | Başrolde terörist yengesi Çiğdem

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

"ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK, YEREL ÖZERKLİK..."

HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.