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    • 26.04.2023 19:50
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    Kandil'in 'iç savaş' çıkışı sonrası HDP'den PKK sloganlarıyla 7'liye mesaj: Yeni yüzyılı birlikte kuracağız | Başrolde terörist yengesi Çiğdem

    PKK elebaşlarından Bese Hozat ve Sabri Ok'un "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkar" tehdidinin gölgesinde HDPKK skandalda vites yükseltti. HDPKK'lı Çiğdem Kılıçgün Uçar'dan Ankara'nın göbeğinde PKK sloganları eşliğinde "Türkiye'de ve Kürdistan'da (sözde) mücadelemizi büyüteceğiz" çıkışı geldi. Uçar, "Hem Meclis'in yüzünü hem Meclis'in kendisini hem Ankara'nın çehresini değiştireceğiz" diyerek kirli emellerini dile getirirken 7'li koalisyona da "Yeni yüzyılı birlikte kuracağız" mesajını yolladı. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun ittifakın diyetini bölücülükle ödediğini kanıtlayan bir detay olarak kayıtlara geçti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    HDP’den PKK sloganlarıyla 7’liye mesaj

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    "ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK, YEREL ÖZERKLİK..."
    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.

    PKK'LI BESE HOZAT'TAN "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ" TEHDİDİ
    Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDPKK ve bölücü türevlerini masumlaştırdı, Kandil'deki büyükbaş teröristler de Kılıçdaroğlu'na arka çıktı. Hatta arka çıkmatan öteye gidildi...

    PKK elebaşlarından Bese Hozat "Kılıçdaroğlu'na oy verin iç savaş çıkartırız" tehdidinde bulundu.

    Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya karşı başarıyla devam ettirdiği operasyonları Kürt vatandaşlara yapılıyormuş gibi göstermeye çalışan Hozat, alçak iftiralarla hükümeti ve Başkan Erdoğan'ı suçlamış, bitme noktasına gelen PKK'nın bu seçimi kurtuluş olarak gördüğünü ifade etmişti.

    PKK ELEBAŞI SABRİ OK ÖNCE İÇ SAVAŞLA TEHDİT ETTİ SONRA 7'LİYLE İTTİFAK İTİRAF ETTİ
    Öte yandan PKK elebaşlarından Sabrik Ok da "Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi?" sözleriyle elebaşı Bese Hozat'ın iç savaş tehditlerini tekrarladı.

    Ok, "Bunu da belirtmeliyim ki parlamenter sistem de tamamen demokratik bir sistem anlamına gelmiyor. İçeriği önemli ama şu an mühim olan bu faşizmin yıkılmasıdır. Bundan dolayı seçimlerde Millet İttifakı ile Emek ve Demokrasi İttifakı kuruldu." diyerek açık açık Kılıçdaroğlu'nun adayı olduğu 7'li koalisyonla, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı partilerin işbirliği içinde hareket ettiklerini itiraf etti.

    Bilindiği üzere Sabri Ok daha evvel "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" açıklamasını yapmıştı.



        PKK İÇ SAVAŞ ÇIKIŞI YAPTI, HDPKK VİTES YÜKSELTTİ: "MÜCADELİMİZİ BÜYÜTECEĞİZ"
        Kandil'in "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkar tehditlerinin" gölgesinde HDPKK'lı Çiğdem Kılıçgün Uçar'dan Ankara'nın göbeğinde PKK sloganları eşliğinde "Hem Türkiye'de hem de Kürdistan'da mücadelemizi büyüteceğiz" çıkışı geldi.

        7'Lİ KOALİSYONA MESAJ: "HEM MECLİS'İ HEM ANKARA'YI DEĞİŞTİRECEĞİZ, YENİ YÜZYILI BİRLİKTE KOLACAĞIZ..."
        Aynı Uçar, "Hem Meclis'in yüzünü hem Meclis'in kendisini hem Ankara'nın çehresini değiştireceğiz" dedi 7'li koalisyona da mesaj yolladı;

        "Yeni yüzyılı birlikte kurmak için yola çıktık. Buradayız, birlite değiştireceğiz. Gerçekten değiştireceğiz. Hepimizin yolu açık olsun"



        Çiğdem Kılıçgün Uçar'ı detaylıca mercek altına aldığımızda karşımıza çok çarpıcı bir sonuç daha çıkıyor...

        Uçar'ın 'Silahlı terör örgütü kurma yönetme veya üye olma' suçundan 3 adet, 'Genel Güvenliği kasten tehlikeye sokulması' suçundan bir adet kaydının olduğu öğrenildi.

        KAYINBİRADERİ TERÖRİST, KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYOR
        Ayrıca eşi Davut Uçar'ın erkek kardeşi 'Hamza-Sercan-Hamzu-Amed' kod adlı Mehmet Akif Uçar'ın örgüt mensubu olduğu, İçişleri Bakanlığı terör arananlar portalında 'Kırmızı kategoride' arandığı tespit edildi.



        SKANDAL BİLDİRGEYİ OKUYAN İSİM
        Bilindiği üzere HDP'nin terör operasyonlarının duracağını, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekileceğini, din dersinin kaldırılacağını ve kayyum uygulamasına son verileceğini belirten skandal seçim bildirgesini de Çiğdem Kılıçgün Uçar kamuoyuyla paylaşmıştı.

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        HDPKK adayına terörden gözaltı!
        Haberler Güncel Kandil'in 'iç savaş' çıkışı sonrası HDP'den PKK sloganlarıyla 7'liye mesaj: Yeni yüzyılı birlikte kuracağız | Başrolde terörist yengesi Çiğdem
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