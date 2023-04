Kandil'in 'iç savaş' çıkışı sonrası HDP'den PKK sloganlarıyla 7'liye mesaj: Yeni yüzyılı birlikte kuracağız | Başrolde terörist yengesi Çiğdem

PKK ELEBAŞI SABRİ OK ÖNCE İÇ SAVAŞLA TEHDİT ETTİ SONRA 7'LİYLE İTTİFAK İTİRAF ETTİ

Öte yandan PKK elebaşlarından Sabrik Ok da "Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi?" sözleriyle elebaşı Bese Hozat'ın iç savaş tehditlerini tekrarladı.



Ok, "Bunu da belirtmeliyim ki parlamenter sistem de tamamen demokratik bir sistem anlamına gelmiyor. İçeriği önemli ama şu an mühim olan bu faşizmin yıkılmasıdır. Bundan dolayı seçimlerde Millet İttifakı ile Emek ve Demokrasi İttifakı kuruldu." diyerek açık açık Kılıçdaroğlu'nun adayı olduğu 7'li koalisyonla, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı partilerin işbirliği içinde hareket ettiklerini itiraf etti.



Bilindiği üzere Sabri Ok daha evvel "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" açıklamasını yapmıştı.