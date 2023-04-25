Kandil ve HDP'siz 7'li koalisyon iktidarı hayal bile edemez! Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş sözlerine Meral Akşener neden ses çıkarmıyor?

BAŞKAN ERDOĞAN DİKKAT ÇEKTİ

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan Demirtaş'ı serbest bırakmak için seferber olan Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne sebep olan Selo'yu çıkaracakmış. Terör elebaşını çıkaracakmış. Bay bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral'in aykırı bir ifadesi var mı?" demişti.

Kendisine özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu için sosyal medya hesabından propaganda üstüne propaganda yapan Demirtaş'ın, "İddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs'ta yırtıp çöpe atacağız" sözü hafızalardaki yerini koruyor.