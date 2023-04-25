Kandil ve HDP'siz 7'li koalisyon iktidarı hayal bile edemez! Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş sözlerine Meral Akşener neden ses çıkarmıyor?

Terör örgütünün direktifleriyle hareket eden HDP'yi üzmemek için konuşmalarında "PKK" bile diyemeyen 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük vadediyor. 6-8 Ekim olaylarının elebaşları arasında gösterilen ve onlarca kişinin ölümünden sorumlu tutulan Demirtaş'ı serbest bırakacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu strateji sayesinde HDP oylarını elde etmeye çalışıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN DİKKAT ÇEKTİ
Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan Demirtaş'ı serbest bırakmak için seferber olan Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne sebep olan Selo'yu çıkaracakmış. Terör elebaşını çıkaracakmış. Bay bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral'in aykırı bir ifadesi var mı?" demişti.
Kendisine özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu için sosyal medya hesabından propaganda üstüne propaganda yapan Demirtaş'ın, "İddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs'ta yırtıp çöpe atacağız" sözü hafızalardaki yerini koruyor.
AKŞENER'DEN ZORAKİ AÇIKLAMA
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terör örgütüne ses çıkaramıyorlar" şeklindeki çıkışları sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, zoraki "Bizim için PKK bir terör örgütüdür" yorumu geldi.
Kandil'den 1 ayda gelen 8 destek mesajına kulaklarını tıkayan Akşener'in HDP-Kılıçdaroğlu ortaklığına değinmemesi ise büyük bir çelişki olarak dikkat çekti.
Çünkü Akşener de çok iyi biliyor ki Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde şansı aslında çok düşük.