Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı! Asgari ücrette tarihi değişim: "Türkiye Yüzyılı sizlerle beraber inşa edeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçimini kaptanlık yaparak sağlayan emektar bir babanın evladı olduğunu anımsattı.
Gençlik yıllarında İETT'de işçi olarak çalışarak ter döktüğünü belirten Erdoğan, "Emeğin, alın terinin, arkadaşlarla bir sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunu çok iyi bilirim. Ülkemize siyaset yoluyla hizmet etme mücadelemizde bu köklerimizi ve nereden geldiğimizi asla unutmadık. Daima sizlerin hakkını teslim etmeye çalıştık. Yıllarca istismar malzemesi yapılan 1 Mayıs'ı sizler için tatil ilan ettik, gerçek anlamda işçi bayramı yaptık." ifadelerini kullandı.
Örgütlenme, sendikal haklar, ücretlerle beraber işçi sağlığı ve güvenliğinde çok önemli adımlar attıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"2002'de 184 lira olan, yani 126 dolara tekabül eden asgari ücreti bugün 8 bin 500 liraya, yani 437 dolara yükselttik. Asgari ücreti ve diğer ücretlilerin asgari ücret kadarki gelirlerini vergi dışı bıraktık. Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık, sırt sırta vererek zorlukların üstesinden beraberce geldik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz. 14 Mayıs'ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüzü canıgönülden tebrik ediyorum."
Başkan Erdoğan'ın paylaşımında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı ile ilgili görsel de yer aldı.
CHP'Lİ BELEDİYELER MAAŞLARI TAKSİTLE ÖDÜYOR
Başkan Erdoğan 1 Mayıs'ı bayram ilan edip asgari ücrete tarihi zamlar vererek işçinin yüzünü güldürürken sosyal demokrat olduğunu iddia eden CHP'li belediyeler, ballı vaatler ve ikramiyeler bir yana, işçilerin maaşını ödemekten bile aciz. CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin işçilerinin bir aylık maaşlarını 7 taksitte ödediği ortaya çıkmıştı. Maaş krizine son halka olarak CHP'li İstanbul Ataşehir Belediyesi eklendi. Belediyede personel maaşlarının taksitle ödendiği belirlendi.