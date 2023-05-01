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    • 01.05.2023 10:45
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı! Asgari ücrette tarihi değişim: "Türkiye Yüzyılı sizlerle beraber inşa edeceğiz"

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyla medya hesabından 1 Mayıs ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Daima sizlerin hakkını teslim etmeye çalıştık. 14 Mayıs’ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

    Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçimini kaptanlık yaparak sağlayan emektar bir babanın evladı olduğunu anımsattı.

    Gençlik yıllarında İETT'de işçi olarak çalışarak ter döktüğünü belirten Erdoğan, "Emeğin, alın terinin, arkadaşlarla bir sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunu çok iyi bilirim. Ülkemize siyaset yoluyla hizmet etme mücadelemizde bu köklerimizi ve nereden geldiğimizi asla unutmadık. Daima sizlerin hakkını teslim etmeye çalıştık. Yıllarca istismar malzemesi yapılan 1 Mayıs'ı sizler için tatil ilan ettik, gerçek anlamda işçi bayramı yaptık." ifadelerini kullandı.

    Örgütlenme, sendikal haklar, ücretlerle beraber işçi sağlığı ve güvenliğinde çok önemli adımlar attıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

    "2002'de 184 lira olan, yani 126 dolara tekabül eden asgari ücreti bugün 8 bin 500 liraya, yani 437 dolara yükselttik. Asgari ücreti ve diğer ücretlilerin asgari ücret kadarki gelirlerini vergi dışı bıraktık. Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık, sırt sırta vererek zorlukların üstesinden beraberce geldik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz. 14 Mayıs'ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüzü canıgönülden tebrik ediyorum."

    Başkan Erdoğan'ın paylaşımında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı ile ilgili görsel de yer aldı.

    CHP'Lİ BELEDİYELER MAAŞLARI TAKSİTLE ÖDÜYOR
    Başkan Erdoğan 1 Mayıs'ı bayram ilan edip asgari ücrete tarihi zamlar vererek işçinin yüzünü güldürürken sosyal demokrat olduğunu iddia eden CHP'li belediyeler, ballı vaatler ve ikramiyeler bir yana, işçilerin maaşını ödemekten bile aciz. CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin işçilerinin bir aylık maaşlarını 7 taksitte ödediği ortaya çıkmıştı. Maaş krizine son halka olarak CHP'li İstanbul Ataşehir Belediyesi eklendi. Belediyede personel maaşlarının taksitle ödendiği belirlendi.

        ASGARİ ÜCRET 2022 ARALIK AYINDA 5 BİN 506 LİRA OLMUŞTU
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Aralık 2022'te 2023 yılında uygulanacak net asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı.

        BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI | VİDEO İZLE

        Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ile düzenlediği basın toplantısında, her sene olduğu gibi bu yıl da gelecek yılın asgari ücretini belirlemek üzere, çalışan ve işveren temsilcilerinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in nezaretinde bir araya geldiğini belirtti.

        Yapılan bir dizi toplantı sonunda çalışan ve işveren taraflarının ortak bir rakam üzerinde anlaşamadığını hatırlatan Erdoğan, hükümet olarak tüm tarafların tekliflerini ve gerekçelerini saygıyla karşıladıklarını söyledi.

        Her kesimin kendi öncelikleri, hassasiyetleri, çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyduğunu kaydeden Erdoğan, "Bize düşen görev, ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli, en sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne de işverenlerimizin üzerine, altından kalkamayacakları bir yükün bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz." diye konuştu.

        Meseleyi bu açıdan ele alarak, taraflar arasında makul bir noktada uzlaşma sağlanabilmesi için samimi gayret sarf ettiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Gönlümüz, çalışan temsilcilerinin de bugün aramızda olmasını isterdi. Ancak taraflardan herhangi biri katılmadığı için hem çalışanların alacakları en az maaş düzeyini hem de buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık. Nitekim geçmiş yıllarda da taraflar uzlaşmaya varamadığı halde, hükümetçe sonuçlandırılan çok sayıda asgari ücret müzakeresi vardır. Bu defa da öyle yaptık. Açıklayacağımız asgari ücret rakamı, ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümü ile de uyumludur. Türkiye'de yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme gayretlerimizin en somut sonuçlarını çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir. Bugün ülkemiz, 34,7 milyonluk işgücüne karşılık, 31,6 milyonluk istihdamla tarihinin en yüksek çalışan rakamına ulaşmıştır. Üstelik bu seviye, kadınlarımızın işgücüne katılımının rekor kırdığı bir dönemde yakalanmıştır."



            Fotoğrafta: Cumhuriyet tarihinin en yüksek asgari ücretine ilişkin tablo

            "85 MİLYONUN HAYAT KALİTESİ İÇİN KULLANIYORUZ"

            Küresel krizin, gelişmiş ülkeleri dahi ciddi şekilde sarstığı bir süreçte, Türkiye'nin kalkınmasını artırarak sürdürmesinin tüm dünyada ilgi ile takip edildiğini dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı, 85 milyon vatandaşın tamamının hayat kalitesini yükseltmek için kullandıklarını vurguladı.

            Çalışma hayatında sosyal yardımlara, yatırımların teşvikinden sanayi ve tarım üretiminin desteklenmesine kadar her alanda, bu gayretin izlerini ve neticelerini görmenin mümkün olduğunu ifade eden Erdoğan, geçen haftalarda, kamu görevlilerinin ek göstergesinden, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar pek çok talebi bu anlayışla çözüme kavuşturduklarını hatırlattı.

            Erdoğan, 2023 yılı asgari ücret rakamını belirlerken aynı yaklaşımla hareket ettiklerinden kimsenin şüphesi bulunmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

            "Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz. Adeta akrebin kıskacında yoğrularak gelişen, büyüyen, güçlenen Türkiye'nin gerçekten çok büyük fedakarlıklarla kazandığı imkanları, her bir insanımızın emrine vermeyi sürdüreceğiz. Bilindiği gibi ülkemizde 2002 yılında, bunun altını çiziyorum ve ısrarla söylüyorum, 184 lira olan asgari ücret, bizim dönemimizde, bu da çok önemli, nominal olarak 30 kat, reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yılbaşında asgari ücrete o günlerin şartlarını dikkate alarak yüzde 50 oranında artış yaparak, net 4 bin 253 liraya yükseltmiştik. Sadece bununla kalmamış, asgari ücretten alınan Gelir Vergisi ve Damga Vergisini de kaldırmıştık. Ayrıca tüm gelirlerin asgari ücret kadar kısmını, bu muafiyet kapsamına dahil etmiştik. Yıl içinde enflasyonda yaşanan yüksek artış, bizi, temmuz ayında yeni bir düzenleme ile asgari ücreti 5 bin 500 liraya çıkarmaya yöneltmiştir. Bütün bunları yaparken, unutmayalım sırtımızda bu devletin küfesi var."

            "SIRTINDA KÜFE OLMAYANLAR ATIYOR"
            Türkiye'de altyapı, üstyapı, eğitim ve sağlıkta atılan adımların olduğunu anımsatan Erdoğan, "Bütün bunlarla beraber, bu hesapları da ilmik ilmik dokuyarak yapıyoruz. Böylece yıl içinde asgari ücrette ortalama yüzde 80 ve kümülatif yüzde 95 oranında artış sağlamıştık." dedi.

            "BU AYLA BİRLİKTE ENFLASYON ORANLARININ HIZLA AŞAĞIYA DÜŞÜŞÜNE ŞAHİTLİK EDECEĞİZ"
            Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon cenderesinden çıkarma mücadelelerinin meyvelerini toplamaya başladıkları şu kritik dönemde, hem hakları koruyan hem dengeyi gözeten bir yol izlediklerini belirten Erdoğan, şunları paylaştı:

            "Ama tabi sırtında küfe müfe olmayanlar atıyorlar. 'Şu kadar, bu kadar veririz filan falan' diye... Çünkü bir sıkıntısı yok. At, nereye giderse gitsin. Ama biz, çok hassasız ve 85 milyon nüfusu olan ülkemiz, bu yıl 1 milyonun üzerinde bir artış daha söz konusu nüfus olarak, yani yılsonu itibarıyla nüfusumuzun 86'yı aşması, yakalaması mümkün, bütün bunları düşünmek durumundayız. Şimdi bu ayla birlikte enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonu inşallah yıl ortasında yüzde 30'lu, yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız. Ülkemizdeki her kesimden, her vatandaşımdan hesabını bu hedefe göre yapmasını istiyoruz. Asgari ücreti belirlerken, hem geçmiş kayıpları telafi edecek hem de önümüzdeki yıla dair enflasyon öngörümüzü destekleyecek bir yaklaşım benimsedik.

            ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM GELİR Mİ?

            Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak, tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. Ülkemizde her kesim gibi işçilerimizin, emekçilerimizin, çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim olarak, bundan sonra da hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz. Biz, milletimiz ile birlikte varız, milletimiz için varız. Milletimizle birlikte var olmayı sürdüreceğiz. Diğer tüm hususlar gibi asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz."

                "BUNUN KATLAYANLARI VAR"
                Asgari ücretin belirlenmesi sürecini hassasiyetle sürdürdükleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'a teşekkür eden Erdoğan, yeni asgari ücret rakamını açıkladı.

                ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 LİRA OLDU

                Erdoğan'ın açıklamasına göre, 2023 yılında brüt asgari ücret 10 bin 8, net asgari ücret 8 bin 506,80 lira olacak. Net asgari ücretteki artış oranı ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre yüzde 54,66 olurken, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 74,43 olarak gerçekleşti.

                Asgari ücretin bütün yansımalarını düşünerek bu adımları attıklarını vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

                "Açıklanan rakam, devlete, işverene olan maliyeti itibarıyla nihai bir rakam değil. Bunun adeta katlayanları var. Bununla bu maliyet daha da artıyor. İşin diğer yanı, devlet olarak unutmayalım ki bizim sırtımızda önemli bir küfe var. Bu küfe devamlı doluyor. Altyapıyla üstyapıyla, sağlıkta, eğitimde attığımız adımlarla, ulaşımda atılan adımlarla Türkiye, yeni yüzyıla çok farklı bir girişin içerisinde. Geçmişte hep 'batıda ne varsa doğuda, güneydoğuda da o olacak' demiştik. Şimdi onları da bir taraftan gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz."

                Başkan Erdoğan, yeni asgari ücret zammıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

                2022 OCAK AYINA GÖRE YÜZDE 100
                Başkan Erdoğan, "2023 yılında asgari ücret net 8.500 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize, milletimize, çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Böylelikle net asgari ücret artış oranı 2022 Ocak ayına göre %100, 2022 Temmuz ayına göre %54,66, yıllık %74 olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

                BAKAN NEBATİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
                Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

                Nebati şunları söyledi;

                "Hükümetlerimiz döneminde çalışanlarımızın alım gücünün ve refah düzeylerinin iyileştirilmesi en önemli önceliklerimizden biri olmuştur.

                2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde bir yandan 85 milyonu aşkın vatandaşımızın refahını gözetirken, diğer yandan üretim çarklarının ülke ekonomimizin potansiyelini üst seviyelere taşıyacak şekilde işlemeye devam etmesini sağlıyoruz

                ENFLASYONLA MÜCADELE VURGUSU
                Enflasyonla mücadelemizi ve enflasyondan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmesini engellemeyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

                Bu yaklaşımla, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da açıklandığı üzere net 8.506,80 TL'ye yükseltmiş bulunuyoruz. Böylece asgari ücreti geçtiğimiz Ocak ayına göre yüzde 100, Temmuz ayına göre ise yüzde 54,7 artırmış olduk.

                Vurgulamak isterim ki, bu artış Orta Vadeli Program çerçevesinde yüzde 24,9 olarak öngördüğümüz 2023 yılsonu enflasyon oranının oldukça üzerinde bir seviyeye tekabül etmektedir.



                Fotoğrafta: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en yüksek asgari ücretine ilişkin paylaştığı tablo

                Bildiğiniz üzere, 2022 yılında asgari ücretten gelir ve damga vergisi kesintisini kaldırmış ve bu uygulamayı tüm ücret gelirleri için geçerli kılmıştık. Yeni asgari ücretin başta işçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlara hayırlı olmasını dilerim."


                CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI: 8 BİN LİRAYA ÇOK YAKINIM | VİDEO İZLE


                TAKVİM GAZETESİ EKONOMİ MÜDÜRÜ FARUK ERDEM 3 GÜN CANLI YAYINDA AÇIKLADI: "8 BİN 500 LİRAYA DA BEN ÇOK YAKINIM"
                Öte yandan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 19 Aralık 2022 tarihli A Haber canlı yayınında, "İlla rakam duymak istiyor bazı arkadaşlar, çok da soruyorlar. 8 bin lira alt taban onun üstünü konuşalım artık yani 8 bin 500 liraya da ben çok yakınım şu an." ifadelerini kullanmıştı.



                    ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE O ÖDEMELER DE DEĞİŞTİ
                    8506 lira olarak açıklanan asgari ücretle birlikte birçok ödeme de değişti.

                    İşte liste liste tüm detaylar;

                    İŞSİZLİK MAAŞI
                    EN DÜŞÜK
                    MEVCUT: 2.588,40 TL
                    YENİ: 4.003,22 TL
                    FARK: 1.414,82 TL

                    EN ÇOK
                    MEVCUT: 5.176,80 TL
                    YENİ: 8.006,44 TL
                    FARK: 2.829,64 TL

                    EN AZ *
                    MEVCUT: 2.568,75 TL
                    YENİ: 3.972,83 TL
                    FARK: 1.404,08 TL

                    EN ÇOK *
                    MEVCUT: 5.137,50 TL
                    YENİ: 7.945,66 TL
                    FARK: 2.808,16 TL
                    * Damga vergisi kesilmiştir.

                    BORÇLANMA
                    GÜNLÜK
                    MEVCUT: 69,02 TL
                    YENİ: 106,75 TL
                    FARK: 37,73 TL

                    AYLIK
                    MEVCUT: 2.070,72 TL
                    YENİ: 3.202,58 TL
                    FARK: 1.131,86 TL



                    GSS PRİMİ
                    MEVCUT: 194,13 TL
                    YENİ: 300,24 TL
                    FARK: 106,11 TL

                    GSS KİŞİ BAŞI GELİR SINIRI MEVCUT: 2.157,00 TL
                    YENİ: 3.336,02 TL
                    FARK: 1.179,02 TL

                    EN DÜŞÜK İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
                    AYAKTA GÜNLÜK
                    MEVCUT: 143,80 TL
                    YENİ: 222,40 TL
                    FARK 78,60 TL

                    YATARAK GÜNLÜK
                    MEVCUT: 107,85 TL
                    YENİ: 166,80 TL
                    FARK: 58,95 TL

                    DOĞUM İZNİNE ÇIKAN ANNENİN
                    MEVCUT: 16.105,60 TL
                    YENİ: 24.908,92 TL
                    FARK: 8.803,32 TL



                    STAJYER ÜCRETİ
                    20'DEN ÇOK PERSONELLİ İŞ YERİ
                    MEVCUT: 1.650,10 TL
                    YENİ: 2.552,04 TL
                    FARK: 901,94 TL

                    20'DEN AZ PERSONELLİ İŞ YERİ MEVCUT: 825,05 TL
                    YENİ: 1.276,02 TL
                    FARK: 450,97 TL

                    KALFALAR
                    MEVCUT: 2.750,18 TL
                    YENİ: 4.253,43 TL
                    FARK: 1.503,25 TL

                    KIDEM TAZMİNATI (EN AZ)
                    1 YILLIK (DAMGA VERGİSİ KESİLMİŞ)
                    MEVCUT: 6.421,89 TL
                    YENİ: 9.932,10 TL
                    FARK: 3.510,21 TL

                    TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
                    Yeni asgari ücretle ilgili rakamlar konuşulurken Takvim.com.tr yaptığı haberlerle 2023 zammını yazmıştı.

                        NET VE BRÜT RAKAMI VERDİ
                        Asgari ücrete 2023 yılında yapılacak olan zam miktarı merak edilirken konuya ilişkin Ekonomist Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak 13 Aralık'ta A Haber ekranlarında rakam vermişti. Yumuşak, "Asgari ücrete yapılacak zam 20 milyona yakın insanı ilgilendiriyor. Asgari ücret brüt 10 bin TL. Net ücret 8500 civarında olacaktır. 8250-8500 arasında olabilir. " ifadelerini kullanmıştı.

                        TÜRK-İŞ'İN TALEBİ 9 BİN TALEP ETMİŞTİ
                        Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sonrası uzlaşma çıkmadı. Konu ile ilgili konuşan Bakan Bilgin "Asgari ücret 4. toplantısı için tarih henüz belli değil. Maalesef 3. toplantıda sonuç çıkmadı. Asgari ücret 2023 için görüşmeler devam ediyor" demişti.

                        Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulunmuştu.

                        Atalay, şu ifadeleri kullandı: 20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar asgari ücret 3. toplantısını yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7.785 TL, yoksulluk sınırı 10.000 TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür TÜRK-İŞ'in teklifi 7.785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Vedat Bilgin Bey'e de Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyelerine de söyledim. TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9.000 TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse masada olmayız.

                            TOPLAMDA YÜZDE 94,6 ZAM
                            Ocak ve Temmuz 2022 döneminde yapılan artışlar hesaplandığında asgari ücret üzerindeki toplam zam oranı yüzde 94,6 olarak enflasyonun üzerinde kayıtlara geçti.

                            GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI
                            Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ayrıca bütün çalışanlarının maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmından da bu vergiler kaldırıldı. Böylece işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan büyük bir gelişme yaşandı.

                            Türkiye'de çalışanların yüzde 38'ini asgari ücretliler oluşturuyor. Asgari ücret artışları tüm çalışanların gelirlerini dolaylı yoldan da etkiliyor.

                                HANGİ DESTEKLER VERİLECEK? YENİ ASGARİ ÜCRET DİĞER ÇALIŞANLARI NASIL ETKİLEYECEK?
                                Asgari ücrete vergi desteğinin 2023'te de sürmesi bekleniyor. Asgari ücret zammı tüm çalışanları etkileyecek. Asgari ücretten yüksek kazananların hem maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenirken, hem de brüt üzerinden alanların vergileri azalacak. Ücret, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak.

                                GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ NASIL DEĞİŞECEK? KİME NASIL YANSIYACAK?
                                Hem işçi hem işveren konfederasyonları gelir vergisi tarifesinin ilk basamağının yeniden düzenlenmesini, diğer vergi tarifesi oranlarının da ilk dilim baz alınarak çalışan lehine güncellenmesini talep ediyor. Bu düzenlemeyle bir üst vergi dilimine çıkılması nedeniyle oluşacak gelir kayıpları sona erdirilebilecek.

                                YENİ ÜCRET ASGARİ ÜCRETLİLERE BAŞKA NASIL ETKİ EDECEK?
                                Asgari ücretlilerin işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, rapor parası, doğum yapmışlarsa iş göremezlik ödeneği artacak.

                                    YENİ ÜCRETİN KİMLERE YANSIMASI OLACAK?
                                    İşsizlik maaşında en yüksek tutar da yeni asgari ücretle yükselecek. Stajyerlerin, intörnlerin, muhtarların gelirine yansıyacak. Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından yapılan ödeme de asgari ücret üzerinden hesaplandığı için artacak. Bağ-Kur, isteğe bağlı sigorta ve Genel Sağlık sigortası primleri yükselecek. Borçlanma için ödenecek en yüksek ve en yüksek tutarlar da değişecek. Ayrıca sosyal destek ödemelerinden yararlanmak için belirlenen gelir sınırı yükselecek.

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