Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı! Asgari ücrette tarihi değişim: "Türkiye Yüzyılı sizlerle beraber inşa edeceğiz"

"SIRTINDA KÜFE OLMAYANLAR ATIYOR"

Türkiye'de altyapı, üstyapı, eğitim ve sağlıkta atılan adımların olduğunu anımsatan Erdoğan, "Bütün bunlarla beraber, bu hesapları da ilmik ilmik dokuyarak yapıyoruz. Böylece yıl içinde asgari ücrette ortalama yüzde 80 ve kümülatif yüzde 95 oranında artış sağlamıştık." dedi.

"BU AYLA BİRLİKTE ENFLASYON ORANLARININ HIZLA AŞAĞIYA DÜŞÜŞÜNE ŞAHİTLİK EDECEĞİZ"

Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon cenderesinden çıkarma mücadelelerinin meyvelerini toplamaya başladıkları şu kritik dönemde, hem hakları koruyan hem dengeyi gözeten bir yol izlediklerini belirten Erdoğan, şunları paylaştı:

"Ama tabi sırtında küfe müfe olmayanlar atıyorlar. 'Şu kadar, bu kadar veririz filan falan' diye... Çünkü bir sıkıntısı yok. At, nereye giderse gitsin. Ama biz, çok hassasız ve 85 milyon nüfusu olan ülkemiz, bu yıl 1 milyonun üzerinde bir artış daha söz konusu nüfus olarak, yani yılsonu itibarıyla nüfusumuzun 86'yı aşması, yakalaması mümkün, bütün bunları düşünmek durumundayız. Şimdi bu ayla birlikte enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonu inşallah yıl ortasında yüzde 30'lu, yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız. Ülkemizdeki her kesimden, her vatandaşımdan hesabını bu hedefe göre yapmasını istiyoruz. Asgari ücreti belirlerken, hem geçmiş kayıpları telafi edecek hem de önümüzdeki yıla dair enflasyon öngörümüzü destekleyecek bir yaklaşım benimsedik.

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM GELİR Mİ?