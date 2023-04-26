Kandil'den destek yağıyor, dün Bese Hozat bugün Sabri Ok! PKK elebaşı Ok'tan açık açık bölücü itiraf: 7'li koalisyonun içindeyiz amacımız özerklik!

Terör örgütünün televizyonunda açıklamalarda bulunan elebaşı Ok, Türkiye'ye işgalci diyerek 7'li koalisyona destek verdiklerini açıkladı. Ok, "Bizler de Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğünün sağlanması için üzerimize düşen görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Çok önemli bir süreçteyiz. 25 yıldır süren bir tecrit var, bir ömür demek 25 yıl. Tecridi normalleştiren hükümetin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz. Bu duruma karşı tutumumuz ve tepkimiz her zamankinden daha büyük olmalıdır. Çünkü gerçekten Rêber Apo'suz yaşam olmaz. İşgalci Türk devleti ile aramızda nefes nefese bir savaş yaşanıyor. Kürt, devrimci, sosyalist siyasetçiler, haksızlığa, faşizme karşı olan tüm güçler, başta da halkımız unutmasın ki, gerilla Suriye, Irak, Libya başta olmak üzere her yeri işgal eden ve kimsenin, "Dur yapma, buna hakkın yok, sen ne yapıyorsun" demediği faşist Türk devletine karşı büyük bir direniş sergiliyor. Kendi askerini ateşe verip yakan bir güç, Kürt halkına ve gerillaya neler yapmaz? Böyle barbar bir güce karşı mücadele ettiğimiz bilinsin. İnsanlıktan ve ahlaktan yoksun böyle bir düşmana karşı elbette biz de hazırlıklarımızı yapmıştık. Bundan dolayı sonuç alamadılar. 8 yıldır Rêber Apo'nun ve şehitlerin çizgisinde devam eden direniş kazanacaktır." dedi.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINA DA DESTEK VERDİ

Skandal soykırım iddialarını da destekleyerek hükümete saldıran Ok, "24 Nisan Ermeni Soykırımı'nın yıldönümü. Bu topraklarda birçok halk yüzyıllarca birlikte yaşadı ama faşist İttihat Teraki zihniyeti yüzünden Ermeni halkı soykırımdan geçirildi. Bugün de o faşist zihniyetin devamı olan AKP-MHP, Kürt halkına karşı kültürel ve siyasi bir soykırım yürütüyor. Ermeni Soykırımı'nın yıl dönümü vesilesiyle nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Öncelikle Ermeni toplumuna yönelik bu soykırımı kınıyorum. Türk devletinin tarihi soykırım tarihidir. Onlara köle olmayan, Kürt, Alevi, Ermeni, Rum her kim olursa olsun katliamdan geçirmişler. Ve bunun üzerinden kuruldu Cumhuriyet. Sadece 20. yüzyılda Maraş, Adıyaman bölgesinden 600 bin kişi hastalıktan yaşamını yitirdi, kalanlar soykırımdan geçirildi, hayatını kurtaranlar da kaçmak zorunda kaldı. Böyle zalim bir devlettir. Aynı zihniyet bugün de devam ediyor. "Ermeni toplumunu zaten katlettik, Kürt toplumu kaldı" diyorlar. Mahkemelerden tutun, orduyu, emniyeti; yani devlet adına ne varsa ele geçiren Erdoğan-Bahçeli, bütün bunları PKK ve Kürt halkının iradesini kırmak, Ermeni toplumuna ne yapmışlarsa Kürt toplumuna da aynısını yaşatmak için çalışıyor. Ağızlarına sakız yaptıkları tek argümanları var o da; 'PKK'yi bitireceğiz, yok edeceğiz.' Toplumda böyle bir psikoloji yaratmak, uluslararası alanda kendilerini böyle kabul ettirmek ve uluslararası fırsatları kullanmak istiyorlar. Halkları soykırıma uğratmada, kimlikleri yok etmede uzmanlar ama inanıyorum ki artık sonları geldi." ifadelerini kullandı.