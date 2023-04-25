PKK'dan 7'li ve Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! Elebaşı Bese Hozat'tan tehdit: "Sakın boykot etmeyin" | Öcalan itirafı: "Kılıçdaroğlu'na oy verin iç savaş çıkartırız"

Kirli pazarlıklar bitti ötme vakti geldi! HDPKK'nın yedek lastiği Yeşil Sol Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı haberi için fotoğrafa tıklayın

7'Lİ KOALİSYONUN ADAYI KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEDİ

Yeşil Sol Parti'yi masumlaştıran ve demokratik bir oluşum olarak göstermeye çalışan eli kanlı elebaşı, 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da oy istedi. Yeşil Sol Parti'nin de içinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın gösterdiği adaya oy verilmesini isteyen Hozat, "Fakat bu faşist Erdoğan'ın, diktatör Erdoğan'ın yıkılması için de Yeşil Sol Parti'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adres gösterdiği adaya da tüm halkımızın oy vermesi gerekiyor." diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

BOYKOT İHTİMALİNE KARŞI SEÇMENLERİ TEHDİT ETTİ

Elebaşı Hozat, terörün siyasi ayağı HDP ve Yeşil Sol Parti'nin aday çıkarmadığı ve CHP'li Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için seçimin boykot edilme ihtimaline karşı "sakın boykot etmeyin" diyerek seçmenleri tehdit etti. Hozat, "Bazı yapıların, siyasi, demokratik, sol, sosyalistlerin Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda böyle boykot gibi bazı tartışmaları yürüttüğünü de duyuyoruz. Bu bize göre doğru değil. Bu seçim öyle bir seçim değildir. Yani her türlü boykot, Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda boykot tutumunu geliştiren kim olursa olsun, ideolojisi, eğilimi, çizgisi ne kadar demokratik sosyalist sol olursa olsun bu tutumu geliştirirse, bu direk ve dolaylı olarak faşist diktatör Erdoğan'a hizmet eder. Bu faşist soykırımcı rejime hizmet eder. Ve buna girişmemek lazım. Çünkü bu oy kaybına yol açar. Oy kaybı faşist rejime hizmet eder. Boykotun demokrasi güçleri açısından bir faydası yoktur. Bunu bilmek lazım. Çünkü bu seçimler gerçekten önemlidir. Kurdistan ve Türkiye halkları açısından en küçük bir hata bile yapmamak lazım. En küçük bir zayıf duruş bile göstermemek lazım." ifadelerini kullandı.

ELEBAŞI ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK SÖZÜ

Bilindiği gibi 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ile terörün siyasi ayağı HDP'nin görüşmesi sonrası birçok HDP'li seçimleri kazanmaları durumunda bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın özgür kalacağını ifade etmişti. Kanlı iş birliği sonrası bu dönemin PKK elebaşı için özgürlük dönemi olacağını söyleyen HDP'li Ahmet Türk yaptığı konuşmada, "Bu Nevruz ve bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz hep birlikte mücadele etmek zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.