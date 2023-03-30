14 Mayıs'taki seçime günler kala 6'lı koalisyona dahil olan HDPKK'nın Kandil'deki elebaşlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.
ELEBAŞINDAN DESTEK İTİRAFI
Son olarak terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına konuşan elebaşlarından Sabri Ok, 6'lı koalisyona verdikleri destek ve küresel çetenin kendilerini gönderdiği mesajları tek tek itiraf etti.
KÜRESEL ÇETE PKK'YI DESTEKLİYOR
Uluslararası çevrelerin kendilerini desteklediklerini itiraf eden Ok, "Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler" dedi.
ABD VE AVRUPA BASINIYLA AĞIZ BİRLİĞİ
Uluslararası basınla ağız birliği yaparak seçimin çok önemli olduğunu belirten OK, "Bugüne kadar yapılan seçimler toplum tarafından rutin ve normal olarak görülüyordu. Ama bu sefer öyle değil. O yüzden gerçekten bu seçim çok önemli." ifadelerini kullandı.