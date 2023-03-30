6'LI MASAYA DESTEK İTİRAFI: TERÖRÜ AKLAMA GİRİŞİMİ

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın yaptığı açıklamalarla ilgili de konuşan Ok, "A Haber'i izledik, Heval Abbas'tan bahsediyorlardı. Vay efendim heval Abbas, şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş. PKK'yi ne sanıyorlar. PKK zaten ideolojik ve siyasi bir harekettir. Amacımız siyaset yapmak. Tabi ki birilerine destek vereceğiz, birilerine vermeyeceğiz. Kime ne kadar destek vereceğimiz, ne kadar vermeyeceğimiz değerlerimize, ideolojimize, siyasetimize, taktiklerimize, stratejimize ve çalışmalarımıza göredir." şeklinde konuşarak terör örgütünün 6'lı masaya verdiği desteği itiraf etti.

YEŞİL SOL PARTİ OPERASYONU

Yeşil Sol Parti üzerinden kurulan planın nasıl hazırlandığını da itiraf etti. Terör örgütünün siyasi ayağı HDP'nin bu plan için hazırlık yaptığını belirten Ok, "Bu siyasi saldırılara karşı Yeşil Sol Parti ile seçime girecekler. Çok doğru bir karar. Bize göre de makul olan budur. Herhalde daha önceden hazıklıklarını yapmışlardır. Kürt halkının ve demokratik siyasi hareketinin geçmişten tecrübeleri var. Partilerinin, logolarının değişmesi 1 günlük iştir. Öğrenmeli ve oylarını kullanmalıdırlar. Bu durum HDP'ye bir şey kaybettirmez." dedi.