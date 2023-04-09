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    • 10.04.2023 01:14
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    7'li koalisyondaki kaos ve krizi örtmek isteyen Kılıçdaroğlu'ndan soğan provokasyonu

    2023 seçimlerine sayılı zaman kalırken, bazı kirli eller pis emellerini sergilemekten geri durmuyor. Bunun son örneği ise soğan üzerinden yapılan çirkin provokasyon oldu. Özellikle muhalefet kanadının soğan üzerinden oluşturmaya çalıştığı kirli algının ardından gıda provakatörleri devreye girmişti. 7'li koalisyonda yaşanan kaos ve krizi perdeleyip gündeme değiştirmek adına Kemal Kılıçdaroğlu soğan provokasyonunu fırsat bildi. Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, yine evinin mutfağından kurgulu bir provokasyona imza attı.

    Kılıçdaroğlu’ndan soğan provokasyonu

    Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık gün sayarken, bazı kirli eller pis emellerini sergilemekten geri durmuyor. Bunun son örneği ise soğan üzerinden yapılan çirkin provokasyon olmuştu.

    7'li koalisyon seçime sayılı günler kala içlerinde yaşadığı kaosu perdelemek için hükümeti ve Başkan Erdoğan'ı bir takım yapay gündemler üzerinden yıpratmaya çalışıyor.



    GIDA PROVOKATÖRLERİ DEVREYE GİRDİ
    Özellikle muhalefet kanadının soğan üzerinden oluşturmaya çalıştığı kirli algının ardından gıda provakatörleri sahne aldı. Ellerindeki soğanları buldukları boş alanlara döken gıda provokatörlerinin kirli emelini bir vatandaş gözler önüne sermişti.

    (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

    SAĞLAM SOĞANLARI YOL KENARLARINA DÖKTÜLER
    Bir vatandaşın kaydettiği görütülerde yol kenarına çuval çuval sağlam soğanların döküldüğü görüldü.



    KILIÇDAROĞLU'NDAN SOĞAN PROVOKASYONU
    7'li koalisyonda yaşanan kaos ve krizi perdeleyip gündeme değiştirmek adına Kemal Kılıçdaroğlu soğan provokasyonunu fırsat bildi. Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, yine evinin mutfağından kurgulu bir provokasyona imza attı.



        Twitter hesabından yayınladığı videoda elinde kuru soğanı alıp sağa sola sallayan ve Başkan Erdoğan'ı kirli üslubuyla hedef alan Kılıçdaroğlu, "Bakınız asıl gündemimiz bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu, soğan, utanmıyorlar! Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana..." ifadesini kullandı.

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        Emlak konut
        Haberler Güncel 7'li koalisyondaki kaos ve krizi örtmek isteyen Kılıçdaroğlu'ndan soğan provokasyonu
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