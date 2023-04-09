7'li koalisyondaki kaos ve krizi örtmek isteyen Kılıçdaroğlu'ndan soğan provokasyonu

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık gün sayarken, bazı kirli eller pis emellerini sergilemekten geri durmuyor. Bunun son örneği ise soğan üzerinden yapılan çirkin provokasyon olmuştu.
7'li koalisyon seçime sayılı günler kala içlerinde yaşadığı kaosu perdelemek için hükümeti ve Başkan Erdoğan'ı bir takım yapay gündemler üzerinden yıpratmaya çalışıyor.
GIDA PROVOKATÖRLERİ DEVREYE GİRDİ
Özellikle muhalefet kanadının soğan üzerinden oluşturmaya çalıştığı kirli algının ardından gıda provakatörleri sahne aldı. Ellerindeki soğanları buldukları boş alanlara döken gıda provokatörlerinin kirli emelini bir vatandaş gözler önüne sermişti.
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SAĞLAM SOĞANLARI YOL KENARLARINA DÖKTÜLER
Bir vatandaşın kaydettiği görütülerde yol kenarına çuval çuval sağlam soğanların döküldüğü görüldü.
KILIÇDAROĞLU'NDAN SOĞAN PROVOKASYONU
7'li koalisyonda yaşanan kaos ve krizi perdeleyip gündeme değiştirmek adına Kemal Kılıçdaroğlu soğan provokasyonunu fırsat bildi. Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, yine evinin mutfağından kurgulu bir provokasyona imza attı.