RAMAZAN İMSAKİYE
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PKK elebaşları 7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy dileniyor! Kılıçdaroğlu Kandil’in hamisi oldu!

Türkiye 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmen Kandil'in hamisi oldu. Kılıçdaroğlu adaylığı açıklandıktan hemen sonra ilk iş olarak HDPKK ile pazarlık masasına oturmak olmuştu. O andan itibaren ise PKK elebaşlarından Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yağdı. İşte o büyükbaş teröristler ve 7'li koalisyona destek mesajları

takvim.com.tr
18.04.2023 16:54 - Son Güncelleme: 18.04.2023 16:54
PKK elebaşları 7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy dileniyor! Kılıçdaroğlu Kandil’in hamisi oldu!

6 Mart'ta kendi adaylığını masaya dayatmayı başaran Kılıçdaroğlu, önce HDP ziyareti, ardından da Tutum Belgesi'ne göz kırpan sözleriyle Kandil'in gönlünü yaptı.

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PKK elebaşları 7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy dileniyor! Kılıçdaroğlu Kandil’in hamisi oldu!

12 Mart'tan itibaren Kılıçdaroğlu'na ve 7'li koalisyona destek mesajı paylaşan PKK elebaşları arasında Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Bese Hozat, Helin Ümit, Sabri Ok ve Remzi Kartal yer alıyor.

PKK elebaşları 7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy dileniyor! Kılıçdaroğlu Kandil’in hamisi oldu!

İşte terör örgütünden gelen destek mesajları:

PKK elebaşları 7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy dileniyor! Kılıçdaroğlu Kandil’in hamisi oldu!

CEMİL BAYIK

Terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük isteyen Bayık "Önder Apo ve halkımız birleşmiştir ve ayrı düşünülemez. Önder Apo'suz yaşam olmaz bu da Apo'nun gerçekliğidir." dedi. Bayık, elebaşı Öcalan'ın özgürlüğü dışında hiçbir şeyi kabul etmediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Bizim için özgürlük ve mücadelemizi büyütme zamanıdır. Önderliği fiziki özgürlüğüne kavuşturmalıyız. Apo'nun özgürlüğü dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz. Apo'nun dostları Önder Apo'nun özgürlüğüne kavuşması için mücadele yürütüyor. Bu direniş sonuç alıncaya kadar da devam edecektir."

BİZİM İTTİFAKIMIZ DİYEREK DESTEK VERDİ
Yedili koalisyona destek veren Bayık: "Bizim ittifakımız AKP-MHP faşizminin sonunu getirmelidir." ifadelerini kullandı.

PKK elebaşları 7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy dileniyor! Kılıçdaroğlu Kandil’in hamisi oldu!

MURAT KARAYILAN
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan da sanki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı koalisyona kendisi döndürmüş gibi bir sevinçle, masadaki krizin çözülmesinden duyduğu memnuniyeti "Bu, Türkiye demokrasi hareketi açısından çok iyi bir şey. Niye? Çünkü halkın gerçekten değişim istediği ortaya çıktı. Halk bu iktidarın değişmesini istiyor. Bu biçimde toplum mühendisliğine dayalı projelerin sonuç almayacağı görüldü. Dolayısıyla bu durum, aslında demokratik çevreler açısından bir güç oldu; bu planları yapan kesimlere de bir darbe oldu. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir. Bu tür planları gerçekleştirmek isteyen derin ellerin sonuç alamayacağı görüldü" sözleriyle dile getirdi.

Karayılan, İmralı'da tutuklu bulunan bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini de iddia etti. Karayılan, "Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır." dedi.

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