AK Parti’de değişim heyecanı: Gençlik ve tecrübe bir arada

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir taraftan seçim beyannamesine son şeklini verirken diğer taraftan da milletvekili aday listelerine hazırlıyor.

AK Parti geçen hafta 81 ilde temayül yoklaması yaptı, aday adaylarıyla yüz yüze mülakatlar gerçekleştirdi. Bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak üst komisyonda kesin aday listeleri şekillenecek ve 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek.