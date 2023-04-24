Hamileri Kılıçdaroğlu! HDPKK ve türevleri bölücülükte vitesi 5'e taktı: "Öcalan’ı özgürleştireceğiz, İmralı'nın kapılarını açacağız"



"ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK, YEREL ÖZERKLİK..."

HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.

Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDPKK ve bölücü türevlerini masumlaştırdı, Kandil'deki büyükbaş teröristler de Kılıçdaroğlu'na arka çıktı.





HDPKK VE KANDİL KILIÇDAROĞLU İÇİN OY DİLENCİLİĞİNE BAŞLADI

Öte yandan kirli pazarlıklar sonrası HDPKK ve bölücü türevleri Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. HDPKK İstanbul vekili Hüda Kaya "Her şeye rağmen, emekçi ve ezilen halklarımız için bir oy Yeşil Sol'a bir oy Kılıçdaroğlu'na" ifadelerini kullandı.



Geride bıraktığımız günlerde de PKK'nın Avrupa faaliyetlerinden sorumlu CDK'nın sözde İsviçre Eşbaşkanı İsmail Kardaş da "Bu seçimde tek oy iktidarı devirir" sözleriyle HDP - Yeşil Sol'un destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon için oy dilenciliği yapmıştı.