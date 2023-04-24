Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.04.2023 01:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2023 01:15
    ABONE OL

    Hamileri Kılıçdaroğlu! HDPKK ve türevleri bölücülükte vitesi 5'e taktı: "Öcalan’ı özgürleştireceğiz, İmralı'nın kapılarını açacağız"

    Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başlayan HDPKK ve bölücü türevleri skandalda vites yükseltti. HDP'nin yedek lastiği Yeşil Sol'un mitinginde Cumhur İttifakı hedef alındı, bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük vaatleri verildi. DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır "Biz bu seçimde AK Parti-MHP faşizmini yok edeceğiz" diyerek 7'li koalisyonla yaptıkları ittifaka dem vurdu. Bayındır, "İmralı'nın kapılarını açacağız. Öcalan’ı özgürleştireceğiz" dedi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Öcalan’ı özgürleştireceğiz böğürtüleri

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.


    "ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK, YEREL ÖZERKLİK..."
    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.

    Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDPKK ve bölücü türevlerini masumlaştırdı, Kandil'deki büyükbaş teröristler de Kılıçdaroğlu'na arka çıktı.



    HDPKK VE KANDİL KILIÇDAROĞLU İÇİN OY DİLENCİLİĞİNE BAŞLADI
    Öte yandan kirli pazarlıklar sonrası HDPKK ve bölücü türevleri Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. HDPKK İstanbul vekili Hüda Kaya "Her şeye rağmen, emekçi ve ezilen halklarımız için bir oy Yeşil Sol'a bir oy Kılıçdaroğlu'na" ifadelerini kullandı.


    Geride bıraktığımız günlerde de PKK'nın Avrupa faaliyetlerinden sorumlu CDK'nın sözde İsviçre Eşbaşkanı İsmail Kardaş da "Bu seçimde tek oy iktidarı devirir" sözleriyle HDP - Yeşil Sol'un destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon için oy dilenciliği yapmıştı.




    YEŞİL SOL MİTİNGİNDE CUMHUR İTTİFAKI HEDEF ALINDI: BEBEK KATİLİ ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VADEDİLDİ
    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken HDPKK'nın yedek lastiği Yeşil Sol'un mitinginde DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'dan skandal açıklamalar geldi.

    "Biz bu seçimde AK Parti-MHP faşizmini yok edeceğiz" diyerek 7'li koalisyonla yaptıkları ittifaka dem vuran Bayındır, bebek katili Öcalan'a da özgürlük vaadinde bulundu.

    Bayındır, "İmralı'nın kapılarını açacağız Sayın Öcalan'ı özgürleştireceğiz" dedi.

        Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortağı olan bölücüler 14 Mayıs sonrasını iple çekiyor...

        HDP - Yeşil Sol Partililer 14 Mayıs sonrası için "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi taleplerini sistematik bir şekilde dile getiriyor.




        BULDAN: ÖCALAN'A TECRİTİ KALDIRIN
        HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Tecritle sadece İmralı'yı değil tüm Türkiye'yi tecrit alanına sıkıştırmak istiyorlar" diyerek Öcalan'a özgürlük talep etti.

        Buldan, "14 Mayıs'tan sonra öyle bir ülkeye gözümüzü açacağız ki, özgür bir yaşama uyanacaksınız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım" dedi.



        HDP'li Ahmet Türk ise "Bu Nevruz ve bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz hep birlikte mücadele etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Üçkağıt olduğunu düşünüyorum
        Haberler Güncel Hamileri Kılıçdaroğlu! HDPKK ve türevleri bölücülükte vitesi 5'e taktı: "Öcalan’ı özgürleştireceğiz, İmralı'nın kapılarını açacağız"
            loading
            SON DAKİKA