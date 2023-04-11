CHP'de liste açıklandı parti karıştı: "Atatürk'ün kurduğu partide Atatürkçü aday yok"

14 Mayıs'taki seçime günler kala CHP'nin milletvekili aday listeleri açıklandı. Ancak partide değişimi ve yenileşmeyi sembolize eden, parlak bir aday listesi beklenirken Atatürkçü ve ulusalcı isimlerin hiçbiri CHP listelerinde kendisine yer bulamadı.
LİSTEDE ATATÜRKÇÜ YOK
Aksine FETÖ destekçisi, AK Parti'den dışlanan, PKK'lı teröristleri aklayan isimler listede en başa yazıldı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas ve Mahmut Övür, AK Parti'nin listesiyle güven verdiğini yazarken CHP'de büyük bir kriz ve deprem yaşandığını belirtti.
HİÇBİR SEÇİMDE ERDOĞAN'I BU KADAR RAHAT GÖRMEDİM
Başkan Erdoğan'ın bu seçimde çok rahat olduğunu belirten Barlas, "Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan üst üste 16 seçim kazandı. Hepsini yakından izledim. Hiçbir seçimde Erdoğan'ı bu kadar rahat görmedim." ifadelerini kullandı.
"PKK-HDP İLİŞKİSİNİ MEŞRULAŞTIRAN SİYASETİYLE DE AĞIR BEDEL ÖDEYECEK"
Ne CHP ne de ittifak yaptığı partilerin hiçbirinin "tarihi" dedikleri seçim sürecini doğru yönetemediklerine dikkat çeken ve listelerin bunun en somut göstergesi olduğunu yazan Övür, "Klasik CHP geleneğinden gelen bir CHP'li, listeyi değerlendirirken şöyle diyordu: "Listelerde Atatürkçü aradık ama bulamadık." Görünün o ki, CHP yönetimi, sadece sağ siyasetçilere teslim olmakla değil, PKK-HDP ilişkisini meşrulaştıran siyasetiyle de ağır bedel ödeyecek." ifadelerini kullandı.
İşte Mehmet Barlas'ın bugünkü yazısı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü törende tarihi bir adıma imza attı. Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girdi.