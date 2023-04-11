CHP'de liste açıklandı parti karıştı: "Atatürk'ün kurduğu partide Atatürkçü aday yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu gurur gününe imza atarken rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun nelerle meşgul olduğunu merak ediyor musunuz? CHP tabanı pazar gününden beri isyanda. "Sana söz yine baharlar gelecek" sloganıyla 14 Mayıs seçimlerine hazırlanan CHP'de, değişimi ve yenileşmeyi sembolize eden, parlak bir aday listesi bekleniyordu. Ama CHP'nin listelerine "AK Parti'den dışlanan, siyasi ömrünü tamamlamış isimler" damgasını vurdu. Atatürkçü ve ulusalcı isimlerin hiçbiri CHP listelerinde kendisine yer bulamadı.



FETÖ VE PKK SEMPATİZANLARI LİSTE BAŞI

CHP listelerinde tartışılan isimlerin başında eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin geliyor. CHP'nin Ankara adayı Sadullah Ergin'in ismi, yargıdaki FETÖ yapılanması ve FETÖ'nün birçok kumpas davasıyla hatırlanıyor. Sadullah Ergin'in aday gösterilmesini hakaret olarak kabul eden CHP tabanı, bu ismi kabullenecek gibi görünmüyor.