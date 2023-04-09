CHP'nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sempatizanı, LGBT savunucusu, FETÖ'cü... İşte CHP'nin milletvekili listesi
Türkiye, 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken CHP YSK'ya milletvekili listelerini verdi. Ancak söz konusu listede LGBT savunucusundan tutun, şehit ailesine taziye ifadesinden rahatsız olan, özerlik vaadi veren bile var.
09.04.2023 16:43 - Son Güncelleme: 09.04.2023 16:43
YUNUS EMRE: İstanbul 2.bölgeden 2.sırada milletvekili adayı gösterilen Yunus Emre, HDP'ye şirin görünmenin tüm yollarını deneyen bir isim. Emre, geçtiğimiz ay katıldığı bir televizyon programında "İktidara geldiğimizde yerel yönetime özerklik şartındaki çekinceleri kaldıracağız" ifadelerini kullanmıştı.
GÜLİZAR BİÇER KARACA: Denizli'den 1.sırada milletvekili adayı gösterilen Gülizar Biçer Karaca'nın FETÖ ve PKK'lıları cezaevinden kurtarma sözü var.