CHP’nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sempatizanı, LGBT savunucusu, FETÖ’cü... İşte CHP’nin milletvekili listesi

İşte skandallarıyla gündemde uzun süre konuşulan o isimlerden bazıları:

GÖKÇE GÖKÇEN: İzmir 2.bölgeden 1. Sırada milletvekili gösterilen Gökçen tam bir LGBT savunucusu. Gökçen'in geçtiğimiz yıllarda "transların ameliyatı ve ilaçları SGK tarafından karşılansın" ifadeleri gündeme bomba gibi düşmüştü.