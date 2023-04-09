RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP'nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sempatizanı, LGBT savunucusu, FETÖ'cü... İşte CHP'nin milletvekili listesi

Türkiye, 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken CHP YSK'ya milletvekili listelerini verdi. Ancak söz konusu listede LGBT savunucusundan tutun, şehit ailesine taziye ifadesinden rahatsız olan, özerlik vaadi veren bile var.

09.04.2023 16:43 - Son Güncelleme: 09.04.2023 16:43
CHP’nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sempatizanı, LGBT savunucusu, FETÖ’cü... İşte CHP’nin milletvekili listesi

İşte skandallarıyla gündemde uzun süre konuşulan o isimlerden bazıları:

GÖKÇE GÖKÇEN: İzmir 2.bölgeden 1. Sırada milletvekili gösterilen Gökçen tam bir LGBT savunucusu. Gökçen'in geçtiğimiz yıllarda "transların ameliyatı ve ilaçları SGK tarafından karşılansın" ifadeleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

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CHP’nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sempatizanı, LGBT savunucusu, FETÖ’cü... İşte CHP’nin milletvekili listesi

Gökçen aynı zamanda Bartın'da maden kazası nedeniyle şehit olan madencilerimize "şehit" denmesinden rahatsız olmuş, "Hayır maden şehidi diye bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

CHP’nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sempatizanı, LGBT savunucusu, FETÖ’cü... İşte CHP’nin milletvekili listesi

YUNUS EMRE: İstanbul 2.bölgeden 2.sırada milletvekili adayı gösterilen Yunus Emre, HDP'ye şirin görünmenin tüm yollarını deneyen bir isim. Emre, geçtiğimiz ay katıldığı bir televizyon programında "İktidara geldiğimizde yerel yönetime özerklik şartındaki çekinceleri kaldıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

CHP’nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sempatizanı, LGBT savunucusu, FETÖ’cü... İşte CHP’nin milletvekili listesi

GÜLİZAR BİÇER KARACA: Denizli'den 1.sırada milletvekili adayı gösterilen Gülizar Biçer Karaca'nın FETÖ ve PKK'lıları cezaevinden kurtarma sözü var.

CHP’nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sempatizanı, LGBT savunucusu, FETÖ’cü... İşte CHP’nin milletvekili listesi

TUNCAY ÖZKAN: İzmir 1.bölge 2.sıradan aday gösterilen Tuncay Özkan'ın geçen sene Nisan ayında Menemen Belediyesi'nden "genel başkanın talimatı" diyerek 2 firmaya ihale istediği ortaya çıkmıştı.

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