Kirli pazarlıkta ne vaat edildi? Bay Bay Kemal'in ortakları zıvanadan çıktı: Öcalan'ın 15 Mayıs'ta özgür bırakacağız

Öcalan'ın, 15 Mayıs'ta serbest kalacağını söyleyen Feleknas Uca'nın Kürtçe sarf ettiği sözler şöyle:

"15 Mayıs'ta zindanların kapısı açılacak ve sayın Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız; bunun için hep birlikte çalışacağız. Ve sandıkta gereken cevabı vereceğiz."