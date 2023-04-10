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    • 10.04.2023 15:47
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    • 10.04.2023 16:13
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    Kirli pazarlıkta ne vaat edildi? Bay Bay Kemal'in ortakları zıvanadan çıktı: Öcalan'ın 15 Mayıs'ta özgür bırakacağız

    7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kapalı kapılar ardından yürüttüğü pazarlıkların ardından aradığı desteği almıştı. Skandal taleplerin yer aldığı "Tutum Belgesi" dışında, teröristbaşı Öcalan'a ve HDPKK'lı yöneticilere özgürlük gibi konularında masaya geldiği öne sürülmüştü.HDP'li Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu'na "Kapalı kapılar ardında verdiğin sözleri açıkla" çağrısında bulunarak, genel af çıkaracaklarını söylemişti. Son olarak, HDP'nin Batman Milletveli Feleknas Uca, yaptığı konuşmada 15 Mayıs sabahı Öcalan'ı serbest bırakacaklarını dile getirdi.

    takvim.com.tr
    Kirli pazarlıkta ne vaat edildi? Teröristbaşına özgürlük vaadi

    6'lı koalisyonu destekleme kararı alan 7. olarak eklemlenen HDP, Kılıçdaroğlu ile yapılan kirli pazarlığın ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemeye devam ediyor. Sırrı Sakık, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, ardından HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca da, teröristbaşına özgürlük talebini dillendirdi.

    "ÖCALAN'I ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURACAĞIZ"
    HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, seçim propagandası yaptığı sırada terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük vadetti.

    Öcalan'ın, 15 Mayıs'ta serbest kalacağını söyleyen Feleknas Uca'nın Kürtçe sarf ettiği sözler şöyle:
    "15 Mayıs'ta zindanların kapısı açılacak ve sayın Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız; bunun için hep birlikte çalışacağız. Ve sandıkta gereken cevabı vereceğiz."

    HDP'NİN ÖCALAN ISRARI
    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Nevruz'da yaptığı açıklamada, "Türkiye halkları sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

        Yine HDP'nin önemli isimlerinden Ahmet Türk, "Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemi." diyerek seçimde Kılıçdaroğlu'na destek istemişti.

        Yine bir başka HDP'li Sırrı Sakık, genel affın çıkarılacağını, Öcalan dahil tüm suçluların serbest bırakılacağını açıklamıştı.

        MECLİS'TE KİRLİ PAZARLIK
        6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının kesinleşmesi ile soluğu HDP Eş Genel Başkanlarının yanında almıştı.

        Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM'de görüşerek destek istemişti. HDP, şartlarının kabul edilmesi üzerine aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı.

            Kılıçdaroğlu, terör örgütünün en kritik konular arasında gördüğü kayyum uygulamasını, örgütün istediği gibi kaldıracağını söylemişti.

            HDP DESTEĞİ İSTİFALARI GETİRDİ
            Yavuz Ağıralioğlu, CHP'nin HDP ile yakınlaşmasına dikkat çekerek İyi Parti'den istifa etti. "Terörün gölgesi altında olmam" diyen Ağıralioğlu'nun sözleri dikkat çekerken, HDP'den yapılan açıklamalar amaçları bir kez daha gözler önüne seriyor.

            "KAMUOYUNA AÇIKLA" ÇAĞRISI
            Kapalı kapılar ardında başka ne tür vaatlerde bulunulduğu bilinmezken, HDP'nin Öcalan'a özgürlük çıkışları ve seçim beyannamesi bazı ipuçları vermişti.

            HDP'li Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar ardında kendilerine verdiği sözleri kamuoyuna açıklamasını istemişti.
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                Emlak konut
                Haberler Haberler Kirli pazarlıkta ne vaat edildi? Bay Bay Kemal'in ortakları zıvanadan çıktı: Öcalan'ın 15 Mayıs'ta özgür bırakacağız
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