CHP'nin listesinden aday olan FETÖ'cü Taraf'ın eski yazarı Yüksel Taşkın'ın kirli sicili! Elebaşına akılalmaz övgüler: "Gülen post-modern bir şaman"

"AK Parti'nin Batı'ya dönük kesimleri bu kadar ötelenmesinden rahatsız oluyrolar. Gülen Cemaati AK Parti'nin Türkiye'de dindarlık ve laiklik kutuplaşmasını keskinleştireceğinden ürküyor ve bunu istemiyor. Çünkü Cemaat'in dünyaya verdiği projeksiyon ılımlı İslam. Ilımlı İslam üzerinden küresel gücünü elde etmiş bir hareketbu. Zaten bu yüzden de Mavi Marmara ve karikatür gibi olaylara tepkileri AK Parti'den hep daha sakin." ifadelerini kullanıyor.







FETÖ'NÜN YAPILANMASINI ÇOK İYİ BİLİYOR

FETÖ'nün Türkiye'de nasıl etkin hale geldiğini açıklarken kullandığı alçak yöntemlerden bahsetmeyen Taşkın, hain örgütün yapılanmasını nasıl bildiğini bir nevi itiraf etti. Zira, Taşkın'ın terör örgütünün hareket kabiliyeti hakkında detaylı bilgiye sahip olduğu, "Gülen Cemaati'nin küreselleşme süreçlerine uyumlanmak için gereken insan malzemesi, iktisadi güç, iletişim altyapısı ve ideolojik hazırlıkları da mevcuttu." ifadelerinden anlaşılıyor.



ELEBAŞI GÜLEN'E ÖVGÜ ÜSTÜNE ÖVGÜ

Yazılarında ve kitabında FETÖ elebaşı Gülen'e övgüler yağdıran Taşkın'ın bir makalesinde, örgütü başarılı bulduğunu belirtiyor. Taşkın, elebaşı Gülen'i post-modern bir şaman ilan ettiği yazısında, "Gülen Cemaati'nin başarısı da, burada değindiğimiz zorluklar karşısında kırılgan da olsa işleyen bir denge tutturabilmesinde. Cemaati dünyeviliğin dehlizlerinde gezinirken, onları hizmet yoluna sevk ederek, ama bunun yanında, kendisini çileci bir hayata hapsedip, izleyicilerinin yüklerini de sırtlanarak, arındırmak işi Gülen'e düşmektedir." ifadelerini kullanıyor.