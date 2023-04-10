CHP'nin listesinden aday olan FETÖ'cü Taraf'ın eski yazarı Yüksel Taşkın'ın kirli sicili! Elebaşına akılalmaz övgüler: "Gülen post-modern bir şaman"

14 Mayıs 2023 seçimlerine günler kala 7'li koalisyonun başını çeken Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti. CHP'li liste krizi ve kavgaların gölgesinde LGBT savunucusundan, terör yandaşına birçok ismi aday gösterdi.
FETÖ'NÜN ERGENEKON VE BALYOZ TETİKÇİSİ TARAF'IN YAZARI DA CHP'DEN ADAY OLDU
Onlardan biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı yaptığı Yüksel Taşkın. Taşkın, CHP İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday olarak gösterildi. Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarıydı.
15 Ekim 2012'de Taraf gazetesinden Neşe Düzel'e konuşan Taşkın'ın AK Parti ve FETÖ arasındaki farkı anlatırken kullandığı ifadeler bugün gelinen noktada nasıl bir rol üstlendiği ortaya koyuyor.