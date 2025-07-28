Galatasaray'da transferin tarihi belli oldu! Yıldız isim imza atıyor
Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekipte en önemli mevkilerden birine dünya yıldızı takviyesi yapılacak. İşte detaylar...
Galatasaray'da yönetim, takıma kazandırılacak isimler konusunda girişimlerine devam ediyor. Cimbom, şampiyonluğun yanı sıra Avrupa, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da başarılı bir sezon geçirebilmek adına birçok oyuncuyla yoğun temas halinde.
GALATASARAY'DAN 1. LİG'E GİTTİ
1'inci Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, Galatasaray'ın 18 yaşındaki futbolcusu Berat Luş'u kiralık kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Kulübümüz, Galatasaray forması giyen Berat Luş ile anlaşmaya varmıştır. Berat Luş'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-yeşil formamızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz"
YORUMSUZ BIRAKMADI
Galatasaray'dan yeni ayrılan Belçikalı oyuncu Dries Mertens, eski takım arkadaşı Berat Luş için Esenler Erokspor'un sosyal medya hesabına yorum yaptı.
Yıldız isim, "Büyük oyuncu. İyi şanslar. Ona iyi bakın" yorumunda bulundu.
CİMBOM'A İKİ GENÇ YILDIZ
2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da forma giyen iki genç futbolcunun Galatasaray'la anlaştığı öğrenildi.
Geçen yıl aralık ayında profesyonel sözleşme imzalanan ve devre arasında A takıma alınan 16 yaşındaki sol kanat Mustafa Duru ve 17 yaşındaki kaleci Arda Yılmaz'ın antrenmanlara katılmadığı öğrenilirken, iki yıldız adayının Galatasaray'la sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Alt yaş gruplarında milli formayı giyen iki genç krampondan Mustafa'yı Trabzonspor'un da transfer etmek istediği ancak oyuncunun tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandığı ifade edildi. Altınordu'nun bu iki transferden 600 bin Euro bonservis geliri elde edeceği, futbolcuların bir sonraki satışlarından yüzde 25 pay alacağı bildirildi.
DURSUN ÖZBEK'TEN MİLAT VURGUSU
Yeni sezon öncesi Leroy Sane hamlesiyle büyük bir transfere imzasını atan Galatasaray'da gözler bir yandan da Victor Osimhen'den gelecek haberde. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dikkat çeken bir açıklamaya imzasını attı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Bankalar Birliği'nden çıkılması hakkında konuşan Özbek, sıfır borçla yeni sezona başlayacaklarını ve bunun sarı-kırmızılı takımın tarihinde bir ilk olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:
"SIFIR BORÇLA YOLA ÇIKIYORUZ" "G.Saray tarihinde bir ilki yaşıyoruz. Uzun bir süreden sonra bu bir ilk! Yeni sezona sıfır borçla giriyoruz. Oyuncuların alacağı yok, vergi borcu yok ayrıca hiçbir kuruma karşı da borcumuz yok. Bu G.Saray için bir milattır."
MECİDİYEKÖY'DEKİ RESİDANS HAKKINDA "Rams şirketi rezidansın eksiklerini tamamlamayı üstlendi ve hemen çalışmalara başladı. Yıl sonuna kadar bitirilecek, ayrıca bizim rezidansta bulunan dairelerden 50-60 milyon dolar arası bir gelir elde edeceğiz."
BONSERVİSLERİ BELLİ OLDU
Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluğun en önemli pay sahiplerinden olan Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara'yı transfer etmek isteyen pek çok kulüp sırada. Sarı-kırmızılı yönetim ise oyuncuların bonservisini belirledi.
40 MİLYON EURO
Gelen bilgileri göre Sarı-Kırmızılılar takımın önemli isimleri için 40'ar milyon euroluk bonservis bedeli talep edecek. İki isim için menajerler aracılığıyla kulübe teklifler geliyor.
2024 yazında İngiltere Championship ekibi Norwich City'den 18 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Brezilyalı oyuncu, kısa sürede Galatasaray orta sahasının temel parçalarından biri oldu.
Aston Villa, teknik direktör Unai Emery'nin talebiyle orta sahayı güçlendirmek adına Sara'yı listesine aldı. Leeds United da Brezilyalı oyuncuyu transfer etmek için devreye girdi.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Aston Villa 30 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Ancak Galatasaray yönetimi bu rakamı düşük buluyor. Ayrıca Manchester United'ın Sara'ya ilgisi olduğu da gelen haberler arasında.
Son dönemde adı Nottingham Forrest ile anılan Barış Alper Yılmaz'a da pek çok kulüp talip. Aston Villa, West Ham United, Leipzeig, Atalanta bu kulüpler arasında.
ELDEN KAÇTI!
İsmi uzun süre Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka, Premier Lig'in yeni ekiplerinden Sunderland ile anlaşmaya vardı. İngiliz ekibinin bu transfer için ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu.
Transferi yılan hikayesine dönen İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın yeni takımı sonunda belli oldu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Premier Lig'in yeni ekiplerinden Sunderland, Granit Xhaka transferi için hem oyuncuyla hem de kulübü Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardı.
20 MİLYON EURO ÖDENECEK
Habere göre; Sunderland bu transfer için Bayer Leverkusen'e 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sunderland bu transferler birlikte bu sezon transfere toplamda 130 milyon Euro harcamış olacak.
TÜRKİYE OLMADI
32 yaşındaki Granit Xhaka'nın ismi uzun süre Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmış ancak transferin mali yükü sebebiyle görüşmeler ilerlememişti.
Piyasa değeri 12 milyon euro olan 32 yaşındaki futbolcunun Bayer Leverkusen kariyerinde çıktığı 99 maçta 6 gol 9 asistlik performans sergiledi.
MUSLERA VEDA ETTİ
Galatasaray'da 14 sezon kaleyi koruyan Fernando Muslera, şampiyonluğun ardından sarı kırmızılı ekipten ayrıldı. 19 kupa ile rekor kıran Uruguaylı file bekçisinin yerine kimin geçeceği şimdiden merak konusu.
DONNARUMMA BOMBASI
Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, kaleci transferinde dünya çapında yıldızları gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, bir yandan Victor Osimhen transferi için hazırlık yaparken, diğer yandan kaleyi emanet edeceği ismi netleştirmeye çalışıyor.
EDERSON DA LİSTEDE
Galatasaray, Manchester City'nin yıldız kalecisi Ederson ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak İngiliz devinin talep ettiği bonservis bedeli sarı-kırmızılıları zorluyor. Kulüp yetkilileri, Ederson'un bonservisi için indirime gidilmesi amacıyla Manchester City ile görüşmeleri sürdürüyor.
DONNARUMMA'DAN NET YANIT
Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan bir diğer kaleci ise Paris Saint-Germain'in yıldızı Gianluigi Donnarumma oldu. Galatasaray yönetimi, 26 yaşındaki İtalyan eldivenle temas kurarken, PSG'ye resmi teklif hazırlığında bulunuyordu. Ancak Sky Sports İtalya kaynaklı habere göre Donnarumma, kulübüne öncelik vermeye karar verdi.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Donnarumma'nın, tatil dönüşü PSG ile sözleşme uzatmak için masaya oturacağı bildirildi. Ağustos ayının ilk haftasında yapılması beklenen bu görüşmenin ardından, kalecinin geleceği netlik kazanacak.
CHEVALIER İMZA ATACAK
Fransız basınına göre PSG, Lille'in genç kalecisi Lucas Chevalier için yaklaşık 40 milyon Euro bonservisle transferi noktalama aşamasına geldi. Bu da İtalyan file bekçisinin Paris temsilcisinden ayrılabileceği yönündeki ihtimali daha da artırdı.