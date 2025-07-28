Galatasaray'da transferin tarihi belli oldu! Yıldız isim imza atıyor

2024 yazında İngiltere Championship ekibi Norwich City'den 18 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Brezilyalı oyuncu, kısa sürede Galatasaray orta sahasının temel parçalarından biri oldu.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Aston Villa 30 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Ancak Galatasaray yönetimi bu rakamı düşük buluyor. Ayrıca Manchester United'ın Sara'ya ilgisi olduğu da gelen haberler arasında.

Son dönemde adı Nottingham Forrest ile anılan Barış Alper Yılmaz'a da pek çok kulüp talip. Aston Villa, West Ham United, Leipzeig, Atalanta bu kulüpler arasında.

ELDEN KAÇTI!

İsmi uzun süre Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka, Premier Lig'in yeni ekiplerinden Sunderland ile anlaşmaya vardı. İngiliz ekibinin bu transfer için ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu.

Transferi yılan hikayesine dönen İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın yeni takımı sonunda belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Premier Lig'in yeni ekiplerinden Sunderland, Granit Xhaka transferi için hem oyuncuyla hem de kulübü Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardı.