Başkan Erdoğan'dan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu donanmanın hizmetine giriyor. TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılında başlatıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILACAĞI TÖRENLE TESLİM EDİLECEK
Mayıs 2019'da denize indirilen gemi, Haziran 2022'de deniz kabul testlerine başladı. Gemi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim ediliyor. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Aradan geçen 7 yılın ardından TCG Anadolu gemimizi hizmete alıyoruz. Kahraman ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Mutluyuz ve gururluyuz. Bu gemiyi Türkiye Yüzyılı'nda bir sembol olarak görüyoruz. Mavi Vatan'a kazandıracağımız Yeni MİLGEM Fırkateynleri sac kesimini de gerçekleştireceğiz.
"DÜNYANIN HER KÖŞESİNDE ASKERİ OPERASYON YAPABİLECEK ÖZELLİKLERE SAHİP"
Hizmete aldığımız TCG Anadolu İHA'ların iniş kalkış yapabileceği, kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisidir. Bu gemimize KIZILELMA, Hürjet, Bayraktar TB3 gibi araçlarımız iniş ve kalkış yapabilecek. Dünyanın her köşesinde askeri operasyon yapabilecek özelliklere sahip.
"MİLLİ UÇAK GEMİMİZİ DE LAYIKIYLA YAPTIK VE YAPACAĞIZ"
Yerlilik oranı yüzde 70 oranına sahip bu gemiyle kriz bölgelerine kolayca intikal edebileceğiz. Yerli ve milliliği daha fazla olan daha gelişmiş teknolojileri ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz. Milli uçak gemimizi de layıkıyla yaptık ve yapacağız.
Bu gemiyi Türkiye Yüzyılı'nda bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz. TCG Anadolu dünyada örneği olmayan bir proje.
SAVUNMA SANAYİ BÜTÇESİ: 75 MİLYAR DOLARA YÜKSELTİYORUZ
Savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz. Yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkardık.
TCG Anadolu'yu Sirkeci'yi çekip halkımıza açacağız.
TUZLA'DAKİ SEDEF TERSANESİ'NİN ANA YÜKLENİCİLİĞİNDE İNŞA EDİLDİ
TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edildi. Yerlilik oranı yaklaşık yüzde 70 olan projede 131 alt yüklenicinin yanı sıra üniversiteler ve araştırma merkezleri görev aldı.
Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan 12 ülke bulunuyor. TCG Anadolu, Türk donanmasının gücüne güç katacak ve caydırıcılığını artıracak.
MİLLİ SİHA'LARA ÜS OLACAK
TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA gemisi" olacak. Bunun için de Baykar tarafından kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA geliştiriliyor. Ayrıca gemiye yine Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı'nın iniş-kalkış yapabilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor.