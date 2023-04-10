Başkan Erdoğan'dan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aradan geçen 7 yılın ardından TCG Anadolu gemimizi hizmete alıyoruz. Kahraman ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Mutluyuz ve gururluyuz. Bu gemiyi Türkiye Yüzyılı'nda bir sembol olarak görüyoruz. Mavi Vatan'a kazandıracağımız Yeni MİLGEM Fırkateynleri sac kesimini de gerçekleştireceğiz.

"DÜNYANIN HER KÖŞESİNDE ASKERİ OPERASYON YAPABİLECEK ÖZELLİKLERE SAHİP"

Hizmete aldığımız TCG Anadolu İHA'ların iniş kalkış yapabileceği, kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisidir. Bu gemimize KIZILELMA, Hürjet, Bayraktar TB3 gibi araçlarımız iniş ve kalkış yapabilecek. Dünyanın her köşesinde askeri operasyon yapabilecek özelliklere sahip.



"MİLLİ UÇAK GEMİMİZİ DE LAYIKIYLA YAPTIK VE YAPACAĞIZ"

Yerlilik oranı yüzde 70 oranına sahip bu gemiyle kriz bölgelerine kolayca intikal edebileceğiz. Yerli ve milliliği daha fazla olan daha gelişmiş teknolojileri ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz. Milli uçak gemimizi de layıkıyla yaptık ve yapacağız.

Bu gemiyi Türkiye Yüzyılı'nda bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz. TCG Anadolu dünyada örneği olmayan bir proje.

SAVUNMA SANAYİ BÜTÇESİ: 75 MİLYAR DOLARA YÜKSELTİYORUZ

Savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz. Yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkardık.

TCG Anadolu'yu Sirkeci'yi çekip halkımıza açacağız.