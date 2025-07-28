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Fenerbahçe Lauriente transferini bitiriyor!

Fenerbahçe-Benfica maçı sonrası transfer yapılmasını isteyen Mourinho, istediği yıldızı İtalya'da buldu. Kariyerini İtalya dışında sürdürmek isteyen Lauriente'nin menajeriyle görüşmeler yapan Fenerahçe, prensipte anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Lauriente transferini bitiriyor!

Portekiz kampını tamamlayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için gaza bastı.

Forvete Jhon Duran, sol beke Archie Brown, kaleye de Tarık Çetin'i transfer eden sarı-lacivertlilerde sıra sol kanat takviyesine geldi.

LaurienteLauriente
FENERBAHÇE'DEN LAURIENTE SÜRPRİZİ

Geçen sezon oynayan Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in ayrılmasıyla bu bölgede oluşan boşluk için arayışta olan Kanarya, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi listesine dahil etti.

Yönetim, hızlı ve skorer sol kanat profiline uyan 26 yaşındaki oyuncunun Premier Lig ekibi Sunderland'e transferinin iptal olmasını fırsat bildi ve devreye girdi.

LaurienteLauriente
ANLAŞMAYA VARILDI

Kariyerini İtalya dışında sürdürmek isteyen Lauriente'nin menajeriyle görüşmeler yapan Fenerahçe, prensipte anlaşmaya vardı.

İlk etapta kiralık seçeneğini masaya koyan Fenerbahçe, Sassuolo'nun 'Satılık' dediği Lauriente için 20 milyon Euro bonservis inadını kırdı ve 15 milyon Euro'ya anlaşmaya vardı.

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