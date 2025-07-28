Fenerbahçe Lauriente transferini bitiriyor!

Lauriente

FENERBAHÇE'DEN LAURIENTE SÜRPRİZİ



Geçen sezon oynayan Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in ayrılmasıyla bu bölgede oluşan boşluk için arayışta olan Kanarya, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi listesine dahil etti.



Yönetim, hızlı ve skorer sol kanat profiline uyan 26 yaşındaki oyuncunun Premier Lig ekibi Sunderland'e transferinin iptal olmasını fırsat bildi ve devreye girdi.