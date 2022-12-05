Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.12.2022 12:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.12.2022 13:10
    ABONE OL

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine aldığı Hacer Foggo'nun skandalları ortaya çıktı! TSK'ya iftira FETÖ'ye destek

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısı kapsamında yanına topladığı isimlerle ilgili bombalar patlamaya devam ediyor. ABD'nin fonladığı dernekle 'insan hakları savunuculuğu' yapan Hacer Foggo ile ilgili çok konuşulacak gerçekler ortaya çıktı. Hacer Foggo'nun, Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen hendek operasyonları döneminde Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira attığı ve FETÖ'ye destek verdiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Foggo patladı

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'de gerçekleştirdiği 8 saatlik kayboluş ve İngiltere'den yaptığı 'para buldum' söyleminin ardından planladığı 'vizyon' toplantısı tam anlamıyla fiyaskoyla sonuçlandı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİNDE KİMLER YER ALDI?
    Kılıçdaroğlu 3 Aralık kadrosunda şu isimler yer aldı;
    Almanya eski şansölyesi Angela Merkel'in enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran eski danışmanı Jeremy Rifkin, Faik Öztrak'ın otel odalarında IMF ile görüşen ekibinde yer alan Refet Gürkaynak, zaman zaman hükümete parmak sallayan Daron Acemoğlu, ve ABD'nin fonladığı dernekle 'insan hakları savunuculuğu' yapan Hacer Foggo ile yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinden rahatsız olan Hakan Kara yer aldı.

    JEREMY RIFKIN PATLADI
    Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'ye yakın isimlerin en çok parlattığı isimlerden ABD'li Jeremy Rifkin uzunca İngilizce bir sunum yaparken katılımcılara çeviri kulaklığı dağıtılmaması partilerin tepkisine neden olurken Rifkin'in konuşmasını salondakilerin birçoğu da anlamadı.

    HACER FOGGO'NUN SKANDAL PAYLAŞIMLARI
    Öte yandan Rifkin'in Rockefeller tarafından fonlandığı ortaya çıkarken Kılıçdaroğlu'nun ekibindeki Hacer Foggo'nun skandalları da gün yüzüne çıktı.

    Foggo'nun, terör örgütü PKK'ya yönelik 2015 yılında gerçekleştirilen hendek operasyonları sürecinde Mehmetçik'e "katliam" iftirası attığı ortaya çıktı.

    ÇOCUK KATLİAMI YAPILIYOR İFTİRASI
    Terör örgütü PKK'ya karşı amasız mücadele veren Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo'nun, attığı tweet'e ise "Siz eğitim yaparken 'Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi'ne göre 44 çocuk öldürüldü." notunu düştüğü görüldü.

    HACCER FOGGO'NUN FETÖ'YE DESTEK PAYLAŞIMI
    Hacer Foggo'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılan iftiranın yanısıra Fetullahçı Terör Örgütü'ne destek verdiği de görüldü.

    FETÖ'nün yayın organlarından Bugün'ün kapatılmasını 'Medyayadarbe' olarak gördüğü ortaya çıkan Foggo'nun, "Tarih bu kareyi yazacak, Bugün TV 'den son kareler canlı yayın kameranına müdahale ediliyor. Medyaya Darbe" yazdığı görüldü.

    Foggo'nun bu paylaşımları tepki çekti.

        KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİNDE YANINDAYDI
        Hacer Foggo Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gerçekleştirdiği ve 8 saatlik kayboluşun yaşandığı ziyarette de yer almıştı.

        KİMDİR BU HACER FOGGO
        Kılıçdaroğlu'nun güvenlik güçlerini hedef alarak 'uyuşturucu' iftirasını çektiği videoda yanında bulunan Hacer Foggo ilk olarak geçtiğimiz nisan ayı başında Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumu'na düzenlediği baskın tiyatrosunda çıktı.

        Hacer Foggo, Tokat Zile'de doğdu. 1989 yılında gazeteciliğe başladı. Yaklaşık 20 yıl gazete, dergi ve radyolarda, söyleşiler, işçi-sendika ve insan hakları üzerine yazılar yazdı. Aynı zamanda sivil toplum alanında çalışmalar yaptı. 2014'te 'Kentsel dönüşümün perde arkası: Zorunlu göçler" konulu toplantının sunuculuğunu üstlendi.

        Foggo, İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği gibi derneklerde uzun süre aktif olarak çalıştı. 2000'li yıllarda İstanbul ve Edirne'de Roman sempozyumu organizasyonunda yer aldı. Foggo aynı zamanda Kırmızı Püskül 1843-1846 Nesturi Katliamı kitabını kaleme aldı.

        Hacer Foggo 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Bölgesi, 18'nci sıradan milletvekili adayı oldu. Foggo, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü olarak çalışmalarına devam ediyor.

            DERNEĞİNİ ABD FONLUYOR
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte açıklama yaptığı CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi üyesi Hacer Foggo'nun derneğinin Amerikan Turkish Philanthropy Funds (TPF) vakfı tarafından fonlandığı ortaya çıktı.

            TPF kendini şöyle tanıtıyor: "Turkish Philanthropy Funds (TPF), Türk ve Türk-Amerikan topluluklarına yönelik yüksek etkili sosyal yatırımlar için önde gelen ABD topluluk vakfıdır." Amerika'da bağış yapan kişilerle Türkiye'deki sivil toplum örgütleri arasında iletişim kurma amacıyla çalıştığını belirten TPF, kendi belirlediği bazı ölçütleri karşılayan kuruluşlarla ortaklık kurduğunun hibe ve fon sağladığını açıklıyor. Vakfın hibe sağladığı öncelikli alanlar: cinsiyet eşitliği, eğitim, afet yardımı, sosyal ve ekonomik kalkınma.

            Açık Alan Derneği'nin sitesinde "Açık Alan Derneği & Derin Yoksulluk Ağı olarak bizleri çeşitli fon, hibe, kurumsal bağış ve bireysel bağışlarla destekleyen paydaşlarımız ve destekçilerimiz" başlığının altında yer alan bir başka kuruluş ise Amerikan istihbaratının yan örgütlerinden Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI). NDI, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve ABD Dışişleri Bakanlığı'yla ortak çalışmalar yürütüyor. Yöneticileri arasında eski ABD dışişleri bakanları ve yöneticileri bulunan Enstitü'ye Sorosçu Açık Toplum Vakfı'nın da destek verdiği belirtiliyor.

            Açık Alan Derneği, Ocak 2020-Aralık 2021 faaliyet raporunda 2020 yılı itibariyle hibe aldığı kurumların Sivil Toplum Destek Vakfı, Heinrich Böll Vakfı, Dalyan Vakfı, AB Etkiniz Programı ve NDI olduğunu belirtiyor.

            Heinrich Böll Vakfı'nın Türkiye'de başka kuruluşlara da fon sağladığı biliniyor. Türkiye karşıtı haberleriyle bilinen Bianet, resmi internet sitesinde 1997'den beri Heinrich Böll Vakfı'ndan maddi destek aldığını belirtiyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Hangi Kredi
            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine aldığı Hacer Foggo'nun skandalları ortaya çıktı! TSK'ya iftira FETÖ'ye destek
                SON DAKİKA