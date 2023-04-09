AK Parti'de milletvekili listeleri YSK'ya teslim edildi! Kadın sayısında artış: En genç aday 18 yaşında

"İŞ VE İŞLEMLERİ BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞTIK"

Yavuz da seçim takviminin işlediğini, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldığını söyledi.

Sürece ilişkin iş ve işlemleri büyük bir titizlikle yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Yavuz, milletvekili aday listesini tamamladıklarını ve tüm illerden 600 milletvekili adayını YSK'ye teslim ettiklerini dile getirdi.

Partinin kuruluşunda ortaya konan ve tüzükte yer bulan peş peşe 3 dönemden fazla milletvekili olunamayacağı prensibini bu sefer daha da genişleterek uyguladıklarını aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"Bu anlamda mevcut milletvekillerimizden 42'si 3 döneme takıldığı için yani aralıksız şekilde 3 dönem vekillik yaptığı için, 9 arkadaşımız aralıklı da olsa 3 dönem yaptığı için, 4 arkadaşımız 4 dönem aralıklı da olsa yani araya başka yapmadığı dönemler girmiş olsa da 4 dönem yaptığı için, 10 arkadaşımız da yine aralıklı da olsa 5 dönem yaptığı için listelerde yer almadı. Yani 65 milletvekili arkadaşımız için 3 dönem kuralını tüzüğümüzdeki kuralı da genişleterek bu sefer uygulamış olduk. Mevcut milletvekillerimizden 104 arkadaşımız listelerimizde yer aldı. Dolayısıyla milletimizin beklediği değişim beklentisi karşılık buldu ve listelerde yüzde 65 oranında bir değişikliğe gitmiş olduk. En genç adayımız 18 yaşındaki Nisa Alptekin İzmir'den, en yaşlı adayımız Şamil Ayrım 73 yaşında İstanbul 3. bölgeden adayımız oldu. Ayrıca genç, kadın, engelli ve diğer her kesimden adaylarımız var."

İhsan Yavuz, büyük bir titizlikle yürüttükleri çalışmada hazırladıkları listenin hem partiye hem ülkeye hem Cumhur İttifakı'na hayırlı olmasını diledi.

"ORTAK ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

Bir basın mensubunun sorusu üzerine Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünü 4 partiyle yaptığını belirten Yavuz, bu kapsamda ittifak protokolünün, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile oluştuğunu söyledi.

Aralarında vardıkları anlaşmaya göre de her partinin kendi listesini teslim edeceğini ancak her partinin ortak adayının da cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan olacağını dile getiren Yavuz, "Tam bu noktadayız. Diğer partiler de bir kısmı verdi diğer partiler de bundan sonra verecek. 4 parti de kendi listelerini vermek suretiyle seçime katılacak ama ortak bir adayımız var o da Recep Tayyip Erdoğan. Onun için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.