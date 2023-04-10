Liste açıklandı istifalar peş peşe geldi! İYİ Parti eriyor! Bu daha küçük kıyamet

"KRİZİN BÜYÜĞÜ DAHA SONRA YAŞANACAK"

Şu an yaşanan ve daha dozu artacak olan krizi "'Küçük Kıyamet' ve TBMM'de avuç avuç atılan mermilerin sebebi" başlığıyla köşesine taşıyan Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener " Artık çok geç; PKK/HDP ile iş tutulmasına ses çıkarmayanlar, bu isimler üzerinden kıyameti koparıyor. Ama bu henüz "Küçük Kıyamet", büyüğünü daha sonra yaşayacaklar." yorumunu yaptı.

İşte Nedim Şener'in o yazısı;

DAHA birkaç gün önce, kendi parti logoları ve 81 ilde milletvekili adaylarıyla seçime gireceklerini söyleyen DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi yanında DP'nin 40'a yakın milletvekili adayı seçilebilecek yerlerden CHP listelerindeler.

Dördü bir araya gelse; değil 30 milletvekili çıkarmak, yüzde 7 barajını aşamayan partilere bu kadar milletvekilliği verilmesi, önce listeye giremeyenleri sonra da seçmeni isyan ettiriyor. Seçmenin isyanında isimler etkili oluyor.

FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpasları sırasında Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin, CHP Çankaya dördüncü sıra milletvekili adayı oldu.

Emniyet içinde FETÖ'cülere kol kanat gerdiği bilinen, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ellerinde kasedi" var dediği ve AKP ile FETÖ'nün ilk mücadelesine başladığı 2014'te FETÖ'cü Hakan Şükür ile istifa eden eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin İYİ Parti'nin Ordu birinci sıra milletvekili adayı olarak listeye girdi.