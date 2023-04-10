Liste açıklandı istifalar peş peşe geldi! İYİ Parti eriyor! Bu daha küçük kıyamet

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin milletvekili adaylık listeleri belli oldu. Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar CHP listesinden girecekler. CHP, İYİ Parti ile fermuar yöntemi kullanarak illeri ve listeyi belirledi.
Hem CHP hem de İYİ Parti listelerine FETÖ'den PKK yandaşlığına kutsallarımıza hakaret etmekten birbirleri hakkında ağza alınmayacak hakaret edenlere kadar çok sayıda sicili kabarık isim gerek parti içinde gerek ittifakta büyük bir huzursuzluğa neden oldu.
"KRİZİN BÜYÜĞÜ DAHA SONRA YAŞANACAK"
Şu an yaşanan ve daha dozu artacak olan krizi "'Küçük Kıyamet' ve TBMM'de avuç avuç atılan mermilerin sebebi" başlığıyla köşesine taşıyan Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener " Artık çok geç; PKK/HDP ile iş tutulmasına ses çıkarmayanlar, bu isimler üzerinden kıyameti koparıyor. Ama bu henüz "Küçük Kıyamet", büyüğünü daha sonra yaşayacaklar." yorumunu yaptı.
İşte Nedim Şener'in o yazısı;
DAHA birkaç gün önce, kendi parti logoları ve 81 ilde milletvekili adaylarıyla seçime gireceklerini söyleyen DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi yanında DP'nin 40'a yakın milletvekili adayı seçilebilecek yerlerden CHP listelerindeler.
Dördü bir araya gelse; değil 30 milletvekili çıkarmak, yüzde 7 barajını aşamayan partilere bu kadar milletvekilliği verilmesi, önce listeye giremeyenleri sonra da seçmeni isyan ettiriyor. Seçmenin isyanında isimler etkili oluyor.
FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpasları sırasında Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin, CHP Çankaya dördüncü sıra milletvekili adayı oldu.
Emniyet içinde FETÖ'cülere kol kanat gerdiği bilinen, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ellerinde kasedi" var dediği ve AKP ile FETÖ'nün ilk mücadelesine başladığı 2014'te FETÖ'cü Hakan Şükür ile istifa eden eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin İYİ Parti'nin Ordu birinci sıra milletvekili adayı olarak listeye girdi.
PKK BİLDİRİSİ İMZACISI ADAY
Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını yapan; PKK ağzıyla yazılmış bildiride imzası olduğu için KHK ile ihraç edilmiş bir akademisyen, FETÖ'cülerin tetikçi yazarı Ahmet Altan'ın yönetmenliğinde çıkan Taraf isimli gazete görünümlü paçavranın yazarı Yüksel Taşkın da CHP İzmir birinci sıra milletvekili adayı.
Kemal Kılıçdoaroğlu'nun Atatürk'ün kurduğu partiyi getirdiği noktaya bakın; dışarıdan PKK/HDP ile işbirliği yapıyor, içeride de FETÖ yardakçılarını listelerinden TBMM'ye sokuyor. Elbette başka isimler de var ama bu üç sembolleşmiş isim çok şeyi anlatıyor.
Benim yıllardır anlatmaya çalıştığım işte bu tabloydu. Bu son kaçınılmazdı. Burada ittifak yok, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen ancak toplumda karşılığı bile olmayan partilere verilmiş siyasi rüşvet var. Dahası bu kişiler Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki projesi için TBMM'ye sokacağı yol arkadaşları.
Şimdi CHP yandaşları isyan ediyor. Artık çok geç; PKK/HDP ile iş tutulmasına ses çıkarmayanlar, bu isimler üzerinden kıyameti koparıyor.
Ama bu henüz "Küçük Kıyamet", büyüğünü daha sonra yaşayacaklar.