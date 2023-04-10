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    • 10.04.2023 15:09
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    Liste açıklandı istifalar peş peşe geldi! İYİ Parti eriyor! Bu daha küçük kıyamet

    14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte 28. Dönem Milletvekili seçimi de yapılacak. 7’li koalisyonun büyük ortaklarının YSK’ya sunduğu aday listesi büyük tartışma konusu oldu. Özellikle İYİ Parti’de açıklanan liste sonrası istifalar peş peşe geldi. Siyasal iletişimci Ferhat Murat “İYİ Parti dondurma gibi eriyor. Mart ayının başında beri masandan kalkma, masaya oturma bunu dışında HDP'nin ortaya çıkıp görünmesi İYİ Parti'nin milliyetçi farklı partilere gitmesine veya kararsız kalmasına yol açtı. Şu günkü sonuçlarda İYİ Parti'de yüzde 40'ın üzerinde bir erime görüyoruz” ifadelerini kullandı. Gazeteci Nedim Şener ise İYİ Parti, CHP ve CHP'nin "siyasi rüşvetle" listesine aldığı geçmişi skandallarla dolu isimler hakkında şu a yaşanan ve yaşanacak olan kriz için "Bu henüz “Küçük Kıyamet” dedi.

    İYİ Parti eriyor! Bu daha küçük kıyamet

    28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin milletvekili adaylık listeleri belli oldu. Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar CHP listesinden girecekler. CHP, İYİ Parti ile fermuar yöntemi kullanarak illeri ve listeyi belirledi.

    Hem CHP hem de İYİ Parti listelerine FETÖ'den PKK yandaşlığına kutsallarımıza hakaret etmekten birbirleri hakkında ağza alınmayacak hakaret edenlere kadar çok sayıda sicili kabarık isim gerek parti içinde gerek ittifakta büyük bir huzursuzluğa neden oldu.

    "KRİZİN BÜYÜĞÜ DAHA SONRA YAŞANACAK"
    Şu an yaşanan ve daha dozu artacak olan krizi "'Küçük Kıyamet' ve TBMM'de avuç avuç atılan mermilerin sebebi" başlığıyla köşesine taşıyan Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener " Artık çok geç; PKK/HDP ile iş tutulmasına ses çıkarmayanlar, bu isimler üzerinden kıyameti koparıyor. Ama bu henüz "Küçük Kıyamet", büyüğünü daha sonra yaşayacaklar." yorumunu yaptı.

    İşte Nedim Şener'in o yazısı;

    DAHA birkaç gün önce, kendi parti logoları ve 81 ilde milletvekili adaylarıyla seçime gireceklerini söyleyen DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi yanında DP'nin 40'a yakın milletvekili adayı seçilebilecek yerlerden CHP listelerindeler.

    Dördü bir araya gelse; değil 30 milletvekili çıkarmak, yüzde 7 barajını aşamayan partilere bu kadar milletvekilliği verilmesi, önce listeye giremeyenleri sonra da seçmeni isyan ettiriyor. Seçmenin isyanında isimler etkili oluyor.

    FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpasları sırasında Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin, CHP Çankaya dördüncü sıra milletvekili adayı oldu.

    Emniyet içinde FETÖ'cülere kol kanat gerdiği bilinen, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ellerinde kasedi" var dediği ve AKP ile FETÖ'nün ilk mücadelesine başladığı 2014'te FETÖ'cü Hakan Şükür ile istifa eden eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin İYİ Parti'nin Ordu birinci sıra milletvekili adayı olarak listeye girdi.

    PKK BİLDİRİSİ İMZACISI ADAY

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını yapan; PKK ağzıyla yazılmış bildiride imzası olduğu için KHK ile ihraç edilmiş bir akademisyen, FETÖ'cülerin tetikçi yazarı Ahmet Altan'ın yönetmenliğinde çıkan Taraf isimli gazete görünümlü paçavranın yazarı Yüksel Taşkın da CHP İzmir birinci sıra milletvekili adayı.

    Kemal Kılıçdoaroğlu'nun Atatürk'ün kurduğu partiyi getirdiği noktaya bakın; dışarıdan PKK/HDP ile işbirliği yapıyor, içeride de FETÖ yardakçılarını listelerinden TBMM'ye sokuyor. Elbette başka isimler de var ama bu üç sembolleşmiş isim çok şeyi anlatıyor.

    Benim yıllardır anlatmaya çalıştığım işte bu tabloydu. Bu son kaçınılmazdı. Burada ittifak yok, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen ancak toplumda karşılığı bile olmayan partilere verilmiş siyasi rüşvet var. Dahası bu kişiler Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki projesi için TBMM'ye sokacağı yol arkadaşları.

    Şimdi CHP yandaşları isyan ediyor. Artık çok geç; PKK/HDP ile iş tutulmasına ses çıkarmayanlar, bu isimler üzerinden kıyameti koparıyor.

    Ama bu henüz "Küçük Kıyamet", büyüğünü daha sonra yaşayacaklar.

        'MERMİ ŞOV'UN SEBEBİ OYLARIN YÜZDE 6.4 DÜŞMESİ

        İYİ Parti'de ise başka bir kıyamet koptu: İP Milletvekili Aytun Çıray, milletvekilli adaylığından feragat edip parti oylarının barajın yani yüzde 7'nin altına düştüğünü açıkladı. Sadece İP çevresine değil, 6'lı Masa'ya da adeta bomba düştü.

        Böylece İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen hafta TBMM'deki grup toplantısında, son derece gergin biçimde yaptığı konuşması sırasında tabanca mermilerini dizmesinin, sonra da berbat bir oyunculukla onları yere saçmasının sebebi anlaşıldı.

        Karşısındaki inşaattaki güvenlik görevlisinin, "bulundurma ruhsatlı" tabancayla hırsızlara ateş açması sonucu iki mermi İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet etmişti. Meral Akşener, güvenlik görevlisinin itiraflarına ve özür dilemesine rağmen, agresif biçimde olayın arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunu söyleyip algı operasyonuna girişmişti.

        Bu da yetmedi, 14 Mayıs seçimleri öncesi geçen hafta TBMM'de yapılan son grup toplantısında, partililerin ve kameraların karşısına elinde tabanca mermisiyle çıktı.

        İP'YE SALDIRI AMACI YOKTU

        Önce mermileri tek tek kürsüye dizen Akşener, Bilge Kaan'dan girdi, Yasin Börü'den çıktı; Uğur Mumcu'dan girdi, Gaffar Okkan'dan çıktı; Ömer Halisdemir'den girdi, Fatih ve Atatürk'ten çıktı.

        "El ele, omuz omuza, tarih yazmaya geliyoruz. Soruyorum sizlere, bunca engeli aştıktan sonra şimdi bize, bu kurşun mu dur diyecek?" dedikten sonra kürsüde bulunan mermileri avuç avuç yere fırlattı.

        Oysa gerçek ortadaydı, İP hedef alınarak bir saldırı yapılmamıştı. Olay yeri inceleme ve kriminal inceleme sonuçlarında da teyit edildiği gibi, güvenlik görevlisinin ruhsatlı silahından çıkan mermiler isabet etmiş, görevli de itiraf ederek özür dilemişti.

        İP'İN YÜZDE 40'I KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMİYOR

        PEKİ Akşener neden böyle davrandı?

        Son dönemde iki olay Akşener'in sinirlerini çok yıprattı:

        Birincisi, 3 Mart günü Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktıktan sonra, özellikle CHP'ye yakın isimlerin ettiği hakaret, küfür ve iftiralar.

        İkincisi ise Yavuz Ağıralioğlu'nun İP milletvekilliğinden istifa sürecinde yaptığı açıklamalar.

        Elbette bunun parti örgütlerinde ve seçmeninde yarattığı olumsuz etki ve oylarda da düşüş kaçınılmazdı.

        Nitekim İP Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, seçmenin yüzde 40'ının Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çekincelerinin bulunduğunu açıkladı.

            ŞEHİT YAKININA KÜFÜR EDEN TÜRKKAN ÖDÜLLENDİRİLDİ

            Bir başka çarpıcı açıklama İP'nin önemli isimlerinden Milletvekili Aytun Çıray'dan geldi. Cumartesi akşamı, milletvekilliği adaylığından feragat ettiğini açıklarken, "...Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım..." diyerek mesajını verdi. Milletvekilli adaylığındaki sırasını beğenmediği için bu açıklamayı yaptığı söylendi ama o ertesi gün oy oranları vererek bir adım daha attı: "Amacım milletvekilliği değil, 4 dönem yaptım. Ben tweet attığım için oylarımız İzmir'de yüzde 6.8, Türkiye'de yüzde 6.4'e düşmedi. Düşüren de ben değilim. Her tweet'in altına benim yüzümden, 'Şehidin bacısına küfrettin' yazılmıyor."

            Gerçekten de şehit yakınının bacısına küfür eden İP'li Lütfü Türkkan, ödül olarak yine milletvekili adayı yapıldı.

            Bu olay da İP'nin oy kaybetmesinde önemli oldu.

            Ama oyların yüzde 10, hatta 15 gibi gösterildiği dönemlerden başlayarak bugün yüzde 6.4'e gerilemesine sebep olan olaylar sırasında susan Aytun Çıray'ın bugün bunları söylüyor olması çok önemli değil.

            MERMİYİ KENDİ AYAĞINA SIKTI

            Önemli olan, sokakta karşılaştığımız tablonun artık siyasetin zirvelerinde de etkili oluşu.

            Sadece 6 parti genel başkanının, ne ilke ne siyaset olmadan, bir proje için masa başına oturup seçmenin oylarını babasının malı gibi görmesinin getirdiği sonuç bu.

            Elbette, Ankara İl Başkanı'nın bildiğini Akşener de biliyordu. Elbette Aytun Çıray'ın elindeki rakamlar Akşener'in de elinde vardı. İşte o yüzden Akşener'in partilileri tekrar toplamak için bir gösteriye ihtiyacı vardı. Kim akıl ettiyse, mermileri verip onu TBMM kürsüsüne yolladı.

            Ama Akşener yine kendi ayağına sıktı.

            İYİ PARTİ ERİYOR!

            DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı olması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ergin'le ilgili yıllar önce söylediklerini akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu Ergin'le ilgili, o dönem "Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti. Öte yandan Türkiye'nin dört bir yanından İYİ Parti'den istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş ve Edirne'den sonra Şanlıurfa'dan da istifa haberi geldi. Eski İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, milletvekili adayı yapılmadığı için partisinden istifa ettiğini açıkladı, "Meral Akşener'e güvenmeyin" diyen Çakmaklı, yeni istifaların geleceğinin sinyalini verdi. Cumhur İttifakı'nda ise seçim için hummalı çalışmalar devam ediyor. AK Parti'nin listelerinde çok ciddi bir değişim söz konusu. Yaşananlar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Kurtuluşu Tayiz ile siyaset iletişimcisi Ferhat Murat A Haber'de değerlendirdi.

                Ferhat Murat'ın öne çıkan sözleri:

                "Öncelikle hangi ittifakın içinde oldukları çok önemli Vatandaşlar isim değerlendirip bölgeye kazandıracaklarına bakıyor ancak oy verme davranışında ittifakların öne koyduğu politikalar da çok önemli. HDP destekli masa toplumda çok eleştiri alıyor. Milliyetçi oylar buradan uzaklaşmaya başladı. Bunun çok önemli bir faktör olduğunu söyleyelim.

                Öte yandan AK Parti'nin listelerinde çok ciddi bir değişim söz konusu. Milletvekillerinin yüzde 65'i değişmiş durumda. 3 dönem kuralı istisnasız şekilde işletilmiş durumda. Listeler için uzun ve titiz bir çalışma yapıldığını görmüş olduk. Anket ve saha çalışmaları listeler yapılırken masaya yatırılmış durumda. Bunun yanında son ana kadar saha çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz.

                Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli isimlerini Anadolu'ya dağıtmış durumda. Kabine'nin üyelerinin Anadolu şehirlerinde liste başı olması çok önemli bir avantaj sağlıyor olacak. Uzun zamandır Z kuşağı vurgusu yapılıyor muhalefet tarafından ancak bunu listelere yansımadığını gördük. AK Parti'de ise ön sıralarda seçilebilecek sıralarda genç isimlerin olduğunu biliyoruz. İzmir bunun örneği ve gençlere yönelik avantaj sağlamış durumda.

                Defalarca toplanıp son anda cumhurbaşkanı adayı açıklayan listeler için defalarca toplantı erteleyen taraflar sadece yemek yemek için toplanmışlar. Muhalefetteki bu uyumsuzluk görüntüsü seçmende güçlendi. Bu da seçmende bir çekince oluşturacaktır.

                İYİ Parti dondurma gibi eriyor. Mart ayının başında beri masandan kalkma, masaya oturma bunu dışında HDP'nin ortaya çıkıp görünmesi İYİ Parti'nin milliyetçi farklı partilere gitmesine veya kararsız kalmasına yol açtı. Şu günkü sonuçlarda İYİ Parti'de yüzde 40'ın üzerinde bir erime görüyoruz. Durum aşağı yönlü devam ediyor. Ben muhalfette asıl kopmaların 14 Mayıs'tan sonra olacağını parti yönetimlerinde değişimlerin olacağını düşünüyorum."

                Kurtuluş Tayiz'in canlı yayındaki değerlendirmeleri:

                "AK Parti'nin listesinde yüzde 65 oranında bir değişim var. Bu çok radikal ve bence kamuoyunun beklentilerini karşılayan bir karar oldu. AK Parti'de 105 vekil devam ediyor ve ana iskelet korundu. Bakanların aday yapılması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişim konusundaki kararlılığını net şekilde ortaya koyuyor. AK Parti yerelden gelene önem vermiş ve listeye konulan adayın getireceği oya da önem verilmiş.

                Muhalefette büyük bir travma söz konusu. Birlikte kazanacağız diyenler birlikte liste yaptığında teşkilat patlamış durumda. CHP seçmeni açısında ciddi bir şok yaşanıyor. Alerji duyulan isimler listelerde sadece teşkilat değil seçmen tabanı da durumdan şikayetçi. İYİ Parti kaynıyor. Meral Akşener'e olan güven büyük oranda yitirilmiş durumda. Muharrem İnce CHP'de yaşanan liste krizini değerlendiriyor."
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                Emlak konut
                Haberler Güncel Liste açıklandı istifalar peş peşe geldi! İYİ Parti eriyor! Bu daha küçük kıyamet
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