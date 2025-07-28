Memura kira yardımı emekliye aile desteği! Masaya hangi konular gelecek? Zam pazarlığında geri sayım

Türk lirası (AA)



MEMUR-SEN NE İSTİYOR?

Memur-Sen'in taleplerinden bazıları şöyle:

* 2026'nın birinci 6 ayında taban aylıkta 10 bin lira artış yapılsın, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam verilsin.

* 2026'nın ikinci 6 ayında yüzde 20 artış, 2027'nin ilk 6 ayında taban aylığa 7 bin 500 lira ve yüzde 20 zam, ikinci 6 ayında da yüzde 15 artış yansıtılsın.

* Enflasyon farkı, geçerli olduğu aydan itibaren 2 puan artırımlı verilsin.

* Toplu sözleşme ikramiyesi aylık 2 bin 925 lira olarak ödensin.

* Kamu görevlilerine aylık 17 bin 600 lira kira yardımı yapılsın.

Memur (AA)

* 1. dereceye gelenlere 3600 ek gösterge hayata geçirilsin.

* Eş yardımı 11 bin 710, çocuk yardımı da 2 çocuğa kadar her çocuk için 5 bin 850, 3 ve üzeri çocuk için 8 bin 780 liraya çıkarılsın.

* Dini bayramlarda kamu görevlileri ve emeklilerine 23 bin 410 lira ikramiye ödensin.

* Gelir vergisi yüzde 15'e sabitlensin.

* Kamu görevlilerine ilave 1 derece verilsin.

* En son 2005'te çıkarılan disiplin cezası affı belirli şartlarda yeniden çıkarılsın.

* Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları belirli periyotlarda gerçekleştirilsin.

* Doğum yardımı 11 bin 710, evlenme yardımı 55 bin 600, ölüm yardımı iki katı olarak ödensin.

* Giyecek yardımı her yıl 17 bin 600, yiyecek yardımı günlük 235 lira olsun.

Türk lirası (AA) TÜRKİYE KAMU-SEN NE TALEP EDİYOR?

Türkiye Kamu-Sen'in taleplerinden bazıları şöyle:

- Ocak 2026 itibarıyla 7 bin 500 lira telafi artışı, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 30, ikinci 6 ayı için yüzde 20, ayrıca Ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı verilsin.

- 2027 yılı için Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 20 artı yüzde 10 artış, yine Ocak ayında yapılacak zammın üzerine yüzde 10 refah payı sağlansın.

- Memurlara 2023'te verilen ilave ek ödeme emekli maaşlarına da yansıtılsın.

- Birinci dereceye gelen bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilsin.

- Lojmandan faydalanmayan ve kirada oturan tüm kamu çalışanlarına aylık 20 bin lira kira yardımı yapılsın. Büyükşehirlerde çalışan memurlara ayrıca 6 bin lira büyükşehir tazminatı ödensin.

* Toplu sözleşme ikramiyesi 6 bin liraya yükseltilsin.

* Eş yardımı Temmuz 2026'da 20 bin liraya ve çocuk parası yaş sınırı olmaksızın 8 bin liraya çıkartılsın.

* Yeni evlenecek kamu görevlilerine 381 bin 500 lira evlenme ödeneği, doğum yapan kamu çalışanına 20 bin lira doğum yardımı, küçük çocuğu olanlara 20 bin lira çocuk bakım ücreti ödemesi yapılsın.

Memur (AA)

* Tüm kamu görevlilerine giyim, kira, evlenme, ulaşım, ısınma, yemek, doğum, ölüm ve eğitim yardımı ödensin.

* Çalışanların gelir vergisi oranı yüzde 15'te sabitlensin.

* Yılda iki kez tüm kamu görevlilerine 10 bin lira bayram ikramiyesi ödensin.

* Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye, ek ders, fazla mesai, ikramiye gibi tüm ödemeler emekli keseneğine dâhil edilsin.

Türk lirası (AA)

* Yardımcı hizmetler sınıfındaki personel bir defaya mahsus olarak genel idare hizmetleri sınıfına geçirilsin. Genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan memurlara eğitim durumlarına göre yükselebilecekleri derecelerin kadrosu verilsin.

* Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları düzenli hale getirilsin, sözlü sınav kaldırılarak yazılı sınav esas alınsın.

* 5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce göreve başlayan kamu görevlileri ile 2008 sonrasında göreve başlayanlar arasında var olan aylık bağlama oranı, sosyal güvenlik primi gibi farklılıklar eşitlenerek tüm memurların 2008 öncesindeki haklarla emekli olmaları sağlansın.

* Emekli maaşları yükseltilsin, emeklilere de aile yardımı ve çocuk parası gibi sosyal yardım verilsin. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN